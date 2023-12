Bắt đối tượng mua bán trái phép 12 bánh heroin

Đối tượng Cứ A Hàng cùng tang vật 12 bánh Heroin.

Công an tỉnh Lai Châu thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tập trung rà soát nắm tình hình trên địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, quản lý di biến động các đối tượng để chuẩn bị mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an toàn trật tự dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Giữa tháng 11/2023, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện đối tượng Cứ A Hàng (sinh năm 1997 tại xã Pu Sam Cáp, huyện Sìn Hồ) có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy và xác lập Ban chuyên án số 1123H để đấu tranh.

Sau khi nắm rõ hoạt động của Hàng và đồng phạm, hồi 18 giờ 15 phút, ngày 2/2, tại Km15+600 tuyến đường từ thành Phố Lai Châu đi xã Nậm Tăm (địa phận Bản Nậm Tăm 3, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ), Ban chuyên án đã bắt quả tang đối tượng này về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 12 bánh heroin, 1 điện thoại di động; 1 xe máy và một số giấy tờ tùy thân có liên quan.