4 mẫu iPhone giảm giá đáng mua nhất thời điểm hiện tại

IPhone 16 seri sau khi ra mắt, những mẫu smartphone khác của Apple lần lượt giảm giá, một số sản phẩm chỉ từ 17 triệu nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng.

Khoản đầu tư chi phí tới 23 triệu để sở hữu chiếc điện thoại iPhone 16 bản dung lượng thấp nhất là 128 Gb, hay đối với mẫu iPhone 16 Pro Max được nhiều người đón nhận có giá gần 35 triệu cho bản 256Gb và gần 47 triệu cho phiên bản 1Tb hiện đang là mức giá khá cao để có thể sở hữu 1 chiếc điện thoại đối với nhiều người.

4 mẫu điện thoại dưới đây vẫn sẽ là những lựa chọn vô cùng hợp lý cả ở mức giá lẫn hiệu năng đủ đáp ứng tốt những nhu cầu cần thiết hằng ngày.

IPhone 14 Pro Max

Dòng điện thoại iPhone 14 Pro Max thời điểm hiện tại đã bị Apple khai tử, thời điểm hiện tại trên thị trường vẫn còn bán dòng điện thoại này dưới hình thức hàng lướt 99% với mức giá đã vô cùng hợp lý sau 2 năm ra mắt.

Cụ thể, đối với bản iPhone 14 Pro Max 128Gb cũ hiện chỉ còn ở mức 19,5 triệu đồng và chỉ thêm 1 triệu đồng người dùng đã có thể sở hữu bản dung lượng 256 Gb.

Mức giá này iPhone 14 Pro Max được đánh giá đã về đúng với mức giá trị thực, cùng với đó những điểm nổi bật như màn hình tần số quét 120Hz, khu vực Dynamic island, sở hữu cụm 3 camera gồm 1 camera chính 48MP và 2 camera phụ 12MP, 12MP tương tự như iPhone 15 Pro Max.

Các bức ảnh được chụp bởi iPhone 14 Pro Max cho ra chất lượng rất tốt, gần như không có hiện tượng bị tối mặt hay chói sáng xảy ra nhờ tính năng Smart HDR 4.

IPhone 14 Pro Max màu tím từng gây sốt trong đợt mở bán.

Phần cứng bên trong nổi bật với chip Apple A16 Bionic với hiệu năng vô cùng mạnh mẽ.

Đây là chipset được xem có khả năng xử lý đồ họa cực cao, nhanh hơn 15% so với các dòng khác nhưng chỉ tiêu tốn ít hơn 30% năng lượng, giúp máy chạy tốt mọi tác vụ kể cả chơi game đồ họa.

Sở hữu màn hình và chipset mạnh mẽ, chính vì thế iPhone 14 Pro Max có viên pin “trâu” với dung lượng là 4.323mAh cho thời gian sử dụng trong vòng 29 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, thiết bị cũng sở hữu cổng Lightning và Công nghệ sạc nhanh 20W giúp điện thoại có thể sạc đầy 50 - 55% pin chỉ trong vòng 30p và 100% pin trong 1h30.

iPhone 14 Pro Max là dòng điện thoại cuối cùng của Apple sử dụng cổng Lightning truyền thống của iPhone trước khi tất cả các dòng điện thoại của hãng từ iPhone 15 trở lên đã sử dụng Type-C. Việc điện thoại vẫn còn dùng giao thức sạc qua cổng Lightning, khiến những yêu thích công nghệ gặp đôi chút bất tiện khi đa phần thiết bị điện tử hiện nay đã chuyển sang sử dụng cổng sạc Type-C.

IPhone 15 Pro Max

Đã ra mắt 1 năm, thời điểm hiện tại iPhone 15 Pro Max cũng đã có đôi chút hạ nhiệt, tuy nhiên những chiếc máy mới với dung lượng 256Gb hiện đang có mức giá chỉ trên dưới 28 triệu đồng tùy từng khiên bản màu sắc và hơn 24 triệu đồng với dòng máy lướt 99%.

Trọng lượng và iPhone 15 Pro Max có trọng lượng nhẹ hơn với 221 gram, trong khi iPhone 14 Pro Max nặng hơn với 240 gram, đây cũng là mẫu máy mang lại đột phát khi sử dụng chất liệu Titanium làm khung viền.

Tổng quan ngoại hình bên ngoài, chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max chỉ có đôi chút khác biệt so với iPhone 16 Pro Max ở phần mặt viền trước của máy và kích thước màn hình cũng lớn thêm 0,2 inch (iPhone 16 Pro Max có kích thước 6.9 inch) và có thêm nút Camera Control.

Kiểu thiết kế vuông vức, bo cong 4 cạnh, cụm 3 camera... của iPhone 15 Pro Max được kế thừa và gần như không thay đổi. Mẫu điện thoại mạnh nhất của iPhone 15 seri này cũng là dòng điện thoại đầu tiên của hãng chuyển sang cổng sạc Type-C.

IPhone 15 Pro Max nhận được nhiều sự quan tâm khi sử dụng chất liệu Titanium làm khung viền.

Chip A17 Pro mang lại hiệu năng vô cùng mạnh mẽ, khi hỗ trợ tính nay quay ProRes Log Video chuyên nghiệp và đặc biệt theo nhà sản xuất công bố, tính năng Apple Intelligence chỉ hỗ trợ từ dòng iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max trở lên.

Đối với iPhone 15 Pro Max được đánh giá là ông "vua" doanh số của thương hiệu Apple khi là dòng smartphone bán chạy nhất thế giới trong nửa đầu năm 2024 với doanh số ấn tượng là 21,8 triệu sản phẩm.

Đây cũng là mẫu máy được nhiều iFan đánh giá khá "lành" khi sau 1 năm ra mắt những lỗi phần cứng chiếm rất thấp so với nhưng đời iPhone tiền nhiệm.

iPhone 15 Plus

Vừa chỉ mới 1 năm trước, chiếc iPhone 15 Plus máy mới hiện tại có giá khoảng hơn 22 triệu cho phiên bản 128 Gb và máy cũ chỉ còn hơn 17 triệu đối với cấu hình tương tự.

Dòng điện thoại này được iFan đánh giá nhiều điểm "thực dụng" khi sở hữu màn hình Dynamic với công nghệ Super Retina XDR với kích thước 6,7 inch, độ phân giải 2796x1290 pixel và mật độ điểm ảnh 460 ppi.

Cùng với đó, dòng máy này trang bị viên pin có dung lượng lớn, theo đó người dùng có thể xem video lên đến 26 giờ. Với thời lượng sử dụng pin ấn tượng, bạn có thể thoải mái sử dụng cả ngày dài mà không lo bị gián đoạn. Cổng sạc có cải tiến mới với cổng USB-C thay vì Lighting như trước đây, tốc độ sạc cũng vì vậy mà tăng lên đáng kể.

Chiếc iPhone 15 Plus với nhiều màu sắc trẻ trung.

iPhone 15 Plus được trang bị chip Bionic A16 tiên tiến với CPU 6 lõi, giúp nâng cao hiệu suất tổng thể, cho phép xử lý dễ dàng các tác vụ phức tạp và đồng thời cung cấp thời lượng pin ấn tượng.

Trong đó có 2 lõi hiệu năng tiêu thụ năng lượng ít hơn 20% và 4 lõi tiết kiệm điện, cùng với GPU 5 lõi và Neural Engine 16 lõi.

Đây là chiếc điện thoại được những người dùng cơ bản đánh giá là hữu dụng, khi máy nhẹ hơn giúp trải nghiệm sử dụng hàng ngày trở nên thoải mái, chiếc điện thoại rất phù hợp đối với những người muốn một chiếc màn hình to, pin lâu để đáp ứng nhu cầu Giải trí trên mạng Xã hội hay xem Phim...

Với phân khúc giá rẻ hơn, iPhone 15 Plus chấp nhận thua thiệt với dòng Pro và Pro Max khi chỉ sở hữu màn hình với tần số quét chỉ 60 Hz, đây cũng sẽ là trang bị có phần "tụt hậu" ở thời điểm hiện tại.

iPhone 14

Nếu như đa phần các mẫu được chọn trong danh sách thiên về màn hình to, thì iPhone 14 như một ngoại lệ khi sở hữu ngoại hình nhỏ gọn, màn hình chỉ dừng lại ở Retina XDR OLED kích thước 6.1 inch, đây là kích thước lý tưởng cho những ai cần một thiết bị di động không quá công kềnh, vướng víu.

Với mức giá thời điểm hiện tại với bản 128Gb máy mới chỉ 17 triệu và đối với máy cũ mức giá chưa tới 12 triệu đồng, cùng với là 6 màu sắc trẻ trung, dòng điện thoại này trở nên vô cùng phù hợp với những đối tượng là học sinh, sinh viên.

Khi có thể tiếp cận dòng máy của Apple với mức giá hợp lý và vẫn đang trong vòng đời hỗ trợ nâng cấp của Apple.

So với những smartphone cùng phân khúc khác thì hiệu năng xử lý của iPhone 14 128GB không hề thua kém, chipset A15 Bionic siêu mạnh mẽ. Do được cải thiện đáng kể về GPU nên hiệu suất xử lý của iPhone 14 đã tăng lên 18% so với thế hệ trước đó.

Tuy mang lợi thế về giá, thiết kế nhỏ gọn, của thường hiệu Táo khuyết vẫn còn những nhược điểm cố hữu từ phiên bản tiền nhiệm, với viên pin 3279mAh không thể đủ để chiếc điện thoại có thể đủ dung lượng dùng hết 1 ngày.

Tuy nhiên chiếc điện thoại trang bị hiệu suất sạc nhanh 20W, đủ giúp người dùng có số lượng pin đủ dùng chỉ sau khoảng 30 phút sạc.

Chí Hiếu