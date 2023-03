4 tiếp viên Vietnam Airlines được trả tự do

Công an cho 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines, những người mang 11,4 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, được phép về nhà nhưng vẫn phải phối hợp điều tra.

Ngày 22/3, nguồn tin của VnExpress cho biết, tiếp viên trưởng Nguyễn Thanh Thuỷ, 37 tuổi; Võ Tú Quỳnh; Trần Thị Thu Ngân và Đặng Phương Vân vừa được nhà chức trách cho gia đình bảo lãnh về nhà.

Động thái này được đưa ra sau khi cơ quan điều tra bắt được 2 nghi can liên quan việc vận chuyển 11,4 kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp từ Pháp về Việt Nam.

Những tuýp kem đánh răng chứa ma túy, trong hành lý của 4 tiếp viên. Ảnh: Hải quan TP HCM.

Trước đó, sáng 16/3, cán bộ hải quan tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 tiếp viên Vietnam Airlines, đi chuyến bay VN10 từ Pháp về. Qua sàng lọc, soi chiếu, hải quan nghi vấn valy của đoàn tiếp viên có chất cấm nên chuyển sang kiểm tra trực tiếp, tìm thấy tổng cộng hơn 8 kg thuốc lắc và hơn 3 kg ketamine (ma túy khay, loại đắt tiền nhất), cocain.

Cụ thể, trong hành lý của Thủy và Quỳnh đều có 31 hộp thuốc lắc, tổng trọng lượng 2,18 kg; 12 hộp chứa ketamine nặng khoảng 1 kg; hành lý của Ngân có 780 gram thuốc lắc; hành lý của Vân có hơn 2 kg thuốc lắc, 2 kg ketamine và cocain.

Các tiếp viên tỏ ra sửng sốt khi biết có ma túy trong kem đánh răng. Họ khóc, khai rằng khi ở Pháp đã nhận mang 60 kg hàng hoá về nước với tiền công hơn 10 triệu đồng. Do quá mệt mỏi vì vừa trải qua chuyến bay dài, các tiếp viên chỉ xem qua loa vài tuýp kem, không thấy có gì bất thường. Khi ra sân bay của Pháp để về Việt Nam, lực lượng chức năng nước sở tại không phát hiện trong hành lý của họ có ma túy, cho đến khi về đến Tân Sơn Nhất.

Họ khai, một trong 4 nữ tiếp viên đã trao đổi, thoả thuận tiền công, chia lô hàng "kem đánh răng" cho những người còn lại.

Ketamine và cocain (tinh thể màu trắng) được lấy ra từ các tuýp kem đánh răng. Ảnh: Hải quan TP HCM.

Ngay sau đó Cục Hải quan TP HCM đã phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP HCM, Bộ Công an rà soát các mối quan hệ xung quanh 4 nghi can; địa chỉ và số điện thoại của người được cho là sẽ nhận lô hàng có ma túy ở Việt Nam. Sau 6 ngày điều tra, đến nay bắt được 2 người.