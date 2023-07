Bí mật đằng sau thành công của bà chủ cửa hàng thời trang Bùi Lan Anh

Xinh đẹp, giỏi giang và bản lĩnh là những cụm từ được nhiều người dùng để nhận xét khi được hỏi về nữ CEO 9X Bùi Lan Anh – Sở hữu cửa hàng thời trang được nhiều chị em cực kì ưa chuộng.

Là chủ nhân của cửa hàng thời trang nữ, không có gì lạ khi chị Bùi Lan Anh luôn xuất hiện với vẻ ngoài hiện đại, sành điệu nhưng không kém phần thanh lịch. Chị Lan Anh chia sẻ “Từ khi còn trẻ mình đã xác định con đường mà mình đi sẽ gắn liền với ngành thời trang, không chỉ giúp mình tự tin hơn mà còn giúp mọi người xung quanh cũng trở nên xinh đẹp và quyến rũ”.

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề thiết kế thời trang. Chị Lan Anh cho biết: “Trước đây, mình từng nghĩ sau khi tốt nghiệp đại học sẽ chỉ kinh doanh buôn bán tự do. Tuy nhiên, thời gian sau này, mình cảm thấy bản thân có khá nhiều ý tưởng hay ho. Cũng như năng khiếu trong việc thiết kế. Đặc biệt, môi trường xung quanh mình cũng ngày càng phát triển hiện đại và có nhiều thứ tuyệt vời. Vì vậy, mình có thêm nhiều động lực để biến ước mơ trở thành hiện thực như bây giờ”.

Với niềm đam mê và tình yêu mãnh liệt dành cho ngành thời trang, chị Bùi Lan Anh đã cho ra đời cửa hàng Bui Lan Anh Studio, chuyên cung cấp sỉ lẻ các thương hiệu thời trang nữ và một số mặt hàng thiết kế cao cấp.

Bùi Lan Anh ​cũng thường xuyên xem lại các thiết kế nổi tiếng trên Youtube. Để chia sẻ kiến ​​thức và học hỏi thêm kinh nghiệm từ các nhà thiết kế. Bằng những nỗ lực, nghiên cứu và rèn luyện. Lan Anh sẽ sớm tạo ra những sản phẩm tốt nhất, phù hợp nhất và chất lượng nhất cho khách hàng.

Từ một người yêu thích lĩnh vực thời trang, chị Lan Anh đã biến đam mê thành công cụ để phát triển con đường sự nghiệp của mình.

Chia sẻ về con đường kinh doanh của mình, chị Lan Anh cho biết “Niềm vui và sự hài lòng của khách hàng chính là động lực để mình cố gắng và phấn đấu hơn nữa. Mỗi lần thấy được những phản hồi tích cực của khách hàng do mặc hàng thời trang mình đem đến, mình cảm thấy rất hạnh phúc”. Với sứ mệnh mang lại những trang phục thời trang cho chị em phụ nữ, CEO trẻ không ngừng tìm tòi, học hỏi để nâng cao kinh nghiệm, kiến thức.

Xuất thân từ chuyên ngành thời trang, hơn ai hết chị hiểu và biết cách biến những trang phục và tư vấn phù hợp đến với từng khách hàng. Cũng nhờ những kiến thức có được trong quá trình học tập, chị Lan Anh đã trang bị cho bản thân những kiến thức cực kỳ hữu ích để lựa chọn ra những trang phục uy tín và chất lượng cao.

Tính thẩm mỹ và chất lượng của sản phẩm mang lại khi sử dụng chính là tiêu chí hàng đầu mà chị đặt ra khi lựa chọn phân phối đến khách hàng.

Với quan điểm kinh doanh “Uy tín – Tận tâm”, Bui Lan Anh Studio đang ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ từ người tiêu dùng. Luôn đặt mình trong tâm thế của người mua hàng, chị Lan Anh thấu hiểu và cảm nhận được những mong muốn của khách hàng để thay đổi và cố gắng. Chị quan niệm “Khi khách hàng tìm đến mình để tư vấn nghĩa là khách hàng đã đặt niềm tin vào mình, mình không thể phụ lòng tin yêu đó của mọi người. Vậy nên trong thời gian tới, mình sẽ cố gắng tìm hiểu và mang lại nhiều mẫu mã chất lượng hơn để phục vụ chị em”. Khởi đầu bằng đam mê và phát triển cửa hàng bởi chữ “Tâm”, Bui Lan Anh Studio xứng đáng có được những thành công như hiện tại và hơn nữa trong tương lai.

Với ưu thế mẫu mã đa dạng, giá cả phải chăng, hàng Quảng Châu đang được chị em gần xa yêu thích. Tuy nhiên mặt hàng quần áo ở đây thường được chia ra thành các phân khúc khác nhau. Khi được hỏi về lợi thế cạnh tranh so với những cửa hàng cùng phân khúc, CEO trẻ khẳng định “Mỗi sản phẩm thời trang tại Bui Lan Anh Studio đều do mình tự tay lựa chọn. Mình tự tin với sự am hiểu cũng như cái tâm làm nghề, mình cam kết luôn mang lại những sản phẩm chất lượng tốt nhất với giá cả phải chăng phù hợp với đa số khách hàng”.

Dù sau này công việc sẽ còn nhiều khó khăn nhưng mọi cố gắng đều sẽ có kết quả. Khó khăn chỉ đơn giản là thử thách giúp chúng ta trưởng thành và tự hào hơn về bản thân. Được biết, ngoài công việc chính là CEO của cửa hàng thời trang, Lan Anh còn có đam mê với việc ca hát và kinh doanh bất động sản.

Nếu các bạn muốn mua quần áo thì liên hệ qua các thông tin chi tiết:

Bui Lan Anh Studio

Địa chỉ: 110 Hàm Nghi, Kim Tân, Lào Cai

Hotline: 098 875 12 21

Fanpage: Bui Lan Anh Studio