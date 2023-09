11 địa điểm du lịch Đà Nẵng, Quảng Nam nhất định phải đến

Trong vài chục điểm đến thú vị của Đà Nẵng và Quảng Nam, có 11 điểm nổi bật mà bạn nhất định phải đến nếu muốn tận hưởng nét đẹp của mảnh đất này.

Mảnh đất du lịch Đà Nẵng nổi tiếng với rất nhiều danh lam thắng cảnh, dưới đây là 11 địa điểm nổi bật nhất để tham khảo.

1. Bà Nà Hills

Bà Nà Hills nằm ở độ cao 1.487 mét so với mực nước biển, nơi đây được ví như khu vườn cổ tích mở ra khung trời châu Âu giữa núi rừng xanh ngát.

Bà Nà Hills quy tụ hàng loạt điểm check-in sống ảo đẹp lung linh. Có thể kể đến Cầu Vàng, công trình từng được Tạp chí Time bình chọn là 1 trong 100 điểm đến hàng đầu thế giới; Làng Pháp; Vườn hoa Le Jardin D’Amour; Bảo tàng tượng sáp và hầm rượu Debay.

Không thể không nhắc khoảnh khắc cực “chill" khi được lướt giữa mây màn trên tuyến cáp treo dài nhất thế giới, hướng tầm mắt về khung cảnh hùng vĩ của núi Chúa.

Từ tháng 10 đến tháng 3 của năm tiếp theo, không khí tại Bà Nà Hills càng thêm rộn ràng với vô số sự kiện thường niên đáng chú ý như B’estival, Halloween, lễ hội rượu vang và lễ hội mùa đông.

2. Sông Hàn

Đi du lịch Đà Nẵng mà được thong thả thư giãn trên sông Hàn êm ả, lắng nghe nhạc sống và chiêm ngưỡng thành phố lúc lên đèn thì không còn gì tuyệt vời hơn. Hành trình dạo chơi trên sông Hàn Đà Nẵng có thể đưa bạn đi qua những cây cầu nổi tiếng nhất thành phố, đơn cử như Cầu Quay Sông Hàn, Cầu Trần Thị Lý, Cầu Thuận Phước và Cầu Rồng. Đặc biệt, tại Cầu Rồng Đà Nẵng còn có tiết mục biểu diễn phun lửa và phun nước đặc sắc vào 21h00 thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần nữa.

3. Cầu Rồng

Đưa vào hoạt động năm 2013, điểm tham quan cầu Rồng là một trong những địa điểm du lịch mới ở Đà Nẵng hấp dẫn du khách. Với thiết kế độc đáo mang hình dáng con rồng bắc qua sông Hàn thơ mộng, cầu Rồng là cây cầu thứ 7 tạo nên biểu tượng “thành phố của những cây cầu”. Đến đây vào các ngày cuối tuần, bạn còn xem được cảnh rồng phun lửa, phun nước sống động.

4. Cầu khóa Tình yêu

Cũng tọa lạc trên con sông Hàn thơ mộng, địa điểm du lịch Đà Nẵng cầu khóa tình yêu là điểm tham quan thu hút đông đảo các cặp đôi đến tham quan, chụp hình. Thiết kế trẻ trung, lãng mạn, nơi đây còn được nhiều người chọn làm nơi ghi lại những bức ảnh cưới hạnh phúc. Du lịch Đà Nẵng cùng với người yêu thì đừng quên ghé cầu để check in hay "khóa tình yêu" của mình bằng những chiếc ổ khóa xinh xinh.

5. Bán đảo Sơn Trà

“Nàng tiên xanh" - bán đảo Sơn Trà rộng đến 3.439 ha, với khí hậu quanh năm mát mẻ và hệ sinh thái động thực vật đa dạng bậc nhất Đà Nẵng. Thiên nhiên nơi đây nổi tiếng hoang sơ mà thơ mộng, từ đỉnh Bàn Cờ, bãi Đá Đen, mũi Nghê, bãi Tiên Sa, bãi Bụt cho đến cây đa ngàn năm tuổi…

Chùa Linh Ứng trên bãi Bụt, bán đảo Sơn Trà cũng là một địa điểm rất đáng cân nhắc khi đi du lịch tại Đà Nẵng. Đây là công trình mới với quy mô lớn nhất trong loạt Chùa Linh Ứng trứ danh Đà thành.

Bạn có thể mục sở thị tượng Bồ Tát Quán Thế Âm cao 67m, bức tượng được UNESCO công nhận là tượng Quán Thế Âm cao nhất Đông Nam Á. Từ Chùa Linh Ứng Bãi Bụt, sẽ không khỏi xuýt xoa khi chiêm ngưỡng thành phố Đà Nẵng nhộn nhịp song hành bên bãi biển Mỹ Khê lấp lánh nắng vàng.

6. Công viên suối khoáng nóng

Trải rộng hơn 60 ha giữa đồi núi trập trùng và rừng nguyên sinh trù phú, công viên suối khoáng nóng Núi Thần có hang động, hệ thống suối thiên nhiên bao gồm cả suối nước nóng dồi dào khoáng chất. Ngoài ra còn có rạp chiếu phim 9D, 12D cùng công viên nước muôn màu muôn vẻ mà các bạn nhỏ vô cùng thích thú.

7. Thế giới úp ngược Upside down world

Sẽ ra sao nếu thế giới đột nhiên đảo ngược? Con người ngủ phải ngủ trên trần nhà hay chật vật nấu ăn từ góc 180 độ? Đó chính là trải nghiệm mới mẻ, hài hước và hứng khởi mà bạn sẽ có được khi đến Upside Down World - thế giới úp ngược ở Đà Nẵng. Không chỉ có nội thất bắt mắt được bố trí theo cách chẳng giống ai, các căn phòng tại đây còn sở hữu chủ đề đa dạng cho khách du lịch thỏa thích khám phá; đơn cử như nhà hàng cổ điển, nhà Doraemon hay Hello Kitty. Upside Down World cũng là nơi giúp tài năng diễn xuất tiềm ẩn trong bạn tỏa sáng, để cho ra đời nhiều bức ảnh ngộ nghĩnh để đời.

8. Cù lao Chàm

Sẽ là thiếu sót lớn nếu không nói đến Cù lao Chàm trong danh sách những điểm đến hấp dẫn gần Đà Nẵng. Cù lao Chàm được miêu tả như một thiên đường nhiệt đới trải rộng trên diện tích 15km2, với gió mát ướp hương muối mặn, bờ biển cát trắng thơ mộng và thảm xanh thiên nhiên rộng lớn.

Thời gian lý tưởng để ghé thăm nơi đây là từ tháng 3 đến tháng 8 vì lúc này biển đang vào độ “hiền hoà”, phù hợp cho du khách tham gia các hoạt động thể chất như bơi lội, lặn ngắm san hô, câu cá hay tham quan di tích lịch sử.

Chuyến đi trong ngày từ Đà Nẵng là đủ để bạn tận hưởng nét quyến rũ đặc biệt của Cù Lao Chàm.

9.Thánh địa Mỹ Sơn

Thánh Địa Mỹ Sơn (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 69 km) có khung cảnh của Vương quốc Champa của nhiều thế kỷ trước. Đến đây bạn sẽ được được chìm đắm vào không gian nghệ thuật - kiến trúc độc đáo.

Mất khoảng 1 tiếng chạy xe để đi từ Đà Nẵng đến thánh địa Mỹ Sơn; tuy nhiên, những khám phá mới mẻ mà nơi này mang lại sẽ khiến mọi hành trình trở nên xứng đáng. Thánh địa Mỹ Sơn từng là nơi chôn cất, làm lễ cúng bái các vị vua và hoàng tộc Champa, được biết đến như một trong những trung tâm đền đài chính của Ấn Độ giáo ở khu vực Đông Nam Á.

Có diện tích hạn chế nhưng thánh địa Mỹ Sơn sở hữu đến 7 phong cách nghệ thuật được chia thành 10 nhóm khác nhau; từ đây, du khách có thể mường tượng ra đời sống thường nhật và tín ngưỡng của người dân Champa trong thời kỳ phát triển huy hoàng nhất. Năm 1999, thánh địa Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới.

10. Phố cổ Hội An

Toạ lạc ở hạ lưu sông Thu Bồn, phố cổ Hội An (Quảng Nam) nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 30km về phía Nam. Nơi đây từng là một thương cảng sầm uất vào nửa cuối thế kỷ XVI, là nơi lui tới thường xuyên của các thương lái người Nhật và người Hoa.

Đến phố cổ Hội An, bạn đừng bỏ lỡ những địa điểm du lịch nổi tiếng như Chùa Cầu Nhật Bản, Hội quán Triều Châu, nhà cổ Phùng Hưng, nhà thờ tộc Trần, bảo tàng văn hoá lịch sử…Trải nghiệm đi thuyền trên sông Hoài và thả hoa đăng cũng rất được yêu thích.

11. Rừng dừa 7 mẫu Hội An

Nơi đây còn được biết đến với tên gọi “Rừng dừa Cẩm Thanh” hoặc “miền Tây thu nhỏ giữa lòng Hội An”. Đến với địa điểm du lịch gần Đà Nẵng tràn đầy sắc xanh này, bạn có cơ hội khám phá hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển đa sắc màu, chèo thuyền thúng bồng bềnh giữa những hàng dừa phát triển cao vút, thưởng thức nhiều món ngon từ dừa và rinh về nhà quà lưu niệm đáng yêu.

Hạo Nhiên