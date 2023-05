Chân dung trùm giang hồ khét tiếng Tuấn "thần đèn" ở xứ Thanh

Băng nhóm của Tuấn “thần đèn” có nhiều đối tượng bất hảo, thường sử dụng hàng nóng như: dao, kiếm, súng… Địa bàn hoạt động băng nhóm của Tuấn “thần đèn” không chỉ riêng địa bàn TP Thanh Hóa mà còn vươn ra các huyện, xã.

Quá khứ bất hảo vào tù ra tội của Tuấn “thần đèn”

Trùm giang hồ Tuấn “thần đèn” tên đầy đủ là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974), trú phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.

Theo báo Dân Trí, từ khi còn trẻ, Tuấn "thần đèn" đã trộm cắp vặt và gây rối trật tự công cộng, nhiều lần chịu án phạt tù. Sau mỗi lần ra tù, Tuấn chiêu mộ, quy tụ nhiều đàn em thân tín, dấn thân vào con đường cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê.

Báo Dân Việt đưa tin, Tuấn "thần đèn" từng bị xét xử về tội cố ý gây thương tích vào năm 2014 và tội cố ý gây rối trật tự công cộng vào năm 2019.

Năm 2019, Nguyễn Anh Tuấn bị xử án 10 tháng tù giam. Ảnh: Công an Nhân dân

Cụ thể cách đây ngày 30/10/2014, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt "Tuấn thần đèn" 3 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Sau khi chấp hành án phạt tù “Tuấn thần đèn” về sinh sống tại địa phương.

Tiếp đó, vào đêm 18/3/2019, tại khu vực cầu Đông Hương, Đại lộ Lê Lợi (thuộc phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) đã xảy ra vụ việc hàng chục đối tượng cầm súng bắn nhau trên đường phố, gây náo loạn và hoang mang cho nhân dân. Công an TP Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra và xác định Tuấn "thần đèn” là đối tượng cầm đầu vụ nổ súng trên. Ngay sau đó, Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tuấn "thần đèn” về tội gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đến ngày 30/10/2019, TAND TP Thanh Hóa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với “Tuấn thần đèn”. Sau đó, y bị tuyên phạt 10 tháng tù về tội “gây rối trật tự công cộng”. Sau khi chấp hành xong án tù, đối tượng sinh sống tại TP Thanh Hóa.

Thời gian qua, băng nhóm của Tuấn "thần đèn" tiếp tục các hoạt động phi pháp như, can thiệp nhiều vào hoạt động đấu thầu tại các địa phương. Doanh nghiệp muốn “yên ổn” đều phải thỏa hiệp, tự dàn xếp với Tuấn. Ngoài ra, Tuấn còn lấn sân sang lĩnh vực khoáng sản, thâu tóm các mỏ đất, cát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thủ đoạn của Tuấn là nơi nào được cấp mỏ khai thác, hắn liền chỉ đạo đàn em đến thăm dò rồi mua lại các phần đất của người dân xung quanh các mỏ. Bọn chúng thường xuyên quấy nhiễu, buộc các chủ mỏ phải sang nhượng lại cho chúng. Nếu các chủ mỏ có thái độ phản ứng liền bị đàn em của Tuấn đến đe dọa, phá máy móc không để làm ăn..., báo Công an Nhân dân đưa tin.

Vì sao cảnh sát xuất hiện trước nhà Tuấn "thần đèn” ở Thanh Hóa?

Trưa 11/5, lực lượng cảnh sát Công an tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức ngăn các phương tiện qua lại trước cửa số nhà 173 phố Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP.Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Đây là nơi ở của Nguyễn Anh Tuấn (hay còn gọi là Tuấn “thần đèn”).

Công an xuất hiện trước nhà Tuấn "thần đèn". Ảnh: Vietnamnet

Liên quan đến vụ việc trên, đầu giờ chiều cùng ngày, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đang điều tra một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật Nguyễn Anh Tuấn.

Vị này cũng cho biết lực lượng chức năng đang thực hiện một số biện pháp điều tra ban đầu, nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể.

Được biết, sự việc công an có mặt trước nơi ở của trùm giang hồ Tuấn "thần đèn" trở thành tâm điểm chú ý của người dân.

