6 ngân hàng, công ty tài chính liên quan vụ đòi nợ thuê 1.000 tỷ

Ký hợp đồng dịch vụ với 6 ngân hàng và công ty tài chính, Công ty Luật TNHH Pháp Việt chuyển thông tin hàng triệu khách hàng chưa trả tiền cho nhân viên đe dọa, khủng bố.

Thông tin được đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết tại buổi họp báo quý 1/2023, do UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức vào chiều 18/4.

Kiến nghị thu giữ 1.000 tỷ đồng

Quá trình điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản liên qian đến Công ty Luật TNHH Pháp Việt (có trụ sở tại TP.HCM), cơ quan điều tra đã khởi tố 60 bị can về tội danh trên. Vụ án liên quan đến 415 người, trong đó 400 người liên quan trực tiếp tham gia hành vi đòi nợ bằng các thủ đoạn khác nhau để buộc người vay tiền phải trả nợ.

Theo đại tá Lộc, hành vi này đã cấu thành tội Cưỡng đoạt tài sản. Những người liên quan đến vụ án đều bị cấm xuất cảnh.

Số tiền nhóm người trên đòi nợ, cưỡng đoạt là hơn 1.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra sẽ kiến nghị thu giữ số tiền này và xem đây là tang vật trong vụ án.

Trần Văn Châu, kẻ cầm đầu băng nhóm tội phạm núp bóng công ty luật. Ảnh: CACC.

Theo kết quả điều tra, các bị can thừa nhận hành vi cùng đồng bọn đe dọa, uy hiếp tinh thần người vay tiền và người thân, bạn bè của họ để đòi nợ.

Hai bị can cầm đầu là Trần Văn Châu (43 tuổi) và Hồ Quốc Hùng (36 tuổi, cùng là phó giám đốc công ty) đã thừa nhận việc phân công nhiệm vụ từ các trưởng phòng, trưởng nhóm và từng nhân viên thực hiện hoạt động phạm tội rộng khắp cả nước.

Cơ quan điều tra xác định, vụ việc có 3 triệu bị hại. Do số lượng bị hại rất lớn nên công tác điều tra cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Ba cấp độ đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản

Công ty Luật TNHH Pháp Việt do Lê Thị Tuyết (38 tuổi, ngụ TP.HCM) làm giám đốc. Châu và Hùng giữ vai trò cầm đầu, thuê Tuyết làm giám đốc.

Công ty không thực hiện đúng chức năng đăng ký kinh doanh, không có chức năng đòi nợ thuê nhưng đã tổ chức tuyển dụng lao động phổ thông rồi hướng dẫn các thủ đoạn đe dọa, khủng bố để đòi nợ.

Cơ quan điều tra khám xét trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt. Ảnh: CACC.

Ngày 14/2, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an và Công an TP.HCM tiến hành khám phá chuyên án. Cơ quan điều tra khám xét trụ sở chính và 2 chi nhánh của công ty, thu giữ các tài liệu, chứng cứ, thiết bị liên quan đến hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo lời khai của Châu và tài liệu đã thu thập, Công ty Luật TNHH Pháp Việt ký hợp đồng dịch vụ pháp lý đối với 6 ngân hàng và công ty tài chính.

Châu và Hùng phân chia hợp đồng nợ xấu cho các trưởng phòng, sau đó các trưởng phòng sẽ phân chia cho các nhóm trưởng để giao cho các thành viên. Với cấp độ 1, nhân viên công ty gọi điện thoại chửi bới, đe dọa khách trả tiền. Cấp độ 2, nhân viên gọi điện thoại đe dọa sẽ giết người thân, ghép hình tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, đe dọa cho mất việc làm.

Ở cấp độ 3, nhóm đòi nợ mang quan tài đến nhà, cơ quan, tổ chức, đặt bình gas, xăng dọa cho nổ tung cơ quan, nhà của khách hàng và người thân… Kết quả điều tra xác định Công ty Luật TNHH Pháp Việt được hưởng lợi từ 24% đến 35% trên số tiền đòi được.

Minh Anh