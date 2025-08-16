Những nhịp chân hùng tráng tại buổi tổng hợp luyện cho đại lễ 2/9

Không chỉ dừng lại ở chuyện bị tố cáo giao dịch mẹ - con trong vụ đăng ký mua bán hơn 10 triệu cổ phiếu cùng lúc và bị cơ quan chức năng mời làm việc, bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc Tài chính - Kế toán, người công bố thông tin của Công ty CP đầu tư thương mại SMC (Công ty SMC) còn bị ông L.H.T - cổ đông công ty niêm yết này tố cáo hành vi vượt quyền, cấu kết nhằm chiếm đoạt quyền điều hành Công ty SMC…

1 ngày trước Tin tức 24h