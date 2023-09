Bất ngờ với thời lượng pin của bộ tứ iPhone 15

So với dòng iPhone 14 của năm ngoái, iPhone 15 Series có thời lượng pin dài hơn bao nhiêu?

Trong sự kiện Wonderlust, Apple đã chính thức giới thiệu dòng iPhone 15 cao cấp.

Về thiết kế tổng thể, các mẫu iPhone 15 và iPhone 15 Pro khá giống iPhone 14 với các cạnh phẳng. Tuy nhiên, chúng đã có các cạnh tròn hơn và các mẫu iPhone Pro mới có khung titan.

Cặp iPhone 15 Pro nhẹ hơn 8 - 9% so với iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max chỉ dày hơn một chút so với bản tiền nhiệm ở mức 8,25 mm; iPhone 15 và iPhone 15 Plus có cùng độ dày với iPhone 14 và iPhone 14 Plus - 7,8 mm.

Và với việc chuyển sang khung titan, cặp iPhone 15 Pro cũng nhẹ hơn 8 - 9% so với iPhone 14 Pro.

Bảng so sánh thời lượng pin của dòng iPhone 15 với các sản phẩm tiền nhiệm.

Thời lượng pin của dòng iPhone 15:

- iPhone 15 Pro Max: Phát video lên tới 29 giờ, phát âm thanh lên tới 95 giờ

- iPhone 15 Pro: Phát video lên tới 23 giờ, phát âm thanh lên tới 75 giờ

- iPhone 15 Plus: Phát video lên tới 26 giờ, phát âm thanh lên tới 100 giờ

- iPhone 15: Phát video lên tới 20 giờ, phát âm thanh lên tới 80 giờ

Nói cách khác, các mẫu iPhone 15 đều cung cấp thời lượng phát lại video và âm thanh tương đương với dòng iPhone 14.

Trần Vy