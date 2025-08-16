Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử của ông Trump và ông Putin

|
Tổng thống Nga Vladimir Putin bước xuống từ chuyên cơ. Ông Trump ngồi chờ trên chuyên cơ Không lực Một khoảng 30 phút cho đến khi máy bay của ông Putin đáp xuống. Hai nhà lãnh đạo gần như bước xuống cầu thang máy bay cùng thời điểm.
|
Tổng thống Mỹ vỗ tay trong lúc chờ người đồng cấp Nga tiến về phía mình. Khi ông Putin tiến lại gần, ông Trump vỗ tay chào mừng, bắt tay nồng nhiệt và thân thiện vỗ nhẹ lên cánh tay người đồng cấp. Ông Putin dường như buông một câu bông đùa khiến cả hai bật cười. Theo CNN, những tín hiệu phi ngôn ngữ trong những phút đầu cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin không hề cho thấy sự căng thẳng nào trong mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo.
Đội hình bay gồm một oanh tạc cơ tàng hình B-2 cùng bốn tiêm kích F-35 bay lượn biểu diễn trên bầu trời của căn cứ Elmendorf-Richardson. Khi ông Putin xuất hiện, một số phóng viên Mỹ lớn tiếng đặt câu hỏi, song Tổng thống Nga chỉ đáp lại bằng cử chỉ cho thấy ông không nghe rõ. Ảnh: X/Dan Scavino.
|
Ông Putin ngồi trên xe Quái Thú cùng ông Trump. Không có phụ tá nào ngồi cùng với hai lãnh đạo.
|
Cuộc họp "ba - ba" giữa phái đoàn Nga và phái đoàn Mỹ. Tại căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson, ông Trump và ông Putin ngồi cạnh nhau, phía sau là phông nền xanh in dòng chữ “Pursuing Peace” (Theo đuổi hòa bình). Hai đoàn đại biểu của Mỹ và Nga ngồi đối diện. Phía Mỹ có Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff tham gia cùng ông Trump. Phía Nga, ngoài Tổng thống Putin, còn có thêm sự tham gia của Ngoại trưởng Sergey Lavrov và Cố vấn đối ngoại Yuri Ushakov.
|
Ông Trump và ông Putin bắt tay trước khi bước vào cuộc họp báo chung. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cuộc hội đàm “mang tính xây dựng” và “cực kỳ hiệu quả”, dù chưa đạt thỏa thuận chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Ông Trump tiết lộ sẽ liên lạc với NATO, các bên liên quan và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thông báo kết quả. Kết thúc họp báo, ông Putin bất ngờ đề xuất địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh tiếp theo là thủ đô Moscow.
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin sau buổi họp báo chung, diễn ra sau cuộc gặp tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson.
|
Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt vòng hoa tưởng niệm tại phần mộ các binh sĩ Liên Xô trong Nghĩa trang Quốc gia Fort Richardson, gần thành phố Anchorage. Theo Điện Kremlin, những ngôi mộ tại đây là nơi yên nghỉ của các phi công và thủy thủ Liên Xô hy sinh trong quá trình vận chuyển khí tài từ Mỹ sang Liên Xô trong chiến tranh. Ảnh: Spunik.
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫy tay chào khi bước lên chuyên cơ Không lực Một để rời đi sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson. Chia sẻ với Fox News, ông Trump đánh giá "cuộc gặp hôm nay 10 điểm".