Bố mẹ bán nhà mặt đất ở quê, ra phố ở chung cư để lo cho con, đôi vợ chồng báo đáp đấng sinh thành biệt thự 25 tỷ

Nhiều năm ở chung cư, mẹ chồng chị An vẫn ước mơ có thể mua lại được căn nhà tầng. Do đó, vợ chồng chị đã cùng nhau cố gắng hiện thực hóa ước mơ của đấng sinh thành.

Thương con một mình đất khách quê người, bố mẹ bán nhà tầng, ra phố ở chung cư

Kết hôn năm 2014 và đến với nhau khi chỉ có hai bàn tay trắng. Trải qua không ít khó khăn, vất vả hiện tại vợ chồng chị Hòa An (33 tuổi, quê Hải Dương, hiện sống và làm việc tại Hà Nội) đã sở hữu trong tay những thành quả đáng ngưỡng mộ. Không chỉ nỗ lực để có cuộc sống ổn định, sung túc, anh chị còn báo hiếu được cha mẹ bằng cả những món quà vật chất lẫn tinh thần.

Vợ chồng chị An kết hôn năm 2014. Khi ấy, chồng chị là nhân viên của một salon ô tô, còn chị An là nhân viên bán hàng ở siêu thị điện máy. Anh chị từng mở công ty môi giới bất động sản nhưng làm ăn thua lỗ, lâm cảnh nợ nần. Không bỏ cuộc, anh chị tiếp tục nỗ lực, tìm ra hướng đi đúng cho bản thân và đã gặt hái thành công. Hiện tại, chị An đang kinh doanh trong lĩnh vực nội thất nhập khẩu. Còn ông xã của chị là chủ một công ty bán xe ô tô. Hai vợ chồng có 2 con, bé lớn 8 tuổi và bé nhỏ 3 tuổi.



Vợ chồng chị Hòa An, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội

Trong hành trình khởi nghiệp của vợ chồng chị An luôn có bóng dáng đồng hành của bố mẹ. Ông bà luôn ủng hộ, giúp đỡ, vay mượn tiền bạc cho con cái làm ăn.

Sau khi kết hôn, vợ chồng chị An sống chung với bố mẹ chồng ở một căn chung cư rộng 85m2, có 2 phòng ngủ khoảng 1 năm. Đến lúc mang thai bé lớn, chị cảm thấy việc ở chung có hơi bất tiện trong vấn đề sinh hoạt hàng ngày. Chị An muốn thuê người giúp việc hỗ trợ trông em bé, thỉnh thoảng ông bà ngoại cũng muốn lên chơi với con cháu mà nhà cửa chật chội quá. Vì thế sau khi sinh con được 1 tháng, anh chị xin bố mẹ cho ra ở riêng. Bố mẹ chồng chị An đồng ý với điều kiện các con phải mua nhà chứ không đi ở thuê.



Căn biệt thự cũ vợ chồng chị An mua lại khi chưa được sửa chữa



Vợ chồng chị An đã bỏ nhiều công sức, thời gian và tiền bạc để cải tạo lại

Vợ chồng chị An tìm mua một căn chung cư rộng 150m2, có giá 3,2 tỷ đồng. Khi đó, bố mẹ chồng đã bán một mảnh đất, được 800 triệu đồng để cho các con. Ngoài ra, vợ chồng chị An vay mượn thêm ông bà ngoại, họ hàng.

Người xưa có câu “an cư lạc nghiệp”, chị An thấy rất đúng. Sau khi mua nhà, công việc kinh doanh của vợ chồng chị ngày càng tốt hơn. Cả hai động viên nhau làm ăn kiếm tiền trả nợ, nuôi con,... Sau 2 năm kinh doanh, anh chị đã trả hết số nợ mua nhà.



Phòng khách của căn biệt thự



Bố mẹ chồng chị An và hai cháu nội

Đôi vợ chồng xây biệt thự 25 tỷ đồng báo đáp công ơn bố mẹ

Công việc phát triển, vợ chồng chị An cũng tích lũy được một khoản kha khá. Lúc này, họ nghĩ đến việc sẽ đổi cho bố mẹ chồng một căn chung cư lớn hơn, vì nhà cũ của ông bà đã chật và cũ rồi.

“Chồng mình kể, ước mơ của mẹ là mua lại được một căn nhà tầng. Trước đây bố mẹ ở quê, khi chồng mình chuyển ra Hà Nội học, thương con trai đất khách quê người chỉ có một mình nên ông bà đã phải chuyển công tác ra Hà Nội làm để ở cùng con. Bố mẹ chồng mình đã bán căn nhà 2 tầng đi. Khi ra Hà Nội thì thuê tạm một phòng trọ nhỏ sống mấy năm. Mãi sau ông bà mới mua được căn chung cư 85m2.

Ngày đó, bố mẹ chồng và chồng mình đã có quãng thời gian vất vả vô cùng. Mình biết ơn bố mẹ đã sinh thành, dạy dỗ và hy sinh cho chồng mình rất nhiều. Bản thân mình rất muốn được báo hiếu chính bố mẹ ruột nên cũng ủng hộ chồng mình sớm báo hiếu người sinh thành ra anh ấy", chị An kể.



Không gian phòng bếp ấm cúng và sang trọng

5 năm về trước, chị và chồng bắt đầu hiện thực hóa ước mơ của bố mẹ. Tìm nhà phố ở Hà Nội chẳng dễ chút nào, căn có diện tích lớn thì thời điểm đó giá rất cao, căn vừa tiền thì ở trong ngõ nhỏ và quá chật chội. Vợ chồng chị An đã đi xem không biết bao nhiêu căn nhà mà mãi vẫn chưa thống nhất được.

Về sau, anh chị tìm được một căn biệt thự giá chưa đến 10 tỷ đồng, giá chỉ cao hơn nhà phố một chút. Thời điểm đó nếu mua căn biệt thự thì vợ chồng chị An sẽ hết sạch tiền để làm ăn, cũng không đủ để sửa nhà, nhưng nếu không mua luôn thì không biết đến bao giờ mới mua được căn nhà tặng bố mẹ. Sau này mua được ngôi nhà, anh chị thấy đó là quyết định đúng đắn.

Căn biệt thự này nằm ngay gần nhà chị An và nhà cũ của ông bà. Vì đã được chủ đầu tư xây dựng từ khoảng 10 năm trước nên giá rẻ hơn nhưng đã khá cũ, phải đập hết đi làm lại.

Vợ chồng chị An thuê kiến trúc sư thiết kế lại ngôi nhà, đồng thời cặp đôi cũng tham khảo và đưa ra thêm nhiều ý tưởng. Vì nhà chỉ có 2 ông bà sinh sống nên vợ chồng chị An muốn thiết kế ít phòng nhưng thật rộng rãi và thoáng đãng.



Phòng ngủ



Phòng làm việc

Toàn bộ tầng 1 là phòng khách và bếp, tầng 2 gồm 1 phòng ngủ lớn và 1 phòng thư giãn. Tầng 3 gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng thờ. Vợ chồng chị An làm thêm hệ thống thang máy để ít năm nữa bố mẹ cao tuổi, đi lại đỡ vất vả.

Trong quá trình sửa chữa, gia đình chị An gặp không ít khó khăn. Một căn nhà thô thiết kế kiểu cũ, giờ đập đi, cải tạo lại thành một căn biệt thự hiện đại, đẹp đẽ, thông minh, thoáng đãng thì rất nhiều thứ phải chỉnh sửa, hao tốn tiền bạc và công sức.

Chưa kể thời điểm cải tạo nhà đúng đợt dịch Covid-19 ập tới, việc tìm thợ khó khăn, vật liệu xây dựng tăng giá. Lần đầu sửa nhà nên hai vợ chồng chưa có kinh nghiệm, thỉnh thoảng lại phải họp gấp để tìm giải pháp tháo gỡ, chuyện cãi vã xảy ra nhiều. Nhưng việc hoàn thiện nhà tặng bố mẹ là quan trọng nhất, nên khó khăn hay khúc mắc nào rồi cũng qua hết.



Vợ chồng chị An lắp thang máy để bố mẹ tiện đi lại



Phòng tập

Vợ chồng chị An mất tròn 1 năm để hoàn thiện ngôi nhà, từ lúc tìm được thợ làm cho đến khi dọn đồ vào ở. Đến nay, bố mẹ chị đã ở trong căn biệt thự này được hơn 3 năm. Ngôi nhà mua cách đây 5 năm có giá gần 10 tỷ đồng, cộng thêm chi phí sửa sang, hoàn thiện toàn bộ hết khoảng 15 tỷ đồng nữa, tổng cộng vợ chồng chị An đã chi gần 25 tỷ đồng để tặng bố mẹ không gian sống mơ ước.

Khi được hỏi về cảm xúc của cả gia đình lúc ngôi nhà được hoàn thành, chị An bộc bạch không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào.

Trong nhà có nhiều không gian xanh, thư giãn

“Cả nhà không thể diễn tả hết được cảm xúc hạnh phúc, chỉ biết rằng khi đã cùng nhau đạt được ước mơ chung to lớn cả về mặt vật chất lẫn tinh thần thì những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi. Ngay cả bây giờ khi nhắc đến hành trình ấy, mình vẫn bồi hồi, mắt hoen đỏ vì hạnh phúc.

Mỗi thành viên trong gia đình đều rất yêu thích căn nhà, góc nào cũng cảm thấy thực sự ưng ý. Đây là ngôi nhà khiến mình cảm thấy biết ơn và trân trọng cuộc sống này thật nhiều. Đó cũng là nền tảng để mình tiếp tục xây dựng những ước mơ lớn hơn, nối dài thêm những câu chuyện hạnh phúc ngọt ngào trong cuộc sống", chị An hạnh phúc nói.