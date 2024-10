Chân dung cô gái 26 tuổi vừa được chồng tặng cả hòn đảo để thoải mái diện bikini: Mỗi tuần được cấp 1 tỷ tiêu vặt, đi du lịch khắp thế giới nhưng không được rời tầm kiểm soát của chồng

Bên cạnh cuộc sống xa hoa, cô gái 26 tuổi phải chấp nhận nhiều nguyên tắc khi kết hôn với triệu phú Dubai.

Soudi Al Nadak, 26 tuổi, đến từ Sussex (Anh), vợ của doanh nhân Jamal Al Nadak người Dubai, chia sẻ một video mới đây trên TikTok về hòn đảo riêng kèm chú thích: "Bạn muốn mặc bikini nên người chồng triệu phú đã mua cho bạn hòn đảo riêng", thu hút gần ba triệu lượt xem chỉ sau khoảng một tuần.

Triệu phú Dubai mua hòn đảo 50 triệu USD cho vợ thoải mái tắm biển

Ngay sau đó, video trở thành chủ đề được thảo luận sôi nổi. Theo dữ liệu của Google Trends, sự quan tâm đến cụm từ tìm kiếm "Dubai man private island" (Hòn đảo riêng tư của người đàn ông Dubai) tăng vọt vào ngày 27/9, thời điểm sau khi video được đăng tải.

Soudi cho biết vì cô muốn mặc bikini một cách thoải mái mà không muốn vướng phải các quy định nghiêm cấm về trang phục nơi công cộng nên chồng cô đã quyết định mua cho vợ một hòn đảo riêng tư. Ngoài ra, phu nhân hào môn cũng là người nổi tiếng trên mạng Xã hội nên hòn đảo có thể là nơi Soudi ghi lại các video sáng tạo nội dung.

"Chúng tôi đã muốn đầu tư từ lâu và chồng muốn tôi cảm thấy an toàn trên bãi biển. Đó là lý do anh ấy quyết định mua hòn đảo này. Vì lý do riêng tư, chúng tôi không thể chia sẻ địa điểm chính xác nhưng có thể tiết lộ nó có giá 50 triệu USD và nằm ở châu Á", cô nói.

Soudi cập nhật hình ảnh tại hòn đảo vừa được chồng mua tặng

Được biết, Nadak sinh ra ở Anh. Sau đó cô tới Dubai Du học và gặp chồng mình tại đây. Cặp đôi yêu và tiến tới hôn nhân vào năm 2021.

Theo Hindustan Times, Soudi Al Nadak tự mô tả mình là "một bà nội trợ toàn thời gian". Ngoài việc là một bà vợ giàu có, Soudi còn nổi tiếng là một người có sức ảnh hưởng với tài khoản Instagram và TikTok có hơn một triệu người theo dõi. Kênh của phu nhân triệu phú Dubai chủ yếu khoe lối sống xa hoa như những chuyến Du lịch đắt tiền ở nước ngoài, các bữa tối sang trọng, mua sắm ở các trung tâm thương mại hàng đầu thế giới.

Trong một video gần đây đăng trên TikTok, Soudi đã viết: "Một ngày trong cuộc sống của bà vợ nội trợ giàu có sống ở Dubai" với hình ảnh bắt đầu ngày mới bằng cách gọi một ly Cappuccino từ Khách sạn Raffles. Đây là một khách sạn sang trọng nằm trên The Palm - một hòn đảo nhân tạo ở Dubai, quy tụ những tòa nhà xa hoa và đắt đỏ.

Dù được chồng nuông chiều nhưng cô gái 26 tuổi phải tuân thủ không ít quy tắc khi làm dâu hào môn

Lối sống của Soudi cũng từng vấp phải nhiều chỉ trích vì "khoe của" trên mạng xã hội. Chẳng hạn như việc cô gái tiết lộ "chỉ kết hôn với người nước ngoài vì không muốn chi trả tiền hẹn hò" hay "chỉ chấp nhận các món quà từ vàng và kim cương".

Trong một chia sẻ cách đây không lâu, Nadak cho biết mỗi tuần được chồng triệu phú cho tiền chi tiêu ít nhất 50.000 USD (khoảng 1,2 tỷ VNĐ). Cô thường xuyên nhận những món quà đắt đỏ như siêu xe nhập khẩu từ Italia, từng mua nhẫn kim cương solitaire với giá một triệu USD hay mua tác phẩm nghệ thuật trị giá hai triệu USD chỉ trong một ngày.

Khi nhận nhiều sự chỉ trích về việc phô trương cuộc sống giàu có, Nadak cho biết: "Tôi không hiểu tại sao tôi lại bị ghét nhiều đến vậy khi tôi chỉ muốn chia sẻ lối sống của mình với mọi người".

Tuy nhiên, cô gái người Anh cũng thừa nhận, bên cạnh cuộc sống xa hoa, khi bước chân vào hôn nhân với triệu phú Dubai phải chấp nhận nhiều nguyên tắc.

Soudi thường xuyên khoe cuộc sống giàu có trên trang cá nhân

Đơn cử như không được phép có bạn khác giới, luôn cập nhật địa điểm để đối phương biết mình ở đâu, luôn biết mật khẩu các thiết bị điện tử của nhau, tôn trọng gia đình nhà chồng.

"Là vợ triệu phú, bạn phải hiểu rằng thời gian của chồng không thể dành cho vợ nhiều. Để khắc phục điều này, Jamal thường gọi cho tôi ở bất cứ nơi nào trên thế giới khi anh ấy rảnh. Còn tôi cũng phải làm cho mình bận rộn hơn để khỏi suy nghĩ nhiều", Nadak nói.

Trường hợp của Nadak là một trong số những cô gái làm vợ triệu phú hoặc tỷ phú ở Dubai chịu nhiều chỉ trích vì lối sống phô trương.

Lễ cưới của Soudi và triệu phú Dubai năm 2021

Trước đó, Linda Andrade, 23 tuổi, vợ một triệu phú Dubai khác, cũng mô tả rất kỹ thói quen tiêu xài xa xỉ của mình trên mạng xã hội và cho biết "tiêu hơn 2,5 triệu USD là tiền của chồng chỉ trong vòng một tuần".

Cũng tự xưng là "bà nội trợ toàn thời gian ở Dubai", Linda được cho là kết hôn với Ricky Andrade, một nhà kinh doanh ngoại hối và tiền điện tử. Bất chấp những chỉ trích, cô gái khẳng định "không kết hôn vì tiền của chồng" và cho biết đã quen vị triệu phú này trước khi anh giàu có.

Nguyễn Phượng