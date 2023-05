Bị can 86 tuổi hiếp dâm bé gái 6 tuổi sẽ không bị tử hình?

Với tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và tình tiết định khung là phạm tội với người dưới 10 tuổi, Toan có thể đối diện án tù chung thân nhưng không áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình do cao tuổi.

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Dương Văn Toan (86 tuổi, ở Hà Nội) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo cáo buộc, tối 30/6/2022, sau khi đi đổ rác về, Toan thấy bé P. đang mặc váy chơi trước nhà nên nảy sinh ý đồ đồi bại.

Quan sát thấy xung quanh không có ai, Toan kêu bé gái vào nhà rồi quan hệ tình dục. Tại trụ sở điều tra, bị can khai nhận hành vi phạm tội. Hiện, Toan bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Độc giả thắc mắc, thông thường với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi sẽ bị bắt khẩn cấp, vậy biện pháp ngăn chặn được sử dụng trong trường hợp này có phải do bị can là người cao tuổi không? Toan có phải nhận mức án cao nhất với hành vi của tội này không?

Ảnh minh họa.

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội cho biết, cấm đi khỏi nơi cư trú là biện pháp ngăn chặn có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng nhằm bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án theo quy định tại khoản 1 Điều 123 BLTTHS 2015.

Theo thông tin ban đầu thì tại trụ sở điều tra, bị can Dương Văn Toan (sinh sống tại quận Long Biên, Hà Nội) đã khai nhận hành vi phạm tội và cũng chưa có thông tin nào liên quan đến việc bị can này đã có tiền án, tiền sự. Hiện tại bị can đang sinh sống trong một viện dưỡng lão ở quận Long Biên.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 4 Điều 119 BLTTHS 2015, nếu trong trường hợp bị can là người già yếu mà không có ý định bỏ trốn, tiếp tục phạm tội hoặc các hành vi khác được quy định thì sẽ không phải áp dụng biện pháp tạm giam.

Như vậy, đối chiếu với quy định tại khoản 1 Điều 123 BLTTHS 2015, sửa đổi bổ sung 2021, thì cơ quan cảnh sát điều tra hoàn toàn có cơ sở để áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị can Toan.

Không áp dụng mức hình phạt cao nhất!

Với tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và tình tiết định khung là phạm tội với người dưới 10 tuổi, bị can này có thể đối diện với mức phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình theo quy định tại khoản 3 Điều 142 Bộ luật hình sự 2015.

Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội.

Theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự, tuổi chịu trách nhiệm hình sự là từ 14 trở lên và không loại trừ đối với trường hợp của người trên 80 tuổi. Như vậy, khi người trên 80 phạm tội vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự dù là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, nghiêm trọng hay ít nghiêm trọng.

Đối với nhóm đối tượng này, cụ thể là đối với người từ đủ 70 tuổi trở lên khi phạm tội sẽ được coi là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 51 BLHS 2015 hoặc là một trong các điều kiện để được tha tù trước thời hạn theo quy định tại Điều 66 BLHS 2015.

Ngoài ra, người từ đủ 75 tuổi trở lên cũng sẽ không bị áp dụng mức hình phạt cao nhất là tử hình theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 40 BLHS 2015.