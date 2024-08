Có 500 triệu, mua ô tô mới hay cũ?

Xe cũ nhiều điểm cộng

Trước sự ảm đạm của thị trường xe ô tô từ đầu năm đến nay, đối với dòng xe đã qua sử dụng nhiều chủ gara các xe ô tô cũng đã thẳng thắn chia sẻ rằng, họ cũng phải có những thay đổi, thích ứng mới để phù hợp với tình hình hiện tại. "Chúng tôi phải đa dạng các hình thức bán hàng như: marketing, quảng cáo trên các nền tảng mạng Xã hội, các diễn đàn chuyên về ô tô… Trong đó, hướng đến chăm sóc khách hàng sau giao dịch cũng được chúng tôi tính đến. Xe cũ có những đặc thù riêng, không xe nào giống xe nào cũng là yếu tố chúng tôi đặt ra, tìm mua xe đẹp, xe chất lượng để giới thiệu đến khách hàng"- Anh Lê Quang, chủ gara chủ cơ sở xe cũ Lê Quang (Nguyễn Văn Cừ - Gia Lâm – Hà Nội) cho biết.

Khách hàng cần có sự lựa chọn thông minh khi tiếp cận những chiếc sẽ đã qua sử dụng.

Theo anh Lê Quang, cũng bởi sự "làm mới mình" đó của thị trường xe cũ nên với tầm tiền không quá rủng rỉnh, thì khách hàng không thể bỏ qua phương án chọn cho mình một chiếc xe đã qua sử dụng, nhưng phải chắc chắn đó là một chiếc xe còn tốt.

Anh Tuấn Đại (showroom gara xe đã qua sử dụng Hoàng Tuấn - Cầu Giấy) cũng nhận định tính tích cực, đồng thời rất quan trọng của xe ô tô cũ, đó là giá cả. Giá của xe ô tô cũ thường thấp hơn đáng kể so với xe mới. "Ngay cả khi mua một chiếc xe mới, giá trị của nó cũng sẽ giảm từ 10 đến 15% sau một thời gian sử dụng ngắn. Do đó, việc chọn mua xe cũ có thể giúp bạn tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể." – anh Tuấn Đại cho biết.

Một điểm cộng nữa khi lựa chọn xe đã qua sử dụng đó là sự đa dạng phân khúc. Theo nhiều chuyên gia, với tầm tiền 500 triệu đồng, người tiêu dùng sẽ phải "đau đầu" khi lựa chọn một chiếc mới nhưng cũng với số tiền đó, khách hàng tìm đến dòng xe đã qua sử dụng thì sự lựa chọn sẽ thoải mái hơn nhiều.

"Khi bạn có một ngân sách nhất định, việc mua xe mới có thể hạn chế sự lựa chọn của bạn. Ngược lại, khi chọn mua xe ô tô cũ, bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, thậm chí có khả năng sở hữu một chiếc xe ở phân khúc cao. Điều này làm cho nhiều người có Xu hướng lựa chọn xe ô tô cũ ở phân khúc cao hơn so với việc mua xe mới thuộc phân khúc thông thường. Chưa kể sự giữ giá của xe cũ. Tỷ lệ mất giá của xe trong 3 năm đầu có thể lên đến 10% mỗi năm, nhưng sau đó tỷ lệ này giảm xuống chỉ khoảng 5%. Điều này làm cho quá trình bán lại xe không tốn kém nhiều như việc bán xe mới. Đây cũng chính là một trong những lý do hàng đầu khiến nhiều người chọn mua xe ô tô cũ." – Anh Ngô Tiến, một người có nhiều năm kinh doanh xe cũ cho biết.

Xe mới vẫn được ưu tiên

Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành ô tô và qua quá trình tư vấn cho nhiều khách hàng, Anh Mạnh Tuấn (Showroom Hyundai Phạm Văn Đồng) nhận định rằng, việc mua xe mới với ngân sách 500 triệu đồng là một lựa chọn thông minh và hợp lý với khách hàng.

Theo anh Mạnh Tuấn, xe mới thường đi kèm với nhiều ưu đãi và chương trình khuyến mãi từ các đại lý và nhà sản xuất, bao gồm bảo hiểm, bảo dưỡng miễn phí trong một thời gian nhất định và các gói dịch vụ hậu mãi. Những lợi ích này không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí trong quá trình sử dụng mà còn mang lại sự an tâm về mặt kỹ thuật và chất lượng sản phẩm.

Thêm nữa, xe mới được trang bị Công nghệ hiện đại và tiên tiến hơn so với xe cũ, từ hệ thống an toàn, tiện nghi đến các tính năng hỗ trợ lái xe. Điều này không chỉ nâng cao trải nghiệm lái xe mà còn đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Ngoài ra, xe mới không gặp phải các vấn đề về lịch sử sử dụng như tai nạn, bảo dưỡng không đúng cách hay hao mòn do thời gian và quá trình sử dụng của chủ trước. Điều này giúp khách hàng tránh được những rủi ro không mong muốn và các chi phí phát sinh trong quá trình sửa chữa và bảo dưỡng.

Với ngân sách 500 triệu đồng, khách hàng có thể chọn mua một chiếc xe mới của Hyundai với các dòng xe Hyundai I10, Hyundai Accent, Hyundai Venue... hay Mazda2, Toyota Vios…

Với tầm tiền 500 triệu khách hàng vẫn có thể lựa chọn một số mẫu xe mới phù hợp

Cần sự lựa chọn thông minh

Với mức tài chính tầm khoảng 500 triệu đồng rất cần đến sự thông thái của người tiêu dùng. Mua xe mới, người tiêu dùng không cần quan tâm tới nhiều thứ mà chỉ cần lựa chọn phù hợp với giá tiền, sở thích, công việc… Tuy nhiên, với mức 500 triệu đồng (cả chi phí lăn bánh) gần như là giá thấp nhất có thể sở hữu một chiếc ôtô mới. Do đó, người dùng chỉ có thể lựa chọn một số loại xe phân khúc hạng A.

Nếu chọn lựa xe cũ. Với số tiền 500 triệu, người dân có thể chọn lựa khá nhiều loại xe từ phân khúc A, B, C. Tuy nhiên, khi mua xe cũ, khách hàng cần phải tìm hiểu nhiều tiêu chí khác nhau. Trước tiên, về thời hạn sử dụng xe. Theo quy định hiện hành, xe đã sản xuất đến 07 năm, chu kỳ đăng kiểm định kỳ là 18 tháng; xe đã sản xuất 07 - 12 năm, chu kỳ đăng kiểm định kỳ là 12 tháng; xe đã sản xuất trên 12 năm, chu kỳ đăng kiểm định kỳ là 6 tháng. Do đó, khi mua xe ô tô cũ, tốt nhất, bạn nên chọn xe đã qua sử dụng dưới 6 năm. Bởi khi này giá trị sử dụng của xe còn nhiều.

Tất nhiên, thời hạn sử dụng xe chỉ là một trong những tiêu chí cần tìm hiểu khi lựa chọn xe cũ. Tình trạng xe ôtô phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như loại xe, dòng xe, thương hiệu và đặc biệt là cách chăm sóc, bảo dưỡng của chủ xe… Ví dụ như các dòng xe Nhật như: Toyota, Honda, Mitsubishi… nổi tiếng về sự bền bỉ và ổn định. Nếu được chăm sóc kỹ, lái xe đúng cách, bảo dưỡng đúng lịch… sẽ giữ phong độ tốt.

"Nếu mua xe cũ, người mua chỉ nên mua xe nếu thực sự am hiểu về xe, biết tự đánh giá xe. Trường hợp không am hiểu thì nên tìm người thân tín giúp đỡ, hạn chế tối đa việc thuê người thứ ba thẩm định chất lượng xe. Ngoài ra, người mua cần chọn mua xe ở những salon uy tín, có cam kết bằng văn bản về chất lượng chiếc xe", một chuyên gia ô tô tư vấn.

Việc đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ 1/8/2024 sẽ đem đến cho thị trường ô tô nhiều sự sôi động. Đặc biệt trong những tháng cuối năm, nhu cầu mua sắm ô tô của người dân thường tăng cao thì việc lựa chọn cho mình một chiếc xe mới hay cũ rất cần đến sự thông thái của chính người trong cuộc. Khách hàng phải tự mình trả lời một số câu hỏi như: nhu cầu sử dụng, khả năng tài chính, sở thích cá nhân, nguồn gốc xe (nếu là xe cũ)… để có thể đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nhất.