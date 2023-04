An Phương vừa bị lừa đảo lấy mất 100 triệu đồng trong 5 phút

Nhiều người cùng từng gặp tình trạng lừa đảo, hack mất tiền này giống như An Phương.

Mới đây, beauty blogger An Phương - hay còn được biết đến với tên Letsplaymakeup đã đăng tải một đoạn clip, chia sẻ về tình trạng bị lừa đảo trừ tiền qua tài khoản mà bản thân gặp phải. Theo đó, vốn là người hoạt động trên MXH và sở hữu fanpage riêng, An Phương phải liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản MXH để thực hiện các thanh toán trực tiếp cho việc quảng cáo.

Cô cho biết, bình thường hàng tháng sau khi thanh toán, tin nhắn giao dịch sẽ báo về máy số tiền bị trừ sẽ dao động trong khoảng vài triệu. Tuy nhiên lần này, chỉ trong vòng 5 phút, tài khoản ngân hàng của An Phương liên tiếp bị trừ với nhiều khoản tiền lớn, có giao dịch lên tới 18 triệu đồng.

/

An Phương chia sẻ về việc bị lừa đảo, hack mất tiền trong tài khoản (Ảnh chụp màn hình)

“Khi thấy như vậy mình ngay lập tức báo khóa thẻ, số dư lúc đó của mình còn khoảng hơn 90 triệu nên mình nghĩ chỉ mới mất khoảng 50 triệu thôi. Nhưng đến khi khóa thẻ xong rồi thì mới biết mình đã bị trừ hơn 100 triệu đồng.

Bình thường, mình không để tiền trong tài khoản cá nhân của mình quá nhiều bởi vì cũng sợ. Thế nhưng ngày hôm qua, An Phương chuyển tiền vào tài khoản này để bắt đầu thực hiện chi trả lương và các khoản chi phí trong tháng nhưng giờ bị hack mất tiêu rồi”, An Phương chia sẻ trong clip.

Bên cạnh đó, nữ beauty blogger cho hay cô cũng đã gọi điện cho ngân hàng nhưng phải chờ đến thứ 2 tới đây mới có thể làm việc cụ thể. Ngoài ra, trường hợp này của An Phương khá đặc biệt, cần nhiều giấy tờ và thời gian để các bên xác minh, đối soát. Được biết, do tài khoản ngân hàng liên kết với tài khoản MXH để thanh toán cho quảng cáo không yêu cầu mật khẩu hay mã OTP nên rất nhiều người gặp trường hợp tương tự như An Phương.

Do vậy, cô nàng đăng tải clip một phần để xin thêm ý kiến từ cộng đồng mạng và cũng muốn cảnh báo để mọi người cẩn thận hơn trong các chiêu thức lừa đảo, hack tiền qua tài khoản. An Phương bày tỏ: “Lúc này mình cũng không biết sao nữa. Mình tức quá, nhiều khi mình cẩn thận nhưng mà cũng không làm được gì”.



Cô cho hay các giao dịch liên tiếp bị trừ rất nhanh, tổng số tiền lên tới hơn 100 triệu đồng (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới phần bình luận, nhiều người cho hay bản thân cũng đã từng bị hack mất tiền giống như An Phương. Tuy nhiên, cộng đồng mạng cho rằng vẫn có khả năng lấy lại 100% số tiền đã mất nếu như báo cáo lên ngân hàng cũng như MXH đang sử dụng. Dẫu vậy, quá trình này sẽ lâu và tốn nhiều thời gian.

- “Dù ngân hàng nào cũng đều có thể gặp trường hợp bị hack như này. Và thường những giao dịch này đều có khả năng được hoàn nên chị yên tâm nhé”.

- “Truy soát lại với ngân hàng có thể lấy lại được tiền đó Phương. Bạn mình từng bị và lấy lại được 123 triệu đó”.

- “Mình cũng từng bị và thường nó sẽ hack vào cuối tuần để thời gian giải quyết lâu hơn. Nếu khóa thẻ kịp thời, tiền có thể vẫn còn treo và giao dịch chưa hoàn toàn thành công. Thứ 2 lên ngân hàng, họ sẽ có cách giải quyết cho các trường hợp bị hack như này. Thời gian hoàn tiền sẽ hơi lâu nhưng yên tâm vẫn có cơ hội lấy lại”.

- “Sợ quá, thấy nhiều người bị như thế này. Mình cũng liên kết tài khoản để chạy quảng cáo nhưng không dám dùng tài khoản chính. Và chỉ để số tiền vừa đủ thôi để tránh bị hack”.

- “Rút kinh nghiệm mọi người nên sử dụng nhiều tài khoản. Nên dùng tài khoản phụ rồi nạp dần tiền vào đó. Tốt nhất cứ nên tách biệt ra cho cẩn thận”.