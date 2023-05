Bắt nam thanh niên phá cửa vào trộm 28 điện thoại iPhone, 1 máy tính Mcbook

Tại cơ quan điều tra, Phạm Tuấn Vũ khai nhận đã trộm cắp tại 2 cửa hàng bán lẻ điện thoại, lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Ngày 26/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã điều tra, làm rõ nghi phạm đột nhập vào cửa hàng Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT chi nhánh huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương trộm cắp 28 chiếc điện thoại iPhone, 1 máy tính xách tay cùng một số phụ kiện khác là Phạm Tuấn Vũ (SN 1994, trú tại thôn Thượng Sơn, xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Trước đó, vào khoảng 3h30p, ngày 20/12/2022, Vũ đã mang theo xà cầy, cậy phá cửa cuốn, tủ kính cửa hàng của Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT chi nhánh huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương (địa chỉ số 281, Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) trộm cắp 28 chiếc điện thoại Iphone, 01 máy tính xách tay Macbook Air, 12 tai nghe, tổng trị giá tài sản 845.551.000đ (tám trăm bốn mươi lăm triệu, năm trăm năm mươi mốt nghìn đồng).

Đối tượng Vũ tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hải Dương)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã kịp thời nắm tình hình, phối hợp với Công an huyện Gia Lộc cùng các đơn vị Công an trong và ngoài tỉnh triển khai các biện pháp điều tra xác minh làm rõ danh tính đối tượng.

Đến ngày 18/2, khi nắm được thông tin đối tượng đang di chuyển bằng xe khách vào TP.HCM để tiêu thụ tài sản vừa trộm cắp được, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã kịp thời phối hợp với Công an tỉnh Ninh Thuận truy bắt thành công đối tượng Vũ.

Quá trình làm việc, Vũ khai nhận ngoài thực hiện vụ trộm cắp tại cửa hàng của Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT chi nhánh huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Vũ còn thực hiện vụ trộm cắp tại cửa hàng của Công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số FPT ở xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Hiện, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Công an huyện Đông Anh, TP.Hà Nội điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Vũ, làm căn cứ xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.

Khánh Ngân