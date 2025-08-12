Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Cơ quan thuế cưỡng chế để thu thuế đối với Công ty SMC

14:56 12/08/2025
Sau khi Báo CAND thông tin về vụ việc lùm xùm xảy ra tại Công ty CP đầu tư thương mại SMC (Công ty SMC), ngày 11/8 vừa qua Cơ quan Thuế TP Hồ Chí Minh đã công bố quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty SMC tại kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng để thu tiền thuế…

Theo đó Cơ quan thuế yêu cầu hàng chục ngân hàng, từ các hàng TMCP Nhà nước đến các ngân hàng TMCP tư nhân và các ngân hàng có vốn nước ngoài phải phong tỏa ngay và trích chuyển tiền từ tài khoản của Công ty SMC để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đã nợ tiền thuế quá hạn, quá 90 ngày với số tiền hơn 24,2 tỷ đồng, nộp vào ngân sách Nhà nước.

Trường hợp số dư trong tài khoản không đủ, các ngân hàng phải báo cáo ngay cho Cơ quan thuế để có biện pháp xử lý tiếp theo. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả số tiền trong tài khoản Công ty SMC tại các ngân hàng liên quan đều sẽ bị “đóng băng” cho đến khi công ty nộp đủ số thuế bị cưỡng chế. Đây là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc ít thấy đối với một doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Ngoài ra, với việc bị cưỡng chế như trên, cổ đông lo ngại rằng nhiều ngân hàng sẽ cắt giảm hoặc đóng băng hạn mức tín dụng đã cấp cho Công ty SMC hoặc từ chối gia hạn các khoản vay đến hạn và tăng cường kiểm soát dòng tiền ra vào tài khoản của doanh nghiệp.

smc-212120250811233820-1754967701485-1754985273.jpg
SMC từng là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực kinh doanh thép.

Tố cáo về những dấu hiệu sai phạm của bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty SMC, Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính - kế toán và là người công bố thông tin của công ty này, một cổ đông cho biết, trong khi năm 2023 công ty lỗ hơn 925 tỷ đồng, thì khoản lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty SMC đã đạt 48,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2024, khoản lỗ lũy kế của công ty đã ở mức 165,6 tỷ đồng; dòng tiền kinh doanh âm 527,7 tỷ đồng; khoản nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn của công ty gần 600 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các chỉ tiêu tài chính then chốt như các khoản phải thu, dự phòng, dòng tiền đều thay đổi bất thường nhưng không có bản thuyết minh hợp lý hoặc thông tin giải trình được công bố. Điều này vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin bất thường theo quy định của Luật Chứng khoán 2019.

Được giao phụ trách mảng này, bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi đã biết trước tình hình tài chính của Công ty SMC bất lợi, nhưng đã không công bố kịp thời mà còn tạo điều kiện cho người thân thực hiện thoái vốn trước thời điểm nhà đầu tư khác kịp phản ứng. Việc này xâm phạm nghiêm trọng đến tính công bằng, minh bạch của thị trường chứng khoán, gây thiệt hại lớn về tài sản cho nhà đầu tư bên ngoài.

Từ một “ông lớn” trong lĩnh vực kinh doanh thép, thời điểm kinh doanh thịnh vượng nhất, Công ty SMC đạt doanh thu tới hơn 21.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 901 tỷ đồng vào năm 2021. Khi đó, cổ phiếu SMC được nhiều nhà đầu tư tìm mua. Với tình hình tài chính được công bố hiện nay, người nắm giữ cổ phiếu của SMC thua lỗ, thiệt hại thế nào là điều ai cũng thấy rõ.

Báo cáo tài chính ghi nhận, trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu của công ty vẫn đạt 3.800 tỷ đồng. Dù vậy, do tiếp tục phải bán hàng dưới giá vốn nên công ty vẫn lỗ sau thuế số tiền 43 tỷ đồng. Tại thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của công ty đạt 4.605 tỷ đồng, trong đó tiền mặt gửi ngân hàng còn đến 753 tỷ đồng. Do đó cổ đông cho rằng, vì sao để xảy ra tình trạng nợ thuế dẫn đến bị cưỡng chế đối với một doanh nghiệp niêm yết là vấn đề HĐQT cần làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan trong công ty này.

Theo Bảo Sơn/CAND

 

