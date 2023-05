Bắc Kạn: Khởi tố nam thanh niên chia sẻ, đăng tải hơn 190 clip đồi trụy

Theo cơ quan chức năng, trong các ngày từ 4 - 9/5, bị can Luân đã sử dụng điện thoại thông minh chia sẻ 33 lần với 192 video clip, tổng thời lượng là 295,1 phút lên nhóm kín trên nền tảng Zalo.

Ngày 25/5, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Kạn đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Luân (sinh năm 1991, trú tại tổ 17, phường Sông Cầu thành phố Bắc Kạn) về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Kạn đã phát hiện Nguyễn Văn Luân tham gia nhóm trên zalo chia sẻ những video clip có nội dung khiêu dâm.

Theo cơ quan chức năng, trong các ngày từ 4 - 9/5, bị can Luân đã sử dụng điện thoại thông minh chia sẻ 33 lần với 192 video clip, tổng thời lượng là 295,1 phút lên nhóm kín.

Đối tượng Nguyễn Văn Luân (trái) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Kan.

Nhận định hành vi của đối tượng là nghiêm trọng, gây phản cảm và lan truyền văn hóa đồi trụy có thể làm phát sinh tội phạm xâm hại tình dục trong xã hội, Ban giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp xác minh, bắt giữ đối tượng để ngăn ngừa hành vi phát tán, lan truyền văn hóa phẩm đồi trụy ảnh hưởng đến đời sống xã hội.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận vào tháng 4/2023 đã nhận tin nhắn từ tài khoản zalo có tên "Amine" mời vào nhóm kín trên zalo có tên "Bhahha" để xem các video có nội dung khiêu dâm.

Để tham gia nhóm mỗi thành viên phải nộp lệ phí 100 nghìn đồng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Nhóm này gồm 47 thành viên, có những thành viên dưới 18 tuổi. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiếu Nguyễn