Bắt giữ nhóm đối tượng lập 7 fanpage lừa đảo hơn 200 người muốn mua vé máy bay giá rẻ

Để tạo niềm tin và thu hút người mua, nhóm đối tượng này đã sử dụng 1 website và 7 fanpage, chạy quảng cáo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng có nhu cầu đặt vé.

Ngày 1/4, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an TP.Bắc Giang phát hiện nhóm 6 thanh niên ở Bình Dương có hành vi lừa đảo bán vé máy bay qua mạng.

Cụ thể, cơ quan công an xác định Vi Đức Quang (25 tuổi, trú tại Bàu Bàng, Bình Dương) là người cầm đầu. Dù chỉ học hết lớp 9 nhưng qua tìm hiểu, Quang biết nhiều người có nhu cầu đặt vé máy bay online nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng tháng 12/2022, qua tìm hiểu trên mạng xã hội và truy cập mạng Internet, Vi Đức Quang biết được nhiều người có nhu cầu đặt vé máy bay online nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán vé máy bay.

Sau đó, Quang thuê người lập trình và quản lý website: https://airbamboobooking.com" và tạo 7 fanpage gồm: “Phòng vé máy bay chính hãng”, “ViVa Boooking – Vé Máy Bay Siêu Rẻ”, “Săn Vé Máy Bay Nội Địa Giá Rẻ", “Vé Máy Bay Nội Địa & Quốc Tế Chính Hãng”, “Đại Lý Vé Máy Bay Toàn Quốc", "Săn vẻ máy bay nội địa giá rẻ” và “Đại lý vé máy bay nội địa” rồi chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook.

Nhóm thanh niên trong vụ án lừa đảo bán vé máy bay online (Ảnh: Công an cung cấp)

Đồng thời, Quang thuê thêm vài người khác làm nhiệm vụ kiểm tra các tin nhắn của khách có nhu cầu đặt vé máy bay trên fanpage. Từ số điện thoại và thông tin của khách, Vi Thị Thùy Linh, vợ của Quang, sẽ tư vấn qua Zalo tên "hỗ trợ săn vé toàn quốc".

Nếu khách hàng đồng ý, Linh sẽ tạo mã đặt chỗ giả gửi cho khách. Mã này thông qua website https://airbamboobooking.com để kiểm tra. Sau khi kiểm tra thấy đầy đủ thông tin chuyến bay, khách sẽ chuyển tiền vào tài khoản VPBank mang tên Dam Van Quang.

Khi khách chuyển tiền xong, Linh sẽ hủy kết bạn Zalo và chặn liên lạc để chiếm đoạt số tiền khách chuyển tiền mua vé máy bay. Nhóm người được Quang thuê sẽ hưởng lợi nhuận 10% trên số tiền lừa đảo được của khách. Ban đầu, cơ quan công an xác định nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt của khoảng 200 khách hàng với số tiền trên 1 tỉ đồng.

Theo Thiếu tá Nguyễn Công Huân - Phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Bắc Giang, nhóm lừa đảo hoạt động có tổ chức, chuyên nghiệp trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Số lượng người bị hại và số tiền bị chiếm đoạt lớn ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nói riêng và cả nước nói chung.

Do đó, bị hại của vụ án có thể gửi đơn đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Giang (số 6 Lý Thái Tổ, TP Bắc Giang) hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Công Huân, số điện thoại: 0982.520.121 để được hỗ trợ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khánh Ngân