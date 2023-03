Ác nữ "The Glory": "Khi vào vai, tôi muốn cả thế giới ghét mình"

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Diễn Châu huy động lực lượng, triệt xóa 10 điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn, bắt giữ 13 đối tượng.

