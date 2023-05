Chuyện ít biết về cặp song sinh tạo nên kỳ tích cho bóng rổ Việt Nam

Trưa 7/5, cặp song sinh Trương Thảo My (Kayleigh Truong) - Trương Thảo Vy (Kaylynne Truong) gây ấn tượng khi cùng đội tuyển bóng rổ 3x3 Việt Nam giành tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử SEA Games.

Hai chị em sinh năm 2001, lớn lên ở Houston, Texas, Mỹ. Trong đó, My là chị, còn Vy là em.

Niềm đam mê bóng rổ của Trương Thảo My - Trương Thảo Vy được truyền lại từ cha. Ông là người hâm mộ bóng rổ cuồng nhiệt. Do đó, xung quanh nhà để xe của họ luôn có những quả bóng. Một ngày nọ, My đi vào nhà để xe và vấp phải bóng. Sau đó, cô không còn hứng thú với môn thể thao này nữa. Tuy nhiên, cha mẹ đã cỗ vũ hai chị em và giúp họ tiếp tục phát triển. (Ảnh: IGNV).