Cổ đông nói gì về chuyện lạm quyền ở Công ty SMC?

Không chỉ dừng lại ở chuyện bị tố cáo giao dịch mẹ - con trong vụ đăng ký mua bán hơn 10 triệu cổ phiếu cùng lúc và bị cơ quan chức năng mời làm việc, bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc Tài chính - Kế toán, người công bố thông tin của Công ty CP đầu tư thương mại SMC (Công ty SMC) còn bị ông L.H.T - cổ đông công ty niêm yết này tố cáo hành vi vượt quyền, cấu kết nhằm chiếm đoạt quyền điều hành Công ty SMC…

Ngày 29/7 vừa qua, bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi đã tự ý mời một số thành viên HĐQT của Công ty SMC và 2 cổ đông lớn là ông Phạm Hoàng Anh và ông Nguyễn Quang Trung để “trao đổi về nhân sự HĐQT và các vấn đề liên quan đến tình hình công ty”. Ông L.H.T khẳng định, việc làm này của bà Nhi vừa vượt thẩm quyền, vừa vi phạm trình tự triệu tập họp HĐQT theo Luật Doanh nghiệp 2020. Nghiêm trọng hơn, trong nội dung thư mời họp bà Nhi đã tiết lộ thông tin nhân sự cho nhóm cổ đông bên ngoài - hành vi bị cấm theo Luật Chứng khoán, trừ trường hợp công bố thông tin hợp pháp.

Ông L.H.T khẳng định, đây không chỉ là việc vi phạm hành chính, mà là dấu hiệu của một kế hoạch có tổ chức, nhắm thẳng vào quyền điều hành doanh nghiệp, đe dọa trực tiếp tới quyền lợi của cổ đông và sự ổn định của SMC. Nhất là khi những người này không có kinh nghiệm, chưa từng kinh doanh, am hiểu ngành thép - lĩnh vực cốt lõi của SMC.

Biên bản cuộc họp ngày 4/8 tại trụ sở SMC do bà Nhi triệu tập chỉ có 2/7 thành viên HĐQT tham dự là bà Nhi và một người khác cùng một số cán bộ điều hành. Bà Nhi và thành viên dự họp đã tự ý thông qua loạt quyết định quan trọng mà không hề thông qua người có thẩm quyền hợp pháp theo điều lệ của Công ty SMC, gồm: “Bầu bổ sung nhân sự HĐQT, thay đổi Ban Kiểm soát và tái cơ cấu bộ máy quản trị” - những vấn đề vốn chỉ thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông hoặc một cuộc họp HĐQT hợp pháp. Biên bản cuộc họp không có chủ tọa hợp lệ, không có ủy quyền hợp pháp từ người đứng đầu doanh nghiệp theo điều lệ, không có con dấu công ty và không được công bố thông tin cho cổ đông nhằm mục đích gì... là nghi vấn được cổ đông đặt ra.

Theo ông L.H.T, để được gọi là cổ đông lớn của công ty, người sở hữu phải nắm giữ từ 5% vốn trở lên, đồng thời Công ty SMC phải thực hiện công bố cổ đông này trên website của công ty trong vòng 7 ngày. Hai cổ đông lớn được bà Nhi mời họp chỉ mới tham gia cổ đông lớn gần đây (sau khi cổ đông Nguyễn Cẩm Vân đăng ký bán hơn 10 triệu cổ phiếu SMC và con là bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi đăng ký mua số lượng tương tự cùng ngày 11/3/2024). Đặc biệt, những cổ đông lớn này chỉ mới tham gia sau khi cổ phiếu SMC “thoát” việc phải chuyển sàn giao dịch.

Trước đó, ngày 18/7 một nhóm cổ đông gồm 11 người, sở hữu 13,27% vốn tại Công ty SMC cũng đã tổ chức họp và thống nhất đề cử ông Nguyễn Quang Trung tham gia Ban Kiểm soát Công ty SMC và đề cử một thành viên khác tham gia thành viên HĐQT. Biên bản cuộc họp nhóm cổ đông này ghi rằng, ngày 29/5 Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh đã ban hành thông báo liên quan đến vi phạm đối với cổ phiếu SMC. Theo đó, cổ phiếu của Công ty SMC thuộc diện cảnh báo kể từ ngày 30/5.

Nhóm cổ đông này còn xác định, hoạt động kinh doanh của Công ty SMC những năm gần đây liên tục thua lỗ khi báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022 khoản lỗ sau thuế TNDN của công ty là hơn 651 tỷ đồng; năm 2023 lỗ hơn 925 tỷ đồng dẫn đến nguy cơ bị hủy niêm yết. Năm 2024 lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ chỉ đạt hơn 29 tỷ đồng, nhưng không đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi (kinh doanh thép). Đến ngày 31/12/2024, Công ty SMC lỗ lũy kế lên tới hơn 139 tỷ đồng; dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 508 tỷ đồng; nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn hơn 622 tỷ đồng…

Vụ việc xảy ra tại SMC là sự cảnh báo về những lỗ hổng trong quản trị và nguy cơ thao túng nội bộ tại doanh nghiệp niêm yết. Nếu để xảy ra sẽ khiến hàng nghìn cổ đông bị thiệt hại, niềm tin vào tính minh bạch của thị trường bị xói mòn nghiêm trọng. Vì vậy, cơ quan chức năng cần rà soát chặt chẽ từ báo cáo tài chính, giao dịch cổ phiếu, cơ cấu quản trị, đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Công ty SMC để làm rõ có hay không hành vi vi phạm của cá nhân hoặc tổ chức liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi cổ đông và nhà đầu tư.

Sở Giao dịch chứng khoán thành phố cần rà soát, làm rõ vụ mẹ - con đăng ký bán, đăng ký mua hơn 10 triệu cổ phiếu SMC trong cùng ngày khi dư luận đã phản ánh. Nhất là khi Cơ quan thuế TP Hồ Chí Minh vừa yêu cầu một loạt ngân hàng phong tỏa tài khoản của công ty này để thu hồi khoản tiền nợ thuế.

Bảo Sơn/CAND