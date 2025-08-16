Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử của ông Trump và ông Putin

09:55 16/08/2025
Dù chưa đạt bất cứ thỏa thuận nào, cuộc gặp “lịch sử” giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska mở ra nhiều kỳ vọng về chấm dứt xung đột Ukraine và nấc thang mới trong quan hệ Mỹ - Nga.
Thuong dinh Trump - Putin, Thuong dinh Alaska, Xung dot Ukraine anh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin bước xuống từ chuyên cơ. Ông Trump ngồi chờ trên chuyên cơ Không lực Một khoảng 30 phút cho đến khi máy bay của ông Putin đáp xuống. Hai nhà lãnh đạo gần như bước xuống cầu thang máy bay cùng thời điểm.
Thuong dinh Trump - Putin, Thuong dinh Alaska, Xung dot Ukraine anh 2

Tổng thống Mỹ vỗ tay trong lúc chờ người đồng cấp Nga tiến về phía mình. Khi ông Putin tiến lại gần, ông Trump vỗ tay chào mừng, bắt tay nồng nhiệt và thân thiện vỗ nhẹ lên cánh tay người đồng cấp. Ông Putin dường như buông một câu bông đùa khiến cả hai bật cười. Theo CNN, những tín hiệu phi ngôn ngữ trong những phút đầu cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin không hề cho thấy sự căng thẳng nào trong mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo.

Đội hình bay gồm một oanh tạc cơ tàng hình B-2 cùng bốn tiêm kích F-35 bay lượn biểu diễn trên bầu trời của căn cứ Elmendorf-Richardson. Khi ông Putin xuất hiện, một số phóng viên Mỹ lớn tiếng đặt câu hỏi, song Tổng thống Nga chỉ đáp lại bằng cử chỉ cho thấy ông không nghe rõ. Ảnh: X/Dan Scavino.

Thuong dinh Trump - Putin, Thuong dinh Alaska, Xung dot Ukraine anh 4

Ông Putin ngồi trên xe Quái Thú cùng ông Trump. Không có phụ tá nào ngồi cùng với hai lãnh đạo.
Thuong dinh Trump - Putin, Thuong dinh Alaska, Xung dot Ukraine anh 5

Cuộc họp "ba - ba" giữa phái đoàn Nga và phái đoàn Mỹ. Tại căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson, ông Trump và ông Putin ngồi cạnh nhau, phía sau là phông nền xanh in dòng chữ “Pursuing Peace” (Theo đuổi hòa bình). Hai đoàn đại biểu của Mỹ và Nga ngồi đối diện. Phía Mỹ có Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff tham gia cùng ông Trump. Phía Nga, ngoài Tổng thống Putin, còn có thêm sự tham gia của Ngoại trưởng Sergey Lavrov và Cố vấn đối ngoại Yuri Ushakov.

Thuong dinh Trump - Putin, Thuong dinh Alaska, Xung dot Ukraine anh 6

Ông Trump và ông Putin bắt tay trước khi bước vào cuộc họp báo chung. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cuộc hội đàm “mang tính xây dựng” và “cực kỳ hiệu quả”, dù chưa đạt thỏa thuận chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Ông Trump tiết lộ sẽ liên lạc với NATO, các bên liên quan và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thông báo kết quả. Kết thúc họp báo, ông Putin bất ngờ đề xuất địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh tiếp theo là thủ đô Moscow.
Thuong dinh Trump - Putin, Thuong dinh Alaska, Xung dot Ukraine anh 7

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin sau buổi họp báo chung, diễn ra sau cuộc gặp tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson.
Thuong dinh Trump - Putin, Thuong dinh Alaska, Xung dot Ukraine anh 8

Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt vòng hoa tưởng niệm tại phần mộ các binh sĩ Liên Xô trong Nghĩa trang Quốc gia Fort Richardson, gần thành phố Anchorage. Theo Điện Kremlin, những ngôi mộ tại đây là nơi yên nghỉ của các phi công và thủy thủ Liên Xô hy sinh trong quá trình vận chuyển khí tài từ Mỹ sang Liên Xô trong chiến tranh. Ảnh: Spunik.
Thuong dinh Trump - Putin, Thuong dinh Alaska, Xung dot Ukraine anh 9

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫy tay chào khi bước lên chuyên cơ Không lực Một để rời đi sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson. Chia sẻ với Fox News, ông Trump đánh giá "cuộc gặp hôm nay 10 điểm".
Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/toan-canh-cuoc-gap-lich-su-cua-ong-trump-va-ong-putin-post1577363.html
Cùng chủ đề
Lịch trình chi tiết lễ diễu binh, diễu hành; danh sách các điểm bắn pháo hoa Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025 Đời sống
Lịch trình chi tiết lễ diễu binh, diễu hành; danh sách các điểm bắn pháo hoa Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Hà Nội sẽ long trọng tổ chức Lễ diễu binh, diễu...

Tính đến 12h ngày 14/8: 30 tỷ đồng từ hơn 134.000 lượt đóng góp, người Việt vẫn đang gửi trọn nghĩa tình tới nhân dân Cuba Đời sống
Tính đến 12h ngày 14/8: 30 tỷ đồng từ hơn 134.000 lượt đóng góp, người Việt vẫn đang gửi trọn nghĩa tình tới nhân dân Cuba

Sau hơn 1 ngày kêu gọi chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình...

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 Đời sống
Hà Nội cấm nhiều tuyến đường phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Công an TP Hà Nội vừa có thông báo phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động Lễ kỷ...

Điều xúc động sau bộ sưu tập 'Việt Nam ơi' mừng 80 năm Quốc khánh Đời sống
Điều xúc động sau bộ sưu tập 'Việt Nam ơi' mừng 80 năm Quốc khánh

Những sản phẩm đồ da mang hình cờ Tổ quốc được tạo nên từ đôi bàn tay của người khuyết...

Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành Đời sống
Trọn vẹn sáng cuối tuần bên hồ Hoàn Kiếm: “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” rực rỡ, người dân chen kín phố xem diễu hành

Sáng nay (10/8) tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm,...

'Trùm' cung cấp nguyên liệu cho Vinamilk, Masan chi phối 'vua nha đam' Đời sống
'Trùm' cung cấp nguyên liệu cho Vinamilk, Masan chi phối 'vua nha đam'

CTCP Nguyên liệu Á Châu (AIG) đã hoàn tất thương vụ mua hơn 7 triệu cổ phiếu GC Food, qua...

Mới cập nhật
Viêm Nang Lông: Nguyên Nhân, Triệu Chứng & Cách Điều Trị Hiệu Quả

Viêm Nang Lông: Nguyên Nhân, Triệu Chứng & Cách Điều Trị Hiệu Quả

Viêm nang lông là gì? Trong y học cổ truyền, viêm nang lông được gọi là “thử sang” hoặc “ẩn chẩn”, thuộc phạm vi các chứng bệnh ngoài da do phong nhiệt, thấp nhiệt hoặc huyết nhiệt gây ra. Đây là tình trạng viêm...

7 giờ trước Bệnh thường gặp

Hành trình triệt phá nhóm tội phạm công nghệ cao, mua bán hơn 300.000 tài khoản cá nhân để chiếm đoạt tài sản

Hành trình triệt phá nhóm tội phạm công nghệ cao, mua bán hơn 300.000 tài khoản cá nhân để chiếm đoạt tài sản

Công an Lạng Sơn vừa triệt phá nhóm tội phạm công nghệ cao, thu giữ 300.000 tài khoản cá nhân, tang vật hàng loạt thiết bị và hơn 3 tỷ đồng.

9 giờ trước Pháp luật

Em gái Trấn Thành bị soi hint "chứng minh danh phận" với 1 Anh Trai Say Hi

Em gái Trấn Thành bị soi hint "chứng minh danh phận" với 1 Anh Trai Say Hi

Cặp đôi này ngày càng lộ nhiều hint nghi vấn đang có mối quan hệ đặc biệt.

9 giờ trước Showbiz

Cổ đông nói gì về chuyện lạm quyền ở Công ty SMC?

Cổ đông nói gì về chuyện lạm quyền ở Công ty SMC?

Không chỉ dừng lại ở chuyện bị tố cáo giao dịch mẹ - con trong vụ đăng ký mua bán hơn 10 triệu cổ phiếu cùng lúc và bị cơ quan chức năng mời làm việc, bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc Tài chính - Kế toán, người công bố thông tin của Công ty CP đầu tư thương mại SMC (Công ty SMC) còn bị ông L.H.T - cổ đông công ty niêm yết này tố cáo hành vi vượt quyền, cấu kết nhằm chiếm đoạt quyền điều hành Công ty SMC…

1 ngày trước Tin tức 24h

Hướng dẫn chi tiết: Mua vé số toàn quốc qua điện thoại trong 2025

Hướng dẫn chi tiết: Mua vé số toàn quốc qua điện thoại trong 2025

Có một sự thật bất ngờ: hơn 47% người chơi Vietlott đã chuyển sang hình thức mua trực tuyến chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, đánh dấu một bước chuyển đổi mạnh mẽ từ thói quen xếp hàng mua vé giấy truyền thống đến trải nghiệm “mua vé số online” ngay trên điện thoại của chính họ.

1 ngày trước Đời sống

Lịch trình chi tiết lễ diễu binh, diễu hành; danh sách các điểm bắn pháo hoa Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Lịch trình chi tiết lễ diễu binh, diễu hành; danh sách các điểm bắn pháo hoa Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Hà Nội sẽ long trọng tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bắt đầu từ 6h30 và kết thúc lúc 10h.

1 ngày trước Đời sống

Hóng drama "quên cảm ơn" của 2 "em gái Vbiz" đình đám: Sự thật là gì?

Hóng drama "quên cảm ơn" của 2 "em gái Vbiz" đình đám: Sự thật là gì?

Drama giữa 2 mỹ nhân này khiến dân mạng bàn tán rôm rả mấy ngày qua.

1 ngày trước Showbiz

Tính đến 12h ngày 14/8: 30 tỷ đồng từ hơn 134.000 lượt đóng góp, người Việt vẫn đang gửi trọn nghĩa tình tới nhân dân Cuba

Tính đến 12h ngày 14/8: 30 tỷ đồng từ hơn 134.000 lượt đóng góp, người Việt vẫn đang gửi trọn nghĩa tình tới nhân dân Cuba

Sau hơn 1 ngày kêu gọi chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” đã có hơn 134.500 lượt ủng hộ với số tiền lên tới hơn 30 tỷ đồng. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng từng giờ.

2 ngày trước Đời sống

Anh Trai Say Hi cháy vé, concert 8 vẫn được săn đón - Em Xinh mới concert đầu tiên đã chật vật: Tại vì sao?

Anh Trai Say Hi cháy vé, concert 8 vẫn được săn đón - Em Xinh mới concert đầu tiên đã chật vật: Tại vì sao?

Anh Trai - Em Xinh cùng NSX, cùng tệp fan trẻ, đam mê văn hóa thần tượng nhưng không phải show nào cũng có thể khiến khán giả “xuống tiền” đi đu concert. Khác biệt ở đâu?

2 ngày trước Âm nhạc

Nestlé tuyển dụng nhân sự trẻ: Cơ hội vàng cho sinh viên mới ra trường

Nestlé tuyển dụng nhân sự trẻ: Cơ hội vàng cho sinh viên mới ra trường

Với các chương trình đào tạo bài bản, lộ trình nghề nghiệp rõ ràng và môi trường làm việc chuyên nghiệp, Nestlé đang “truyền lửa” cho thế hệ trẻ dám nghĩ lớn, dám làm khác biệt.

2 ngày trước Tin tức 24h