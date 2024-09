Bao giờ Hà Nội thoát vùng nguy hiểm của bão Yagi?

Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định đến sáng 8/9, Hà Nội sẽ thoát khỏi vòng nguy hiểm của bão Yagi. Đến 16h ngày 7/9, bão Yagi đã giảm 1 cấp.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết lúc 16h ngày 7/9, vị trí tâm bão số 3 vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h.

Đến 4h ngày 8/9, bão Yagi trên đất liền phía Đông Bắc Bộ. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km/h, đi vào đất liền phía Đông Bắc Bộ.

Chiều mai bão Yagi sẽ suy yếu thành áp thấp trên đất liền các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ, đi sâu vào đất liền và tan dần.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão Yagi đang đạt cường độ đỉnh điểm. Thời gian tới, khi đi sâu vào đất liền bão Yagi sẽ suy yếu dần nhưng sức gió vẫn rất mạnh.

"Khi di chuyển sâu vào đất liền bão vẫn mạnh cấp 9-10, ngay tại Hà Nội cũng sẽ có gió mạnh cấp 6-7 và giật cấp 9-10, đây là điều rất hiếm thấy trong thời gian vừa qua ở Vịnh Bắc bộ.

Trong thời gian tới nguy hiểm về gió mạnh và mưa lớn là rất nhiều, người dân cần đề phòng", ông Hưởng nói và đánh giá hoàn lưu bão số 3 là rất rộng. Trước 16h hoàn lưu bão Yagi sẽ tác động đến hầu hết các tỉnh khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An.

Đối với Hà Nội, đến 17h, tâm bão còn cách hơn 100km nhưng thủ đô đã chịu những tác động đầu tiên, gió giật cấp 7. Trong khi đó, qua quan sát tại Hà Nội gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 7 đã có rất nhiều cây đổ.

Với sức gió tại thủ đô ngày càng mạnh lên, ông Hưởng khuyến cáo người dân không nên ra ngoài nếu không có việc cần thiết.

Trong 11 giờ tới Hà Nội vẫn nằm trong vùng gió mạnh, mưa lớn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Đến sáng 8/9, Hà Nội mới thoát khỏi vùng nguy hiểm của bão Yagi.

Các phương tiện lưu thông trên đường Thanh Niên (Hà Nội) bị gió "quật ngã", không thể đứng vững (Ảnh: Hữu Nghị).

"Tối nay gió tiếp tục tăng có thể dẫn đến tình trạng cây đổ, mái tôn, biển quảng cáo bị thổi bay nên người dân cần hạn chế ra đường", ông Hưởng nói.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo trong 2-5 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa to đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50 đến 90mm, có nơi trên 130mm.

Đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 20 đến 40cm; đáng chú ý một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 30-50cm.

Các tuyến đường, phố có khả năng ngập tại quận Ba Đình là Thành Công, Huỳnh Thúc Kháng, La Thành, Liễu Giai, Điện Biên Phủ, Núi Trúc, Ngọc Khánh, Nguyễn Trường Tộ; quận Hoàn Kiếm là Phùng Hưng, Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều, ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến, phố Đinh Liệt, phố Nguyễn Siêu - Ngõ Gạch, Tông Đản, ngã tư Quang Trung - Trần Quốc Toản, Thợ Nhuộm...

Trong ngày 7/9, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 00h đến 14h có nơi trên 100mm như: Cát Bà (Hải Phòng) 215mm, Cẩm Trung (Quảng Ninh) 170.2mm, Thanh Luận (Bắc Giang) 114.2mm,…

Trong 24 giờ đến 48 giờ tới phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Ngày và đêm 8/9 khu vực này có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-60mm, có nơi trên 150mm; riêng khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Phía Tây Bắc Bộ từ chiều tối 7/9 đến sáng 9/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm.