Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử của ông Trump và ông Putin

Tổng thống Mỹ vỗ tay trong lúc chờ người đồng cấp Nga tiến về phía mình. Khi ông Putin tiến lại gần, ông Trump vỗ tay chào mừng, bắt tay nồng nhiệt và thân thiện vỗ nhẹ lên cánh tay người đồng cấp. Ông Putin dường như buông một câu bông đùa khiến cả hai bật cười. Theo CNN, những tín hiệu phi ngôn ngữ trong những phút đầu cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin không hề cho thấy sự căng thẳng nào trong mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo.