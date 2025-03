Bé gái ở Phú Thọ bỗng dưng mất tích trong đêm, cả làng đổ đi tìm

Trong đêm, người dân sống tại khu 1, xã Đoan Hạ (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) nhiệt tình cùng hỗ trợ gia đình tìm kiếm cháu bé N.U.

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ một đoạn video ghi lại khoảnh khắc xúc động, một bé gái được người thân đưa về nhà an toàn sau khi mất tích trong đêm tối. Trước đó, hàng trăm người dân trong làng đã đổ xô ra đường, hỗ trợ gia đình tìm kiếm suốt nhiều giờ liền.

Theo hình ảnh được chia sẻ, khi ông ngoại bế cháu bé, nhiều người dân vẫn nán lại chia vui. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì bé đã an toàn trở về.

Ảnh chụp từ camera lúc cháu bé trèo qua nan chuồng cọp ra ngoài (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hành động đẹp của bà con láng giềng nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng về tình làng nghĩa xóm gắn bó.

Theo tìm hiểu, cháu bé trong sự việc này là N.U. (7 tuổi, ở Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ), sống cùng ông bà ngoại còn bố mẹ làm việc ở nước ngoài.

Chia sẻ với phóng viên , ông Nguyễn Trung Kiên (SN 1975) - ông ngoại của bé N.U. - cho biết, gia đình vẫn chưa thể quên được cảm giác vô vọng khi bé mất tích. Sau khi biết tin, người dân trong xóm vội vàng đốt đuốc, soi đèn pin, nỗ lực tìm kiếm suốt 4 giờ đồng hồ.

"Cháu được tìm thấy vào lúc 23h50 ngày 28/2, tại một ruộng cỏ sữa, cách nhà chưa đầy 100m. Trước đó, mọi người đã tìm ở khu vực này nhưng không ai nhìn thấy", ông Kiên kể lại.

Trước đó, khoảng 16h30, bé N.U. được người thân đón từ trường tiểu học về nhà. Tắm rửa và ăn cơm xong, nữ sinh hoàn thành 2 phiếu bài tập. 30 phút sau, người thân không nhìn thấy bé gái dù cổng chính vẫn khóa chặt.

"Vợ tôi chạy sang hàng xóm hỏi thăm nhưng không ai biết. Qua trích xuất camera của gia đình, cháu đã trèo lên lan can cao gần 1m, chui qua nan sắt chuồng cọp ra ngoài", ông ngoại bé kể.

Lần theo hình ảnh trích xuất từ camera của gia đình, vợ chồng ông Kiên cùng hàng xóm tìm từ trong làng ra đến cánh đồng. Thậm chí, họ quay lại 5-6 vòng nhưng không có bất cứ tung tích nào của cháu bé.

Càng tìm càng không có kết quả, ông ngoại bé N.U. trình báo sự việc với công an xã. Nắm được thông tin, lực lượng công an phối hợp cùng người dân lên phương án. Trích xuất camera an ninh tại trụ sở, bước đầu, ông Kiên xác định được hướng đi nhưng vẫn không có bất cứ tung tích nào của cháu ngoại.

Ở Nhật Bản, bố mẹ của bé N.U. chết lặng khi nhận được tin báo. Người mẹ suy sụp, khóc cạn nước mắt. Hai vợ chồng hồi hộp dõi theo cuộc tìm kiếm nhờ thông tin trên mạng Xã hội.

"Ban đầu, tôi nghĩ cháu sang nhà hàng xóm rồi ngủ quên. Một số người trong làng cho biết, buổi chiều, một ô tô biển số lạ di chuyển gần nhà... Thông tin này càng khiến tâm trí tôi rối bời và lo lắng", ông chia sẻ.

Sau nhiều nỗ lực nhưng bất thành, hàng trăm người dân mở rộng địa bàn tìm kiếm ra khu vực xa nhất là 3km. Tiếng hô hoán, gọi tên bé N.U. liên tục vang lên rồi rơi vào màn đêm yên tĩnh.

Khi tia hy vọng tìm thấy N.U. đang tắt dần, tiếng hô lớn "cháu bé đây rồi" của một nam thanh niên vang lên khiến ông Kiên và hàng chục người khác vỡ òa.

"Tôi hạnh phúc đến mức không kìm được nước mắt khi thấy cháu vẫn an toàn. Cả gia đình và những người dân trong làng không giấu được niềm vui. Khi về đến nhà, cháu có vẻ hoảng sợ, ông bà cố gắng vỗ về, động viên", ông Kiên kể lại.

Suốt đêm hôm đó, vợ chồng ông Kiên không thể chợp mắt, thấp thỏm sau những giây phút căng thẳng. Tình cảm, sự giúp đỡ của bà con láng giềng khiến gia đình xúc động.

"Sự hỗ trợ của lực lượng công an và người dân khiến gia đình cảm kích. Đó là minh chứng cho tình làng nghĩa xóm bền chặt đã được tạo dựng suốt nhiều năm. Vợ chồng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến bà con láng giềng", người đàn ông quê Phú Thọ chia sẻ.

Theo người nhà, hiện cháu N.U. có sức khỏe ổn định, vui chơi bình thường, không có biểu hiện lo lắng.

Nghe tin vui, bà con và người thân, họ hàng liên tục đến nhà bé N.U. nói lời chúc mừng. Không chỉ có sự việc lần này, bà con nơi gia đình ông Kiên đang ở luôn sống đoàn kết, sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau.

Trao đổi với phóng viên , Thiếu tá Lê Duy Hiển (Phó trưởng Công an xã Đoan Hạ) xác nhận có sự việc cháu bé N.U. đi lạc hôm 28/2. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã phối hợp, hướng dẫn, lên phương án tìm kiếm cùng người dân.

"Ngoài tìm kiếm, chúng tôi cũng thu thập các thông tin, tính toán các tình huống có thể xảy ra để kịp thời điều tra. May mắn cháu bé được tìm thấy lúc 23h50.

Khi gia đình báo tin, ngoài lực lượng công an, người dân trong xóm đã hỗ trợ rất nhiệt tình. Đây là việc làm rất tốt đẹp, thắt chặt hơn tình làng nghĩa xóm", ông Hiển cho biết.

Cũng theo vị Phó trưởng công an xã Đoan Hạ, khu vực gia đình cháu bé sinh sống có 213 hộ và 938 nhân khẩu. Bà con thuần nông, chất phác, luôn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.