Singapore 2025: Loạt điểm đến mới khiến ai cũng muốn xách vali lên đường ngay lập tức

Nửa đầu năm 2025, Singapore tiếp tục khẳng định vị trí hàng đầu trên bản đồ du lịch châu Á với hàng loạt điểm đến mới toanh như khu bảo tồn Rainforest Wild ASIA kỳ vĩ, khu nghỉ dưỡng Mandai Rainforest Resort sang trọng, tổ hợp phong cách sống KADA Maxwell sôi động…

Nếu bạn đã quá quen thuộc với Universal Studios Singapore, Garden by the Bay hay Marina Bay Sands, những điểm đến "mới toanh" dưới đây sẽ giúp chuyến du ngoạn Đảo quốc Sư tử của bạn có thêm nhiều màu sắc đấy.

Hòa mình vào thiên nhiên hoang dã ở Rainforest Wild ASIA & Mandai Rainforest Resort

Trải rộng trên 13 hecta tại khu bảo tồn thiên nhiên Mandai, công viên Rainforest Wild Asia tái hiện hệ sinh thái rừng mưa Đông Nam Á với hơn 7.000 cây xanh, 320 cây cổ thụ được bảo tồn từ rừng thứ sinh nguyên bản. Nơi đây cũng là ngôi nhà chung của nhiều loài động vật, bao gồm cả những loài quý hiếm như voọc François và gấu chó Malaysia.

Với 8 khu vực mô phỏng các tầng sinh thái từ mặt đất đến tán cây, Rainforest Wild ASIA mang đến cho du khách trải nghiệm rừng mưa đa tầng độc nhất vô nhị. Tùy theo sở thích cá nhân mà bạn có thể đi đường bộ, thử thách bản thân qua các tuyến trekking mạo hiểm hay hóa thân thành Tarzan để leo trèo, nhảy và đu dây trong rừng.

Ngoài ra, du khách cũng không nên bỏ qua những hoạt động thú vị tại hang động bí ẩn mang tên The Cavern. Đây là hang động được thiết kế dựa trên hang động Mulu Caves ở Malaysia, một di sản thế giới đã được UNESCO công nhận.

Kết thúc chuyến phiêu lưu trong rừng mưa, du khách có thể thư giãn tại spa Banyan Tree, hồ bơi sân thượng hoặc vui chơi tại Rangers' Club trong khuôn viên của Mandai Rainforest Resort. Khai trương vào tháng 4/2025, khu nghỉ dưỡng được vận hành bởi Banyan Tree, thương hiệu nổi tiếng về phát triển bền vững trong ngành Du lịch.

Với nỗ lực bảo tồn rừng mưa nhiệt đới, Mandai Rainforest Resort tận dụng tối đa hệ thống thông gió tự nhiên, đồng thời áp dụng các giải pháp bền vững như tái sử dụng nước mưa và hệ thống tiết kiệm năng lượng. Nhờ đó, resort đã đạt chứng nhận Green Mark Platinum Super Low Energy của Singapore.

Từ resort, du khách có thể dễ dàng di chuyển đến các điểm tham quan khác như vườn thú Singapore Zoo, Night Safari, River Wonders, Bird Paradise, và cả Rainforest Wild ASIA.

KADA: Tái sinh di sản trong đô thị hiện đại

Tọa lạc tại số 5 phố Kadayanallur, cách ga MRT Maxwell chỉ 3 phút đi bộ, KADA là một tổ hợp sôi động nằm trong một tòa nhà từng được biết đến là bệnh viện St Andrew Mission.

Tầng trệt của KADA là địa chỉ yêu thích của những tín đồ ẩm thực với chuỗi nhà hàng, cafe địa phương, mà nổi bật nhất là Echo House. Quán cafe gây thương nhớ cho thực khách với thức uống espresso tonic "Here Comes the Sun", kết hợp hài hòa cùng hương vị các món bánh tự làm.

Không gian tầng hai tập trung vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến từ 5 studio chuyên về pilates, huấn luyện cá nhân, thuỷ liệu pháp và vật lý trị liệu. Ở tầng ba là không gian lưu trú của thương hiệu Habyt với mô hình co-living độc đáo.

Tầng bốn lại là điểm hẹn của những người yêu nghệ thuật và ẩm thực. Tại studio art jamming (kết hợp giữa nghệ thuật và thư giãn) Closed on Sundays by Lil’ Palette, du khách có thể đăng ký tham gia những buổi workshop cảm thụ nghệ thuật cùng liệu pháp trị liệu bằng hội họa. Ngay bên cạnh, Proud Potato Peeler kiến tạo một không gian ẩm thực riêng tư, chỉ nhận khách đặt trước với thực đơn hòa quyện giữa phong vị Trung Đông và Địa Trung Hải.

Ngoài sự đa dạng trong trải nghiệm, điểm nhấn của KADA còn là chiếc thang máy được sản xuất từ năm 1929. Với cánh cửa kim loại và chi tiết gỗ nguyên bản, chiếc thang máy cổ như cánh cổng thời gian, đưa du khách bước vào chiều sâu lịch sử của tòa nhà hơn 100 năm tuổi.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp đại dương tại thủy cung Singapore Oceanarium

Tin vui cho những du khách đam mê vẻ đẹp của đại dương, thủy cung nổi tiếng S.E.A. Aquarium sẽ dự kiến trở lại trong tháng 7 tới. Phiên bản mới của thủy cung có tên gọi Singapore Oceanarium sẽ có quy mô lớn gấp ba lần S.E.A. Aquarium, hứa hẹn mang đến một hành trình khám phá đại dương choáng ngợp chưa từng có.

Singapore Oceanarium được chia thành 22 phân khu trải nghiệm hấp dẫn. Tại đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hơn 1000 loài sinh vật biển bơi lội trong không gian mô phỏng chân thực, đi bộ trong đường hầm kính xuyên đại dương, tìm hiểu đại dương thời tiền sử, và 10 hệ sinh thái biển tiêu biểu như biển Java, Ấn Độ Dương, Nam Cực…. Các khu vực tham quan sẽ được ứng dụng Công nghệ tương tác tiên tiến, giúp trải nghiệm vui chơi trở nên hấp dẫn, hoàn thiện hơn.

Phiêu lưu trong thế giới thần tiên của siêu du thuyền Disney Adventure

Khởi hành từ Singapore vào tháng 12/2025, Disney Adventure đánh dấu lần đầu tiên một siêu du thuyền của Disney Cruise Line xuất phát từ cảng Đông Nam Á. Du thuyền có sức chứa khoảng 6.000 hành khách và 2.300 thủy thủ đoàn, được thiết kế riêng biệt để tổ chức nhiều hoạt động Giải trí dành cho gia đình.

Trên du thuyền, du khách có thể nhập vai thành các nhân vật trong vở nhạc kịch độc quyền "Duffy and The Friend Ship" hoặc hóa thân thành siêu anh hùng tại Marvel Style Studio. Trong khi đó, cửa hàng Bibbidi Bobbidi với những bộ trang phục và phụ kiện lộng lẫy, sẽ giúp các bạn nhỏ dễ dàng biến hóa thành những công chúa, hoàng tử, hiệp sĩ… Ngoài nhập vai, du khách còn có thể thưởng trà theo Phong cách hoàng gia cùng các nàng công chúa Disney hay theo dõi màn trình diễn sống động ngoài trời của Captain Jack Sparrow’s Adventure.

Những du khách ưa mạo hiểm có thể "lái thử" Ironcycle Test Run, chiếc tàu lượn siêu tốc truyền thống đầu tiên của Disney Cruise Line. Lấy cảm hứng từ Iron Man, Ironcycle Test Run mang đến trải nghiệm tốc độ cao đầy phấn khích cùng trợ lý ảo F.R.I.D.A.Y. của Tony Stark.

Sau những trò chơi giải trí đậm chất Disney, du khách có thể lấp đầy chiếc bụng đói tại các nhà hàng theo chủ đề, nơi hương vị cũng góp phần tạo nên những câu chuyện cổ tích. Hơn 20 nhà hàng và quầy bar phục vụ đa dạng từ các món ăn nhanh đến những bữa tiệc thượng hạng, cùng với đó là sự xuất hiện của các nhân vật trong vũ trụ Disney, Marvel và Pixar.

IMBA Theatre mang nghệ thuật đương đại "chạm" tới công chúng qua hình thức kể chuyện tương tác

Cũng ra mắt trong tháng 12/2025, IMBA Theatre sẽ là điểm dừng chân tuyệt vời dành cho những tâm hồn yêu nghệ thuật. Nằm trong khuôn viên Gardens by the Bay, IMBA Theatre được định vị là không gian năng động tổ chức các triển lãm đa phương tiện sáng tạo và những buổi trình diễn đột phá.

Trung tâm của IMBA Theatre là "sân khấu hộp đen" (black box) rộng 1.860 mét vuông, được trang bị bức tường chiếu cao tới 12,5 mét, thuộc top những tường chiếu cao nhất Đông Nam Á. Trong không gian này, các triển lãm kỹ thuật số nhập vai và trình diễn nghệ thuật quy mô lớn sẽ được tổ chức. Ở đó, du khách vừa có thể là khán giả xem triển lãm, vừa trở thành một phần của màn trình diễn.

Đại diện nhà hát cho biết, chương trình khai trương IMBA Theatre sẽ có sự xuất hiện của nhiều tác phẩm đến từ các nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Trong đó, được mong chờ hơn cả là tác phẩm điêu khắc của nghệ sĩ lừng danh người Colombia - Fernando Botero và các sáng tác đậm chất Singapore của họa sĩ tranh tường nổi tiếng Yip Yew Chong. Ngoài ra, sân khấu còn giới thiệu phong cách nghệ thuật Nam Dương (Nanyang), thông qua sự hợp tác giữa IMBA và Nanyang Polytechnic (Trường Thiết kế & Truyền thông của Cao đẳng Bách khoa Nam Dương).

Bên cạnh nghệ thuật, du khách còn có thể trải nghiệm các mô hình mua sắm và ẩm thực được tuyển chọn kỹ lưỡng ngay bên trong nhà hát.

Trên đây là những điểm đến "all-in-one" đang góp phần tạo nên một Singapore đa sắc, đồng thời giúp du khách có trải nghiệm trọn vẹn hơn khi du lịch tại Đảo quốc. Nếu bạn đã sẵn sàng cho những trải nghiệm mới, hãy xách vali lên và đi thôi!