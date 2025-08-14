Lịch trình chi tiết lễ diễu binh, diễu hành; danh sách các điểm bắn pháo hoa Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Hà Nội sẽ long trọng tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bắt đầu từ 6h30 và kết thúc lúc 10h.

Lịch trình chi tiết Lễ Diễu binh, diễu hành 2/9

Sự kiện diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu từ 6h30 đến 10h, sáng thứ Ba, ngày 02/09.

Quy mô: Cấp quốc gia, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng. Có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ 5 quốc gia khách mời.

Địa điểm: Trung tâm là Quảng trường Ba Đình, sau đó diễu hành qua các tuyến phố trung tâm như Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã, Liễu Giai...

Thời gian diễn ra: Từ 06:30 đến 10:00, sáng thứ Ba, ngày 02/09/2025.

Khu vực lễ đài tại Quảng trường Ba Đình dành cho đại biểu có giấy mời. Người dân có thể tự do theo dõi dọc các tuyến phố đoàn diễu hành đi qua.

Cách thức tham gia và hướng dẫn: Đây là sự kiện trọng đại nhất. Để xem trực tiếp, người dân nên chọn vị trí trên các tuyến đường Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã... và đến từ rất sớm (trước 06:00).

Có thể theo dõi qua 270 màn hình LED được lắp đặt khắp thành phố. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Lộ trình của các khối diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9

Lộ trình của các khối diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9. Đồ họa Báo Hà Nội mới

Xem xét tổ chức các chương trình bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

Bộ VHTT&DL vừa có Công văn số 3956/BVHTTDL – NTBD gửi các UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Theo đó, Bộ VHTT&DL đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương phối hợp, chỉ đạo các ban, sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng như: Tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền cổ động trực quan, triển lãm... nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền nhân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, điều kiện ngân sách, cơ sở vật chất và đặc điểm vùng miền, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn.

Bên cạnh đó, xem xét tổ chức các chương trình bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân, góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Bộ VHTT&DL cũng đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, mạng xã hội… về ý nghĩa lịch sử trọng đại của Ngày Quốc khánh, những thành tựu của đất nước trong 80 năm qua. Bộ VHTT&DL đề nghị UBND các tỉnh, TP xem đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2025, quan tâm chỉ đạo sát sao việc tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, an toàn, hiệu quả, tạo dấu ấn đặc biệt nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của dân tộc góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Sau khi kết thúc các hoạt động, đề nghị các địa phương tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ VHTT&DL (qua Cục Nghệ thuật biểu diễn) trước ngày 10/9/2025 để phục vụ công tác tổng kết, đánh giá chung.