Chính thức miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước

Từ năm học 2025-2026, học sinh công lập trên cả nước sẽ được miễn học phí, học sinh theo học tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục sẽ được hỗ trợ học phí.

Chiều 26/6, với đa số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình Giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo nghị quyết, Nhà nước sẽ miễn học phí cho toàn bộ trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục công lập.

Học sinh theo học tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục sẽ được hỗ trợ học phí.

Nghị quyết trên có hiệu lực từ ngày 26/6/2025 và áp dụng từ năm học 2025-2026.

Học sinh công lập toàn quốc được miễn học phí từ năm học 2025-2026 (Ảnh: Quân Đỗ).

Trước đó, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, cho biết có ý kiến đề nghị đưa chính sách vào Luật Giáo dục (sửa đổi) để đồng bộ với hệ thống Pháp luật.

Theo Bộ trưởng Sơn, Bộ đang được giao nhiệm vụ xây dựng sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục đại học theo Chương trình lập pháp năm 2025 và sẽ trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Ông Sơn cho rằng trường hợp được Quốc hội thông qua thì thời điểm có hiệu lực thi hành của các luật này chắc chắn sẽ phải sau thời điểm khai giảng năm học 2025-2026 nên việc thực hiện chính sách sẽ bị chậm 1 năm học.

Để có cơ sở pháp lý cho các bộ, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục triển khai và áp dụng ngay từ năm học 2025-2026 theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ trình Quốc hội cho phép thông qua nghị quyết này ngay tại kỳ họp này.

Có ý kiến đại biểu đề nghị hồ sơ dự thảo nghị quyết cần đánh giá kỹ tác động về ngân sách đối với người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục khác.

Theo Bộ trưởng, tại Tờ trình số 283/TTr-CP, Chính phủ báo cáo chi tiết về tác động ngân sách theo cơ cấu đối với từng cấp học và theo các loại hình cơ sở giáo dục, trong đó kinh phí cho người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục khác là hơn 774 tỷ đồng/năm học cho 418.850 học viên.

Về chính sách miễn, hỗ trợ học phí, có ý kiến đề nghị bổ sung nguyên tắc xác định mức hỗ trợ thống nhất trên toàn quốc để tránh sự chênh lệch, mất cân bằng giữa các địa phương.

Tiếp thu ý kiến trên, dự thảo luật quy định "hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục. Mức hỗ trợ đóng học phí do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định theo khung học phí do Chính phủ quy định nhưng không vượt mức thu học phí của cơ sở giáo dục dân lập, tư thục".

Ước tính tổng kinh phí để thực hiện chính sách miễn và hỗ trợ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết lớp 12 trên cả nước là 30.600 tỷ đồng. Ngân sách dự kiến để miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh tiểu học và THCS trong năm học 2025-2026 là 22.500 tỷ đồng.

Để triển khai đầy đủ chủ trương mở rộng miễn giảm và hỗ trợ học phí theo kết luận của Bộ Chính trị, ngân sách Nhà nước cần tăng thêm 8.200 tỷ đồng.