Bão mạnh bất thường đang tăng tốc, dự báo địa điểm đổ bộ đất liền

Cơn bão Alfred, với cường độ cấp 2, hiện đang di chuyển trên vùng biển ngoài khơi, cách Brisbane, Australia khoảng 465km, dự kiến 6/3 sẽ đổ bộ vào đất liền.

Theo tin tức mới nhất từ Bloomberg, bờ biển phía đông Australia đang chuẩn bị đối mặt với đợt mưa lớn, gió giật mạnh và nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng, khi cơn bão mạnh Alfred dự kiến đổ bộ vào thành phố Brisbane – đô thị lớn thứ ba của quốc gia này.

Dựa trên bản tin dự báo bão mới nhất của Cơ quan Khí tượng Australia, vào sáng ngày 3/3, bão Alfred đạt cấp 2, nằm cách Brisbane khoảng 465km về phía đông bắc. Dự kiến, cơn bão này sẽ chuyển hướng về phía tây vào ngày 4/3 trước khi tiến sâu vào đất liền gần khu vực Brisbane vào ngày 6/3, sau đó dần suy yếu.

Bão Alfred đang áp sát Brisbane, Australia. Ảnh: Windy.com

"Có khả năng xảy ra các những nguy hiểm nghiêm trọng ở vùng bờ biển phía nam Queensland và phía bắc New South Wales. Dự báo có mưa to đến rất to cục bộ ở phía đông nam Queensland và đông bắc New South Wales từ 5.3 khi bão Alfred tiến gần bờ biển. Cảnh báo lũ lụt đã được ban hành cho những khu vực này" - bản tin bão nêu rõ.

Bão Alfred - Cơn bão nhiệt đới đầu tiên tấn công Brisbane sau 7 năm

Lần cuối cùng một cơn bão nhiệt đới tác động mạnh đến Brisbane là vào năm 2017, khi bão Debbie quét qua, gây thiệt hại nặng nề cho miền bắc Queensland. Trong khi đó, New South Wales vừa ghi nhận cảnh báo bão đầu tiên kể từ năm 1990, thời điểm cơn bão Nancy từng đe dọa khu vực này.

"Đây là điều bất thường với New South Wales. Chúng tôi không thường xuyên theo dõi và cảnh báo bão nhiệt đới trong phạm vi theo dõi của New South Wales” – ông Steven Bernasconi, chuyên gia phòng ngừa rủi ro của Cơ quan Khí tượng Australia, nhận định.

Alfred là cơn bão nhiệt đới đầu tiên ảnh hưởng đến Brisbane kể từ năm 2017. Ảnh: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản JMA

Dự báo tác động nguy hiểm từ bão Alfred

Theo các mô hình dự báo bão mới nhất:

Gió giật cực mạnh: Khu vực New South Wales có thể trải qua gió giật lên tới 100 km/h trong vòng 24-48 giờ tới.

Sóng cao kỷ lục: Tại khu vực phía đông nam Australia, sóng biển có thể đạt 8m gần bờ và lên đến 15m ở vùng biển xa bờ.

Lượng mưa lớn: Trong hai ngày 6-7/3, lượng mưa tại các khu vực ảnh hưởng có thể dao động từ 100-300mm, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt trên diện rộng.

Mặc dù các mô hình dự báo thiên tai đều nghiêng về khả năng bão Alfred sẽ đổ bộ vào Brisbane vào ngày 6/3, nhưng chuyên gia Bernasconi cho biết vẫn có khả năng bão tiếp tục di chuyển và đổ bộ muộn hơn, vào khoảng ngày 7/3.

Hiện tại, người dân khu vực Queensland và New South Wales được khuyến cáo theo dõi sát sao tình hình thời tiết, chuẩn bị các phương án đối phó với mưa bão, lũ lụt, gió lớn và sóng biển nguy hiểm.