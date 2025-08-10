Điều xúc động sau bộ sưu tập 'Việt Nam ơi' mừng 80 năm Quốc khánh

|
Càng gần ngày Quốc khánh 2/9, các sản phẩm, phụ kiện in hình cờ Tổ quốc được săn đón hơn bao giờ hết. Hòa chung không khí đó, tại một xưởng sản xuất đồ da nhỏ nằm tại phường Hoàng Liệt (Hà Nội), hàng chục bạn trẻ tất bật làm việc không ngơi tay để sớm đưa các sản phẩm thủ công ra thị trường.
|
Công xưởng này là nơi làm việc của nhiều bạn trẻ khuyết tật, mắc chứng tự kỷ. Các sản phẩm thủ công được họ chăm chút tỉ mỉ là minh chứng cho nỗ lực vươn lên tự kiếm sống.
|
Hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, xưởng đồ da này cho ra đời bộ sưu tập "Việt Nam ơi". Đây là một phần trong dự án “Tôi giỏi”, nổi bật với các thiết kế màu đỏ, in hình ngôi sao vàng, giống như hình ảnh cờ Tổ quốc, gồm nhiều sản phẩm chủ đạo: túi đeo chéo, bao đựng kính, móc khóa, túi ví trẻ em, kẹp tóc, ốp điện thoại…
|
Anh Nguyễn Văn Phúc - người sáng lập dự án "Tôi giỏi" - chia sẻ thông qua các sản phẩm này, những người yếu thế có dịp bày tỏ tinh thần yêu nước. "Tôi mong muốn thông qua đôi bàn tay của những người khuyết tật có thể lan tỏa tinh thần yêu nước. Không giới hạn một bộ phận nào đó, bất cứ một ai cũng có tinh thần yêu nước, đó là niềm tự hào chung của mỗi người Việt Nam chúng ta", anh Văn Phúc nói.
|
Những sản phẩm này sử dụng 100% da bò thật, do người khuyết tật, tự kỷ thực hiện.
|
Tại đây, họ không chỉ được học nghề, mà còn được làm việc với lòng tự tin và niềm tự hào khi tự mình làm ra sản phẩm mang ý nghĩa lớn.
|
Dự án giúp người khuyết tật khám phá ra năng lực, thế mạnh của bản thân để có thể tự nuôi sống bản thân.
|
Từng đường kim mũi chỉ hay việc tạo hình đều được các bạn trẻ hoàn thiện tỉ mỉ. Đó không chỉ là công đoạn kỹ thuật, mà còn là cách họ gửi gắm lòng tự hào dân tộc theo cách riêng của mình.
|
Dù có khiếm khuyết trên cơ thể, các bạn trẻ tham gia dự án đều nỗ lực để hoàn thành tốt sản phẩm.
|
Dự án được triển khai từ tháng 4/2025, kết hợp cùng 4 chi hội của Hội người khuyết tật TP Hà Nội, thu hút khoảng 60 người tham gia từ các khâu như lên ý tưởng, thiết kế, sản xuất đến tư vấn và bán hàng.
|
"Ban đầu, dự án kỳ vọng sẽ giúp các bạn khuyết tật, tự kỷ có được mức lương 2-3 triệu đồng/tháng, nhưng sau thời gian triển khai, các bạn nhận được thu nhập vượt ngoài kỳ vọng bản thân. Một số bạn đạt được mức thu nhập 400.000-500.000 đồng/ngày công", anh Nguyễn Văn Phúc vui vẻ nói.