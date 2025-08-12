Dấu hiệu bất thường vụ đăng ký mua bán hơn 10 triệu cổ phiếu SMC trong cùng ngày

Tố cáo với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, ông L.H.T, một cổ đông của Công ty CP đầu tư thương mại SMC (Công ty SMC- mã chứng khoán SMC, niêm yết tại HOSE) khẳng định, bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi, với vai trò là Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách tại chính - kế toán, người công bố thông tin đã có một loạt hành vi sử dụng thông tin nội bộ, công bố thông tin sai lệch, thao túng giá chứng khoán…

Ngày 11/3/2024, cổ đông lớn của Công ty SMC là N.C.V, mẹ ruột bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi đăng ký bán toàn bộ 10,18 triệu cổ phiếu SMC (chiếm trên 13% vốn của công ty) và cũng ngay trong ngày này, bà Nhi đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, đến ngày 15/4/2024, khi bà Nhi báo cáo kết quả giao dịch thì số lượng mua thành công chỉ là 600 nghìn cổ phiếu.

Ông L.H.T khẳng định: Hành vi giao dịch đối ứng có chủ đích giữa người nội bộ và người liên quan, cụ thể bà Nhi đăng ký mua đúng thời điểm người mẹ bán ra toàn bộ số cổ phiếu, nhưng thực tế chỉ thực hiện mua tượng trưng một phần nhỏ, không tiếp tục mua theo đăng ký là hành vi tạo tín hiệu giả nhằm đánh lạc hướng nhà đầu tư, nhằm thao túng kỳ vọng thị trường.

Trụ sở Công ty SMC.

Sau khi bà N.C.V hoàn tất việc bán toàn bộ số cổ phiếu trên, giá cổ phiếu SMC đã lao dốc rất mạnh, lên đến gần 30% khi các thông tin tiêu cực về tình hình tài chính của Công ty SMC chính thức được công bố. Điều này đã gây thiệt hại nặng cho nhà đầu tư.

Ngày 29/4/2024 báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty SMC được công bố cho thấy, công ty đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 48,5 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn so với kết quả lỗ 925,3 tỷ đồng trong năm 2023.

Theo ông L.H.T, có được kết quả này là do khoản dự phòng phải thu khó đòi của Công ty SMC đã được điều chỉnh giảm mạnh nhưng không kèm theo giải trình minh bạch là trái với nghĩa vụ công bố thông tin bất thường. Đồng thời báo cáo tài chính công ty tự lập đã bị gỡ bỏ khỏi hệ thống không rõ lý do.

Ông L.H.T đặt vấn đề, khoản dự phòng phải thu khó đòi giảm đột ngột từ 663 tỷ đồng xuống còn 327 tỷ đồng mà không kèm theo bất lỳ tài liệu giải trình minh bạch nào được đưa ra đúng vào thời điểm trái phiếu của Công ty SMC có nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc nếu tiếp tục thua lỗ năm thứ 3 liên tiếp nhằm mục đích gì là việc cần được làm rõ.

Tố cáo bổ sung hành vi vượt quyền, cấu kết nhằm chiếm đoạt quyền điều hành Công ty SMC đến cơ quan Công an, ông L.H.T khẳng định, ngày 29/7 vừa qua bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi đã tự ý gửi thư mời họp một số thành viên HĐQT và hai cổ đông lớn là ông P.H.A và ông N.Q.T nhằm trao đổi các nội dung về nhân sự và các vấn đề liên quan tình hình công ty. Ông L.H.T khẳng định, việc làm này của bà Nhi này có dấu hiệu lạm quyền triệu tập HĐQT, trái quy định tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020.

Được biết sau khi thụ lý đơn tố cáo, ngày 4/8 vừa qua Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã mời bà Nhi lên để làm rõ vụ việc. Ngày 7/8 chúng tôi đã đến Công ty SMC và gặp bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi. Sau khi biết lý do, bà Nhi trả lời đang bận tiếp đối tác và yêu cầu ngồi chờ. Một lát sau, một người phụ nữ xưng tên Tú, cán bộ Phòng Hành chính của công ty xuất hiện và cho biết bà Nhi rất bận, đồng thời khẳng định từ chối trả lời vấn đề chúng tôi đưa ra.

Chúng tôi cũng đa liên hệ với Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh để tìm hiểu thông tin về vấn đề quản lý Nhà nước xung quanh vụ việc giao dịch số lượng khá lớn cổ phiếu trên, nhưng vẫn đang phải chờ thông tin phản hồi.

Theo Bảo Sơn/Báo CAND