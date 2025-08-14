Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Tính đến 12h ngày 14/8: 30 tỷ đồng từ hơn 134.000 lượt đóng góp, người Việt vẫn đang gửi trọn nghĩa tình tới nhân dân Cuba

15:05 14/08/2025
Sau hơn 1 ngày kêu gọi chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” đã có hơn 134.500 lượt ủng hộ với số tiền lên tới hơn 30 tỷ đồng. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng từng giờ.

Theo số liệu mới nhất của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, tính đến 12h00 ngày 14/8, tài khoản của chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” đã có hơn 134.500 lượt ủng hộ với số tiền lên tới hơn 30 tỷ đồng.

Tính đến 12h ngày 14/8: 30 tỷ đồng từ hơn 134.000 lượt đóng góp, người Việt vẫn đang gửi trọn nghĩa tình tới nhân dân Cuba- Ảnh 1.

Trước đó, chỉ hơn một ngày sau khi phát động chương trình, tính đến 6h30 ngày 14/8 đã có hơn 31.800 lượt ủng hộ số tiền hơn 7 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong hơn gần 6 tiếng sáng ngày 14/8, số lượt ủng hộ đã tăng hơn 71.000 lượt với số tiền ủng hộ tăng thêm là hơn 15,9 tỷ đồng.

Trong sáng 14/8, phong trào kêu gọi ủng hộ cũng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, đặc biệt khi nhiều cá nhân, nghệ sĩ và cộng đồng mạng chia sẻ lại bài viết từ Fanpage Thông tin Chính phủ. Trong đó, ca sĩ Hòa Minzy thông báo đã chuyển khoản 50 triệu đồng tới tài khoản Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức và mạnh thường quân cũng liên tục chung tay, góp phần thể hiện tình cảm gắn bó, thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Cuba.

Nữ ca sĩ chia sẻ, "Làm theo lời kêu gọi của chính phủ nước ta, Hoà Minzy xin được ủng hộ người dân Cuba và cầu chúc cho đất nước Cuba luôn bình an, đủ đầy cơm ăn áo mặc. Khán giả của Hoà cũng cùng hành động với Hoà nhé!". 

Tính đến 12h ngày 14/8: 30 tỷ đồng từ hơn 134.000 lượt đóng góp, người Việt vẫn đang gửi trọn nghĩa tình tới nhân dân Cuba- Ảnh 2.

Không chỉ có Hòa Minzy, nam nhạc sĩ Tăng Duy Tân cũng góp phần ủng hộ. Anh khéo léo che số tiền mình đóng góp, chỉ để lại dòng chia sẻ ngắn gọn: "Tôi yêu Cuba".

Tính đến 12h ngày 14/8: 30 tỷ đồng từ hơn 134.000 lượt đóng góp, người Việt vẫn đang gửi trọn nghĩa tình tới nhân dân Cuba- Ảnh 3.

Tăng Duy Tân lên tiếng kêu gọi khán giả giúp đỡ người dân Cuba. Ảnh: FBNV

Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” diễn ra trong 65 ngày (13/8-16/10/2025) nhằm huy động nguồn lực (tối thiểu 65 tỷ đồng) hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Chương trình được phát động nhằm vận động nguồn lực trợ giúp nhân dân Cuba về vật tư y tế, nhu yếu phẩm và các lĩnh vực hợp tác phát triển bền vững, góp phần giúp đỡ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, thiên tai và chính sách bao vây, cấm vận.

Chương trình là hoạt động nhân đạo mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình cảm thủy chung, gắn bó và tinh thần đoàn kết quốc tế của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba. Đây cũng là dịp để tri ân những nghĩa cử cao đẹp mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng khó khăn.

Trong 65 ngày diễn ra Chương trình, các tổ chức, cá nhân, người dân và tổ chức có thể tham gia bằng cách ủng hộ kinh phí với nhiều hình thức: Quyên góp trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, trường học và cộng đồng dân cư; quét mã QR chuyển khoản của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, thùng quyên góp tại nơi công cộng, ứng dụng di động (App Thiện nguyện, Viettel Money); trang tin điện tử của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo trong trường học như: Viết thư, quyên góp “kế hoạch nhỏ” ủng hộ bạn nhỏ Cuba...

Số tiền thu được sẽ được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận, quản lý minh bạch và chuyển đến nhân dân Cuba ngay trong năm 2025.

Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” là hoạt động thiết thực triển khai các hoạt động trong “Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba 2025” nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (1960-2025) do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao chủ trì phát động cấp quốc gia.

Hãy để tên bạn trong hành trình lan tỏa yêu thương này. Chỉ một thao tác chuyển khoản, bạn đã góp thêm sức mạnh để nhân dân Cuba vượt qua khó khăn, tiếp tục mỉm cười và vững bước.

Chương trình vận động: 13/8 – 16/10/2025

Số TK: 2022 – Ngân hàng Quân đội (MB)

Nội dung: CUBA

Chủ tài khoản: TW HOI CHU THAP DO VIET NAM

