7 công việc sẽ rất khó tìm việc trong tương lai

1. Nhân viên kế toán

Kế toán là vị trí nhân sự đảm nhiệm việc thu thập và xử lý cũng như kiểm tra phân tích các thông tin liên quan đến kinh tế tài chính của doanh nghiệp và cung cấp những thông tin này cho bên liên quan.

Tuy nhiên, dự kiến trong năm 2024, số lượng nhân viên kế toán có tỉ lệ giảm khoảng 8%, bởi hầu hết những sổ sách kế toán có thể được tự động hóa nhờ vào Công nghệ kệ trí tuệ nhân tạo.

Hiện nay, nhiều hãng lớn như Microsoft Office, Freshbooks, Quickbooks đã cung cấp các Phần mềm có thể thực hiện công việc ghi chép sổ sách với mức chi phí thấp hơn so với mức lương của một nhân sự đảm nhiệm công việc tương đương.

2. Lập trình viên

Sự ra đời của các ứng dụng chat AI (trí tuệ nhân tạo) đang khiến lập trình viên phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp cao. Nhất là từ khi Chat GPT (viết tắt của Chat Generative Pre-training Transformer, là chatbot do OpenAI phát triển) phát hành trên toàn cầu.

Hiện có khoảng 40% các dòng lệnh phần mềm máy tính đang được AI điều chỉnh, không cần dùng đến con người, giúp rút ngắn thời gian hoàn thành công việc và đạt hiệu quả tốt nhất.

3. Thiết kế đồ họa

Trên thế giới đang có nhiều phần mềm ứng dụng AI có khả năng thiết kế ra một sản phẩm chỉ trong vài phút thậm chí ngắn hơn.

Ví dụ như Dall.E và MidJourney khiến nhiều người làm ngành thiết kế đồ họa bị mất việc vì doanh nghiệp chỉ cần cung cấp đầu vào cho các công cụ AI này là chúng có thể tạo ra sản phẩm đồ họa và logo cơ bản.

Song, AI chỉ có thể thay thế một phần công việc của người nghệ sĩ. Do các tác phẩm được tạo ra phải là bản gốc và dựa trên mong muốn riêng biệt cũng như cảm hứng của người nghệ sĩ.

4. Dịch thuật

Sự xuất hiện của các ứng dụng giọng nói, văn bản giúp con người chuyển ngữ thuận dễ dàng hơn. Thay vì ngồi tra cứu và dịch văn bản theo yêu cầu, thì giờ đây những ứng dụng này sẽ giúp bạn tạo ra bản dịch ngày càng sát nghĩa và nhanh hơn.

Một số bản demo trực tuyến chỉ ra rằng ChatGPT thực hiện công việc dịch thuật tốt hơn nhiều so với Google Dịch. Khi các công ty chạy đua để cải thiện mô hình ngôn ngữ và đào tạo hệ thống của họ bằng ngoại ngữ, yêu cầu về biên dịch viên mới vào nghề sẽ giảm.

5. Tiếp thị qua điện thoại

Theo các dự báo, đến hết năm nay, tỉ lệ phát triển của công việc tiếp thị qua điện thoại có thể giảm khoảng 3%.

Nguyên nhân dẫn đến điều này là do yêu cầu của công việc tiếp thị qua điện thoại không đòi hỏi quá nhiều về mức độ thông minh Xã hội cũng như cảm xúc hay trí tuệ để thành công.

Do đó, công việc tiếp thị qua điện thoại hoàn toàn có thể thay thế bằng công nghệ như AI. Khả năng cao đây là một trong những công việc sẽ khó xin việc trong tương lai và có nguy cơ biến mất.

6. Chuyên viên phân tích thị trường

Chuyên viên phân tích thị trường trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ để thu thập thông tin từ thị trường, khách hàng.

Sau đó, phân tích những thông tin này và cung cấp cho bộ phận marketing hoặc bộ phận kinh doanh để đưa ra chiến lược phát triển hiệu quả.

Ở thời điểm hiện tại, công nghệ AI cũng như hệ thống khảo sát và phân tích tự động đã có thể tự thực hiện những công việc này dễ dàng và trả kết quả chính xác hơn.

Do đó, trang Hotmart.com dự đoán trong vòng 10 năm tới vị trí chuyên viên phân tích thị trường có thể không cần quá nhiều nhân sự.

7. Hướng dẫn viên

Hiện nay, khi đến các bảo tàng, khu di tích hay địa điểm tham quan du khách đều có thể dễ dàng sử dụng tai nghe, lựa chọn ngôn ngữ yêu thích và tự di chuyển, khám phá và không phải cần đến sự trợ giúp của hướng dẫn viên.

Những hướng dẫn viên nhân tạo này đang dần thay thế công việc của con người. Thậm chí một số thiết bị thực tế ảo cũng cho phép du khách tham quan mọi điểm đến trên thế giới mà không cần rời khỏi nhà.

Nếu những ứng dụng này được phát triển mạnh mẽ trong tương lai thì hướng dẫn viên có thể đối mặt với nguy cơ thất nghiệp lớn.

Theo Hồng Đào

