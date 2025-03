Bé gái 9 tuổi ở Bắc Ninh bị bắt làm con tin: Cuộc giải cứu nghẹt thở hơn 4 giờ đồng hồ

Theo lời Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Phan Văn Tuấn đã dùng ma túy và sau đó bị ảnh hưởng. Sau đó, đối tượng đã bắt cóc và kiểm soát một cô bé 9 tuổi tại Bắc Ninh, yêu cầu tiền và một chiếc xe máy.

Liên quan đến vụ việc một bé gái 9 tuổi bị bắt làm con tin tại Bắc Ninh, Thượng tá Phạm Văn Ngư, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, đã chia sẻ về quá trình giải cứu đầy căng thẳng.

Theo thông tin từ Thượng tá Ngư, nghi phạm là Phan Văn Tuấn (42 tuổi, quê Hải Phòng).

Rạng sáng ngày 27/3, Tuấn mang theo hai con dao, đột nhập vào nhà anh T.T.H. (39 tuổi, trú tại phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ). Tại đây, đối tượng đã khống chế bé gái Tr. (9 tuổi, con gái anh H.) và đưa nạn nhân lên mái nhà.

"Đối tượng đưa ra yêu sách cung cấp xe máy và tiền để bỏ trốn", Thượng tá Ngư nói.

Nhận được tin báo, Công an phường Phượng Mao lập tức báo cáo Công an tỉnh Bắc Ninh. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc và Phó giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ triển khai phương án giải cứu.

Trong quá trình cố thủ, Tuấn liên tục dí dao vào cổ bé gái và đưa ra các yêu cầu nhằm đổi lấy sự an toàn cho mình.

Sau hơn 4 giờ thương thuyết căng thẳng, lực lượng công an quyết định đáp ứng yêu cầu cung cấp xe máy của Tuấn để tạo điều kiện dịch chuyển đối tượng khỏi mái nhà, đưa nạn nhân đến vị trí an toàn hơn.

Ngay khoảnh khắc Tuấn nhận xe và tạm thời rời dao khỏi cổ bé gái, cảnh sát lập tức ập vào, khống chế thành công nghi phạm, giải cứu nạn nhân an toàn.

Theo kết quả xét nghiệm sau khi bắt giữ, Phan Văn Tuấn dương tính với ma túy.

Tuấn khi bị bắt giữ (Ảnh: T.Đ.).

Điều tra mở rộng, cảnh sát xác định trước đó, vào khoảng 23h ngày 26/3, Tuấn đã mang theo dao đến Trạm y tế phường Cổ Thành (Hải Dương) để gây rối, sau đó bị công an phường truy đuổi.

Trên đường bỏ trốn, đối tượng khống chế một người dân tên C., ép anh này chở bằng xe máy đến thị xã Quế Võ (Bắc Ninh). Khi đến nơi, anh C. lợi dụng cơ hội thấy tổ tuần tra đêm, liền lao đến kêu cứu, hô hoán bị cướp.

Bị phát hiện, Tuấn tiếp tục chạy trốn, cướp một xe máy khác tại quán ăn ven đường, rồi lao thẳng đến nhà anh H., thực hiện hành vi bắt cóc bé gái 9 tuổi.

"Đây là vụ việc rất nghiêm trọng. Đối tượng sử dụng ma túy, dẫn đến ngáo rồi thực hiện các hành vi cướp tài sản, bắt giữ người trái Pháp luật...", Thượng tá Ngư đánh giá và cho biết Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để sớm khởi tố hình sự vụ án và đối tượng liên quan.