Bắt đầu đợt mưa lớn ở miền Bắc, người dân xem cảnh báo nguy cơ sạt lở ở đâu?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua (9/8), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo, đêm 10/8 và ngày 11/8, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Đêm 11/8, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Ngoài ra chiều tối và đêm 10/8, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Cảnh báo, ngày và đêm 12/8, ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Mưa lớn có khả năng kéo dài.

Trong đợt mưa này, lượng mưa lớn thường xảy ra tập trung vào chiều tối và đêm, trên phạm vi hẹp (ở không gian cấp tỉnh) với cường suất lớn nên khả năng rất cao gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đặc biệt trên khu vực các tỉnh vùng núi (thông tin dự báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, ngày hôm nay nắng nóng diễn ra ở hầu khắp các khu vực trên cả nước. "Nếu so sánh nhiệt độ cực đại ngày hôm nay với trung bình cực đại cùng ngày này của giai đoạn từ 1981-2010 thì nhiệt độ cực đại hôm nay cao hơn trung bình cực đại của giai đoạn trước tới 7 độ C.

Tuy vậy, chỉ 2 ngày tới vào ngày 12/8, nhiệt độ cực đại ở miền Bắc lại sẽ thấp hơn trung bình cực đại giai đoạn 1981-2010 tới 4 độ C mang theo những cơn mưa xối xả. Đó là những bằng chứng rõ ràng về một hệ thống khí hậu bị lỗi và hoạt động không theo quy luật", TS Nguyễn Ngọc Huy nhận định.

Từ chiều tối nay và sang ngày 11/8 miền Bắc bắt đầu đón mưa. Dự báo đây sẽ là đợt mưa xối xả dài ngày, trong đó mưa lớn nhất từ ngày 11-13/8, sau đó mưa liên tục và dài ngày rả rích đến 20/8. Đợt mưa này tiềm ẩn nhiều nguy cơ về lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất ở miền núi và trung du phía Bắc.

Miền Trung sẽ tiếp tục nắng nóng kéo dài và có mưa dông rải rác phía Tây vào các buổi chiều ở khu vực Nam Trung Bộ. Bắc Trung Bộ thì vẫn nóng và khô khiến nguy cơ cháy rừng tăng cao.

Về diễn biến nắng nóng, cơ quan khí tượng cho biết, từ ngày mai (11/8), nắng nóng sẽ kết thúc ở Bắc Bộ. Ngày 11/8, Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Bắc Bộ.

Ngày 12/8, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.