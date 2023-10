"Chậm giải ngân 110 tỷ đồng hỗ trợ vụ cháy ở Thanh Xuân là thiếu trách nhiệm"

Liên quan đến vụ cháy ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) khiến 56 người tử vong, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội (MTTQ) cho biết, đã tiếp nhận 110 tỷ đồng của người dân ủng hộ các nạn nhân nhưng đến nay mới giải ngân được khoảng 6 tỷ đồng.

Bên hành lang Quốc hội, Đại biểu Trương Xuân Cừ (Đoàn Hà Nội) khẳng định: “Việc chậm chi tiền hỗ trợ cho các nạn nhân là thiếu trách nhiệm”.

Ông Cừ cho rằng, phải xây dựng cơ chế xử lý làm sao nhanh, kịp thời, hiệu quả nhất. Vấn đề này vốn thuộc MTTQ và đây là cơ quan chuyên môn, có nghiệp vụ, trách nhiệm xử lý, không thể để số tiền ủng hộ “nhàn rỗi”.

“Nếu để chậm vì thủ tục hành chính thì đúng là mình thiếu trách nhiệm. Bất cứ xảy ra vấn đề gì đều phải có phương án giải quyết, còn trước mắt phải có phương án tối ưu nhất nhưng cũng không thể chậm trễ được”, ông Cừ nêu rõ.

Đại biểu Đoàn TP. Hà Nội cho biết thêm, ông chưa nhận được ý kiến phản ánh chính thức nào từ người dân về việc chậm chi tiền hỗ trợ nhưng nếu có, ông sẽ làm việc ngay với cấp ủy, chính quyền địa phương và nếu cần là chính quyền thành phố để “chậm chễ này ách tắc ở đâu, tháo gỡ ngay”.

“Trước một sự kiện như thế phải có lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền còn giao cho cơ quan tổ chức nào thì anh phải triển khai đúng theo chỉ đạo và trách nhiệm chậm chễ xem mắc ở khâu, tổ chức nào để cấp ủy, chính quyền tháo gỡ ngay, kịp thời”, đại biểu Trương Xuân Cừ nói.

Cũng liên quan tới vấn đề này, Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) đánh giá, vụ cháy ở Thanh Xuân là bi kịch của người dân nơi này, nó do chủ đầu tư và người dân bất cẩn nhưng: “Chính quyền, cơ quan xây dựng, cơ quan phòng cháy chữa cháy không thể không liên đới”.

“Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan điều tra phải làm đến nơi đến chốn, cần quy trách nhiệm rành mạch, rõ ràng ngoài trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng không đúng giấy phép, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy...”, đại biểu Phạm Văn Hòa nhấn mạnh.

Về số tiền ủng hộ các nạn nhân chưa được chi trả, Đại biểu Hòa cho rằng, số tiền này thể hiện nhân dân cả nước đã đồng tình, ủng hộ, giúp nạn nhân vụ cháy vượt khó khăn, nhất là những gia đình mất mát về người.

“Hiện số tiền tài trợ cho các nạn nhân trong vụ cháy lên tới hơn trăm tỷ đồng, số tiền này hiện đã giao cho Ủy ban MTTQ TP. Hà Nội, tuy nhiên, tới giờ mới chi được 5-6 tỷ đồng. Vậy UBMTTQ làm gì mà giờ phút này chưa giải ngân, chưa mang được tiền trợ cấp của người dân cả nước tới cho từng gia đình nạn nhân này?”, ông Hòa đặt câu hỏi.

Đại biểu Đoàn Đồng Tháp cho rằng, có thể giờ chưa kiểm đếm được hết khó khăn, mất mát của từng gia đình thì tạm ứng một phần cho mỗi gia đình vì “110 tỷ đồng là số tiền nhiều chứ không phải ít, gửi mỗi nhà vài chục triệu để cho họ cảm thấy sự bi ai, mất mát được sự đồng cảm của người dân cả nước”.

“UBMTTQ tới giờ mới giải ngân được 5-6 tỷ đồng là thiếu tinh thần trách nhiệm cho các nạn nhân vụ cháy. Đây là trách nhiệm của UBMTTQ TP.Hà Nội và trách nhiệm của người đứng đầu Ủy ban phải xem xét, có trách nhiệm về vấn đề này để sớm giải ngân số tiền đó tới tận tay các nạn nhân cháy vừa qua, giúp đỡ các thân nhân còn lại không chỉ tinh thần mà vật chất”, đại biểu Phạm Văn Hòa nêu quan điểm.

Theo ông Hòa, cần phải sửa những quy định không sát thực tiễn để sớm giải ngân tận tay các nạn nhân, thân nhân người mất trong vụ cháy ở Thanh Xuân. Công chức lãnh đạo còn than khó, than khổ, than trách nhiệm thì người dân còn khó hơn, bởi người dân khó khăn họ than thì biết gặp ai để sửa cái khó cho dân?

“Tôi nghĩ đơn giản, người dân tài trợ các gia đình đó thì MTTQ phải đưa tận tay. Nhà nước đưa chậm chứ cho tư nhân làm là xong rồi. Do vậy, phải xem lại cách nghĩ, cách làm của mình, sao cho hết tinh thần trách nhiệm với dân còn nếu vướng những văn bản lỗi thời, lạc hậu, không phù hợp phải sửa ngay, chứ không thể có tiền mà để đó”, ông Hòa nói.

