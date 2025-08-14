Nestlé tuyển dụng nhân sự trẻ: Cơ hội vàng cho sinh viên mới ra trường

Với các chương trình đào tạo bài bản, lộ trình nghề nghiệp rõ ràng và môi trường làm việc chuyên nghiệp, Nestlé đang “truyền lửa” cho thế hệ trẻ dám nghĩ lớn, dám làm khác biệt.

Theo Nestlé Việt Nam, hiện có khoảng 81% nhân sự của doanh nghiệp thuộc thế hệ Gen Y và Gen Z. Đáng chú ý, nhóm lao động trẻ này cũng đang đảm nhiệm tới 67% các vị trí quản lý trong công ty. Thực tế này cho thấy định hướng rõ ràng của Nestlé trong việc xây dựng môi trường làm việc năng động, trao quyền và tạo điều kiện phát triển cho đội ngũ trẻ.

Nestlé - điểm đến lý tưởng cho thế hệ Gen Z dám khác biệt

Với lịch sử hơn 150 năm hoạt động và có mặt tại hơn 188 quốc gia, Nestlé không chỉ nổi bật về quy mô mà còn được đánh giá là một trong những doanh nghiệp có môi trường làm việc lý tưởng cho thế hệ trẻ. Tại Việt Nam, Nestlé hiện đang vận hành 6 nhà máy, 2 trung tâm phân phối và một trụ sở chính tại TP.HCM, với hơn 2.800 nhân viên.

Nestlé là một trong những doanh nghiệp có môi trường làm việc lý tưởng cho thế hệ trẻ

Văn hóa doanh nghiệp tại Nestlé đề cao sự đa dạng, cởi mở và khuyến khích đổi mới, tạo điều kiện để các tài năng trẻ được phát huy thế mạnh cá nhân và học hỏi không ngừng. Đặc biệt, công ty hướng tới việc xây dựng đội ngũ nhân sự trẻ với tinh thần cầu tiến, tư duy toàn cầu và khả năng thích ứng cao.

Theo đại diện Nestlé Việt Nam, “Chúng tôi không chỉ tìm kiếm những người phù hợp với công việc hiện tại, mà còn sẵn sàng đầu tư vào những cá nhân có tiềm năng phát triển trong tương lai. Mỗi nhân viên trẻ gia nhập Nestlé đều được trao cơ hội học hỏi, thử thách và trưởng thành trong môi trường thực tế.”

Cơ hội tuyển dụng dành cho sinh viên mới ra trường tại Nestlé

Nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa có chất lượng, Nestlé liên tục triển khai các chương trình tuyển dụng dành riêng cho sinh viên mới tốt nghiệp. Trong đó, nổi bật là hai chương trình: Quản trị viên tập sự (Management Trainee Program) Thực tập sinh Nestlé (Internship Program) mỗi năm .

Chương trình Quản trị viên tập sự kéo dài khoảng 18-24 tháng, dành cho những ứng viên trẻ có định hướng phát triển lâu dài tại doanh nghiệp. Tham gia chương trình, ứng viên được luân chuyển qua nhiều bộ phận, tham gia các dự án thực tế và nhận hỗ trợ từ đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm.

Nestlé liên tục triển khai các chương trình tuyển dụng dành riêng cho sinh viên mới tốt nghiệp

Trong khi đó, Chương trình thực tập sinh kéo dài từ 3-6 tháng, phù hợp với sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp. Đây là cơ hội để tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp, trau dồi kỹ năng và nâng cao khả năng thích nghi. Nhiều thực tập sinh sau khi kết thúc chương trình đã được giữ lại làm việc chính thức tại Nestlé.

Ngoài hai chương trình nói trên, NESTLÉ SPARKTHENEXT LEADERS 2025 khởi đầu một chặng đường mới với 07 phòng ban mở tuyển gồm: Sales; Commercial; Finance & Control; Supply Chain; Production; Engineering; Quality Assurance.

Vì sao sinh viên nên bắt đầu sự nghiệp tại Nestlé?

Không chỉ cung cấp cơ hội việc làm, Nestlé còn được đánh giá là môi trường lý tưởng để sinh viên mới ra trường phát triển năng lực cá nhân và định hình sự nghiệp lâu dài.

Một trong những điểm nổi bật là chính sách đào tạo bài bản kết hợp thực hành thực tế, giúp ứng viên trẻ nhanh chóng hòa nhập và phát huy thế mạnh chuyên môn. Bên cạnh đó, nhân viên mới còn nhận được sự hướng dẫn từ các quản lý cấp cao, tạo tiền đề cho việc xây dựng tư duy chiến lược và kỹ năng lãnh đạo ngay từ đầu.

Nestlé là môi trường lý tưởng để sinh viên mới ra trường phát triển năng lực cá nhân và định hình sự nghiệp lâu dài

Bên cạnh môi trường làm việc quốc tế, Nestlé cũng nổi bật với chế độ đãi ngộ cạnh tranh, lộ trình thăng tiến rõ ràng và văn hóa doanh nghiệp đề cao sự đổi mới, sáng tạo. Đây là những yếu tố then chốt giúp Nestlé trở thành điểm đến hấp dẫn với sinh viên mới tốt nghiệp trên toàn cầu.

Hướng dẫn ứng tuyển vào Nestlé Việt Nam

Nestlé tuyển dụng nhân sự thông qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có các nền tảng uy tín như Vieclam24h, website chính thức của công ty và mạng xã hội nghề nghiệp.

Để tăng khả năng ứng tuyển thành công, ứng viên cần chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng, đặc biệt là phần CV nêu bật các kỹ năng mềm, kinh nghiệm thực tế (nếu có) và thể hiện rõ tinh thần cầu tiến. Ngoài ra, một thư ứng tuyển (cover letter) được cá nhân hóa, thể hiện sự hiểu biết về doanh nghiệp cũng là điểm cộng đáng kể trong vòng sàng lọc hồ sơ.

Ứng viên nên thường xuyên cập nhật thông tin trên các kênh tuyển dụng chính thức để không bỏ lỡ các đợt mở đơn cho chương trình Management Trainee, Internship và các vị trí toàn thời gian.

Trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh ngày càng khốc liệt, việc lựa chọn một môi trường làm việc chuyên nghiệp, có lộ trình phát triển rõ ràng là yếu tố quan trọng quyết định thành công của người trẻ. Với định hướng đào tạo lâu dài, chính sách nhân sự bài bản và môi trường cởi mở, Nestlé đang trở thành bệ phóng lý tưởng cho sinh viên mới tốt nghiệp tại Việt Nam. Truy cập Vieclam24h để theo dõi tin tuyển dụng mới nhất từ Nestlé cùng hàng nghìn cơ hội việc làm chất lượng khác dành riêng cho sinh viên và người mới ra trường.

