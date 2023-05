Chàng trai 18 tuổi được thừa kế 30 bất động sản, 2 tiếng sau khi kết hôn đã chết tức tưởi

Sau khi được thừa kế khối tài sản hàng trăm tỷ đồng và kết hôn, chàng thanh niên 18 tuổi lại nhảy lầu tự tử một cách khó hiểu.

Hôn nhân là sự kiện trọng đại của đời người, nên thông qua bố mẹ trước khi quyết định. Song, có người lại không nói không rằng, tự động đi đăng ký kết hôn mà không nói với bố mẹ một lời nào.

Mới đây một chàng trai họ Lại 18 tuổi ở thành phố Đài Trung, Đài Loan đã nhận 30 bất động sản thừa kế từ bố, với giá thị trường là 500 triệu Đài tệ (hơn 380 tỷ đồng). Vừa nhận được tài sản thừa kế, cậu ta liền đăng ký kết hôn với một người đàn ông họ Tạ (26 tuổi) mà không hề nói trước với gia đình.

Nhưng không ngờ rằng, chỉ 2 tiếng sau khi kết hôn cậu liền nhảy lầu tự tử một cách khó hiểu. Mãi tới lúc này, gia đình mới biết Lại đã kết hôn.

Lại đã qua đời sau khi được thừa kế hàng trăm tỷ và kết hôn được 2 tiếng.

Trong buổi họp báo, mẹ của Lại cho biết cậu vừa mới bước chân vào giảng đường đại học, lại mới được thừa kế tài sản của bố nên không có lý nào lại tự tử. Bà cho rằng đây là một vụ giết người hòng chiếm đoạt tài sản.

Mẹ của người đã khuất cho biết, khi chồng bà còn sống đã sở hữu rất nhiều bất động sản. Tuy nhiên, ông đã nhờ thư ký họ Tạ hỗ trợ gia đình xử lý các vấn đề về bất động sản trong thời gian dài. Vì hai gia đình quen nhau hơn 10 năm nên chồng cô hoàn toàn tin tưởng về người này.

Những năm gần đây do sức khỏe không tốt nên ông bắt đầu chuyển quyền sở hữu cho đứa con trai duy nhất của mình. Việc chuyển nhượng đã hoàn tất hơn một tháng trước, nhưng mãi gia đình họ Tạ kia không chịu giao giấy tờ cho Lại, với lý do để giấy tờ lại văn phòng sẽ an toàn hơn.

Lại bên cạnh bố của mình.

Trong gia đình họ Tạ có một người con trai năm nay 26 tuổi. Lại và Tạ chỉ mới gặp nhau đúng 2 lần, một lần khi Lại tới văn phòng nhà nhà anh ta đòi lại giấy tờ sở hữu bất động, một lần là trong đám tang của bố mình.

Hai người quen nhau chưa lâu, Lại còn từng có cảm tình với một bạn học nữ ở trường nhưng bị từ chối. Vì chuyện này, cậu từng đến phòng tư vấn của trường để giãi bày nỗi lòng, vì vậy mẹ cậu tin rằng con trai không thể kết hôn với người cùng giới được.

Người phụ nữ vừa mất con trai cho biết thêm, vào hôm xảy ra vụ án, vào khoảng 7 giờ sáng người đàn ông họ Tạ kia đã “lừa” con trai bà ra khỏi nhà với lý do sẽ dạy cậu cách kinh doanh bất động sản, yêu cầu cậu mang theo giấy tờ tùy thân của mình. Tuy nhiên, anh ta sau đó đã đưa Lại tới Văn phòng quận Bắc Đồn (thành phố Đài Trung) để đăng ký kết hôn.

Ngay sau khi đăng ký kết hôn xong, anh ta đã chở Lại đến nơi ở của anh ta và rủ cậu uống rượu. Do đó, người nhà nghi ngờ Tạ đã bỏ thuốc mê vào rượu, đợi cậu bất tỉnh rồi đẩy cậu ra khỏi ban công để tạo hiện trường giả cho một vụ tự tử.

“Đăng ký kết hôn lúc 9h và rơi xuống từ tầng 10 lúc 11h, thật kỳ lạ. Cuộc đời của một thanh niên 18 tuổi không ngờ phải kết dừng lại ở đây. Mong các kiểm sát viên và cảnh sát vào cuộc điều tra, sớm trả lại công lý cho nạn nhân”, luật sư của người nhà thanh niên 18 tuổi nói.

Mẹ của nạn nhân trong buổi họp báo.

Tạ được xác định là nghi phạm trong vụ việc này, nhưng anh ta đã được tại ngoại sau khi nhờ người nhà bảo lãnh. Đương nhiên, anh ta hoàn toàn phủ nhận về những cáo buộc của mẹ nạn nhân. Hiện vụ việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng và đang gây xôn xao dư luận xứ Đài.

Được biết, Đài Loan là quốc gia đầu tiên ở châu Á thông qua Luật hôn nhân đồng giới từ tháng 5/2019. Luật cho phép hai người cùng giới tính từ 18 tuổi trở lên được đăng ký kết hôn, nhưng phải có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng.

Các cặp đôi có quyền nhận nuôi con đẻ của người còn lại. Về vấn đề thừa kế, cả hai có quyền nhường lại tài sản cho người còn lại. Tuy nhiên, luật không cho phép người Đài Loan đăng ký kết hôn với người đồng tính ở nước chưa có luật hôn nhân đồng tính.