7 dấu hiệu bệnh tim hiện rõ trên khuôn mặt

Nhiều dấu hiệu bệnh tim dễ được phát hiện khi nó bộc lộ trên gương mặt như phù nề, thay đổi màu da, mũi sưng...

Nếu bạn phát hiện 7 triệu chứng dưới đây khi tự kiểm tra trước gương thì phải đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt và tiến hành điều trị.

1. Phù mặt

Nếu một người bình thường buổi tối uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ, hoặc buổi tối ăn quá mặn, sáng hôm sau mặt sẽ sưng tấy. Nhưng bạn không cần phải lo lắng về điều này vì gương mặt sẽ nhanh chóng hồi phục bình thường.

Tuy nhiên, trong trường hợp mặt bạn vẫn bị phù nề kể cả khi đã ăn uống cẩn thận, bạn nên xem xét các yếu tố bệnh tật. Vì phù nề liên quan đến tổn thương của nhiều cơ quan. Nhất là khi dùng tay ấn vào vùng phù nề, da sẽ không đàn hồi trở lại, sự thay đổi này có thể báo hiệu bệnh tim hoặc thận có vấn đề. Dù là bệnh gì cũng cần được đến bệnh viện để thăm khám kịp thời.

2. Thay đổi màu da

Các bệnh tim khác nhau có màu sắc khác nhau trên khuôn mặt. Da của bệnh nhân suy tim mãn tính và bệnh tim phổi có thể xuất hiện màu nâu sẫm hoặc tím sẫm.

Bệnh nhân mắc bệnh thấp tim và hẹp van hai lá có khuôn mặt đỏ sậm. Rối loạn chức năng bơm máu của tim gây ra tình trạng thiếu oxy trong cơ thể, có thể khiến da và màng nhầy chuyển sang màu tím.

3. Xanthoma mí mắt

Ảnh: Pinterest

Hiện tượng này chủ yếu xuất hiện trên khuôn mặt của người trung niên và người già, là một cục nhỏ màu vàng quanh mắt, còn được gọi là xanthelasma, thường có kích thước bằng hạt gạo hoặc hạt đậu nành, chủ yếu là do sự tích tụ của mỡ dưới da do lipid máu cao.

Tăng lipid máu cũng là yếu tố gây ra bệnh tim, vì vậy bạn nên xét nghiệm chỉ số này kịp thời.

4. Đôi mắt có vòng màu xám

Một vòng màu xám phát triển xung quanh giác mạc, do sự kết tủa của chất béo trung tính và cholesterol trong máu, cho thấy khả năng mắc bệnh tim.

5. Nếp nhăn trán

Những người có nhiều nếp nhăn trên trán và sâu có nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch cao hơn so với những người không có nếp nhăn. Điều này có thể do các mạch máu trên trán nhạy cảm hơn với mảng bám. Nếp nhăn trán sâu có thể liên quan đến chứng xơ vữa động mạch, xơ cứng mạch máu do tích tụ mảng bám.

6. Mũi sưng và cứng phần chóp

Đây có thể là dấu hiệu của mỡ trong tim đang tăng lên hoặc bệnh tim đang trở nên trầm trọng hơn. Nếu có đường nổi giữa mũi và sống mũi giữa hai mắt, hoặc trường hợp nặng sẽ xuất hiện tĩnh mạch màu xanh, điều này cho thấy khả năng mắc bệnh tim mạch vành.

7. Lớp phủ bề mặt lưỡi có màu vàng

Người mắc bệnh tim mạch có màu sắc lưỡi và hệ vi sinh vật rất khác so với người khỏe mạnh. Do đó, họ có lớp phủ bề mặt lưỡi rất khác, có màu vàng. Nếu kèm theo các triệu chứng như hồi hộp, khó thở, mất ngủ, mơ màng, ngứa ran vùng trước tim, bạn phải xem xét khả năng mắc bệnh tim mạch.

Hằng Trần (Theo Aboluowang)