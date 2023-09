Bánh mì Phượng bị đề nghị dừng hoạt động

Sau hàng loạt vi phạm, tiệm bánh mì Phượng ở Hội An đang bị Sở Y tế đề nghị xử phạt hơn 110 triệu đồng và dừng hoạt động 5 tháng.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế và Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quảng Nam làm việc với bà Bà Trương Thị Phượng (bên trái), hôm 13/9. Ảnh: Sở Y tế cung cấp

Sáng 28/9, tiến sĩ Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết đã gửi tờ trình cho Chủ tịch tỉnh về xử lý vi phạm an toàn thực phẩm đối với tiệm bánh mì Phượng, Hội An. Theo tờ trình, cơ sở này có hành vi thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực phẩm ba bước; lưu mẫu thức ăn; không có dụng cụ thu gom, chứa rác thải đảm bảo vệ sinh; dụng cụ sơ chế biến chưa đảm bảo an toàn...

Kết quả xét nghiệm còn cho thấy bánh mì Phượng vi phạm chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng sức khỏe của 5 người trở lên. Từ những vi phạm trên, giới chức đề nghị xử phạt hơn 110,5 triệu đồng; đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh 5 tháng.

Trong ngày 11 và 12/9 có 3.600 người ăn bánh mì mua từ tiệm Phượng. Sau đó, 313 trường hợp bị ngộ độc, trong đó có 103 người nước ngoài. 273 người phải nhập viện, 40 người điều trị tại nhà và khai báo qua điện thoại, không có ca tử vong. Hiện tất cả bệnh nhân đã xuất viện.

Căn cứ vào kết quả kiểm nghiệm các mẫu cũng như phân của bệnh nhân ngộ độc từ Viện Pasteur Nha Trang, nguyên nhân gây ngộ độc được xác định là do thịt heo xíu và rau xà lách, rau răm, hành, dưa leo trong bánh mì Phượng bị nhiễm khuẩn Salmonella.

Tuy nhiên, bà Trương Thị Phượng (60 tuổi), chủ bánh mì Phượng, cho rằng hoạt động của tiệm hôm 11/9 (ngày bắt đầu xảy ra vụ ngộ độc) vẫn bình thường như 34 năm qua. Bà Phượng nói toàn bộ quy trình nhập nguyên liệu, chế biến, bán hàng được bà giám sát mỗi ngày; thực phẩm mua từ các mối quen.

Bánh mì Phượng là một trong những cơ sở ăn uống có tiếng lâu năm ở Hội An, trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều du khách cả trong nước lẫn quốc tế.

Tùng Anh