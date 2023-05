Từ vụ chủ shop bị hiếp dâm, ứng phó sao khi gặp kẻ biến thái?

Vụ nữ chủ tiệm cửa hàng thời trang thoát khỏi yêu râu xanh nhờ khôn khéo dụ tìm bao cao su... là bài học cho chị em để ứng phó khi gặp kẻ biến thái.

Chủ tiệm suýt bị thanh niên đi ngang qua hiếp dâm: Tối 5/5, sau khi uống bia, Phan Văn Cương (SN 1992) đi xe máy về nhà ở thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Một tiếng sau, qua cửa hàng bán quần áo ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, Cương thấy nữ chủ quán đang thử đồ nên nảy sinh ý định đồi bại. Để thực hiện hành vi, Cương đỗ xe trước cửa, lấy con dao dài 32 cm xông vào.

Anh ta ôm chặt nạn nhân từ phía sau, ghì dao vào cổ đe dọa đòi quan hệ tình dục. Nữ chủ quán lo sợ đến tính mạng nên làm theo mọi yêu cầu, dụ nghi phạm đi lòng vòng tìm bao cao su. Khi Cương mất cảnh giác, đặt con dao xuống bàn để chuẩn bị thực hiện hành vi đồi bại, nạn nhân vùng lên, cướp dao, phản kháng. Bị phản đòn, Cương vơ quần bỏ chạy đến ngoài cửa thì bị người dân khống chế.

Bắt giữ đối tượng hiếp dâm cụ bà dẫn đến tử vong: Tối 5/5, Bạch Văn Liêm (SN 1955, ngụ ấp 2, xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã vào nhà bà H.T.H. (SN 1953) thực hiện hành vi hiếp dâm khiến nạn nhân tử vong. Qua điều tra ban đầu, đối tượng Liêm còn thừa nhận, trước đó không nhớ ngày cụ thể, cũng đã thực hiện hành vi hiếp dâm bà H. một lần.

Cô giáo bị hiếp dâm, cướp tài sản ở trường mầm non: Ngày 29/3, tại trường mầm mon thuộc xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp sau khi ăn cơm trưa xong, cô X. (giáo viên của trường) đi rửa chén. Lúc này, cô X. phát hiện Phạm Châu Thanh (23 tuổi, ngụ xã An Hòa, huyện Tam Nông) núp tại phòng dụng cụ học tập của trường thì bất ngờ bị người này xông đến, kề dao vào cổ khống chế lôi vào nhà vệ sinh hiếp dâm. Sau đó, Thanh trói chân cô X. và yêu cầu đưa tiền, tài sản rồi bỏ trốn. Đến tối cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ Thanh.

Thanh niên hiếp dâm con gái riêng của bạn gái: Ngày 23/3, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Y Đinh Ayun (28 tuổi, ngụ Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến nay, Y Đinh Ayun đến sống chung như vợ chồng với một người phụ nữ (44 tuổi, ở TP Buôn Ma Thuột). Người phụ nữ này có một đứa con gái 12 tuổi. Trong hai ngày của tháng 7 và tháng 11/2022, lợi dụng người phụ nữ không ở nhà, Y Đinh Ayun đã hai lần khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm cháu gái.

Khống chế người phụ nữ trong tiệm Spa để hiếp dâm: Nguyễn Chí Tâm (35 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) và chị L.T.S. (36 tuổi) từng có quan hệ tình cảm nhưng do mâu thuẫn nên chị S. đề nghị chia tay. Ngày 20/3, Tâm tìm đến tiệm Spa của chị S. ở phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương khống chế chị S. để ép chị này "quan hệ". Tâm còn yêu cầu chị S. phải chuyển cho Tâm 300 triệu đồng, nhưng chị S. nói không có tiền và chỉ chuyển 10 triệu đồng nên 2 người nảy sinh mâu thuẫn. Người đàn ông đã dùng hung khí khống chế và cố thủ bên trong nhà. Sau nhiều giờ đồng hồ Tâm đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Đi xe ôm, người phụ nữ ở Bình Dương bị hiếp dâm, cướp tài sản: Khuya 14/2, chị Đ.T.T.H đón xe ôm do Nguyễn Tấn Kỵ (44 tuổi, quê Khánh Hòa) điều khiển tại một tuyến đường trên địa bàn TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương để di chuyển. Khi đến đoạn đường vắng, Kỵ khống chế chị H. để thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó cướp tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến đêm 16/2, lực lượng công an đã bắt được Nguyễn Tấn Kỵ.

Người phụ nữ bị trói tay chân, hiếp dâm ngay tại nhà: Ngày 10/1, Công an huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Vũ (SN 1985; trú thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy) để điều tra về hành vi hiếp dâm. Trước đó, một phụ nữ ở huyện Sa Thầy có đơn tố giác bị đối tượng Trần Ngọc Vũ hiếp dâm. Cụ thể, khi người phụ nữ này đang ở tại nhà riêng thì bị Vũ khống chế, dùng dây trói tay chân rồi thực hiện hành vi đồi bại. Tại cơ quan công an, Trần Ngọc Vũ bước đầu đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình.

Người phụ nữ lớn tuổi bị gã thanh niên đáng tuổi con cưỡng hiếp: Ngày 26/6/2022, chị T.T.T (45 tuổi, ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đi lấy trái cây ở chợ Diêu Trì (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) để về bán. Khi đến QL19 thuộc xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước thì bất ngờ bị Nguyễn Tấn Lân (25 tuổi, ngụ xã Phước Thuận) đi xe máy ép chị T. ngã ra đường. Sau đó, kẻ lạ mặt kéo chị T. vào bụi cây đánh đập rồi hãm hiếp. Gã thanh niên còn cướp của chị T. nữ trang gồm 6 chỉ vàng rồi tẩu thoát. Ngày 28/6, Lân bị Công an Tuy Phước khởi tố bị can.

Từ những vụ án trên, thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học chia sẻ, khi bị khống chế, chị em có thể yêu cầu đối tượng dùng bao cao su để đảm bảo an toàn, lấy lý do vì đang mắc bệnh phụ khoa... Đa số những tên đang bị dục vọng thôi thúc khi nghe câu này sẽ chững lại, vì đều không muốn lây những căn bệnh nguy hiểm. Lại không có kẻ tội phạm nào chuẩn bị bao cao su khi đi gây án. Khi thấy đối tượng có vẻ ngập ngừng, cần tranh thủ cơ hội để thoát thân hoặc hô hoán để mọi người cứu giúp. (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, khi vụ việc xảy ra, đừng lớn tiếng chửi rủa, đe dọa sẽ báo công an. Khi đứng trước nguy cơ bị bắt, chúng sẽ manh động để diệt khẩu. Việc cần làm là cần bình tĩnh, khéo léo, nhẹ nhàng đánh lạc hướng kẻ ác để có thời cơ thoát thân và kêu cứu. (Ảnh minh họa)

Gia Đạt