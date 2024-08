Trung Quốc trình làng ô tô điện sạc nhanh nhất thế giới

Mẫu xe điện Zeekr 007 vừa được mở bán tại Trung Quốc sở hữu công nghệ pin Golden Battery với tốc độ sạc được công bố là nhanh nhất thế giới.

Hôm 13/8 vừa qua, thương hiệu Zeekr thuộc tập đoàn Geely của Trung Quốc đã chính thức giới thiệu mẫu xe điện 007 2025. Điểm nổi bật nhất trên mẫu xe này đó là bổ sung cụm pin lithium iron phosphate (LFP) mới mang tên Golden Battery hay Golden Brick, do Zeekr tự phát triển.

Đây là Công nghệ pin thế hệ thế thứ hai của hãng, cho khả năng sạc từ 10% lên 80% chỉ trong 10,5 phút, nhanh hơn 4,5 phút so với thế hệ đầu tiên. Điều này có được trước tiên là nhờ tốc độ sạc tăng từ 4,5C lên 5,5C, tương đương với khả năng sạc nhanh (DC) công suất 410kW.

Với thông số này, Zeekr tuyên bố rằng loại pin Golden Battery của họ có thể sạc nhanh hơn cả pin lithium ternary - loại pin sản xuất hàng loạt có thời gian sạc nhanh nhất trên thị trường hiện nay. Do đó, hãng khẳng định Zeekr 007 2025 chính là mẫu ô tô điện có tốc độ sạc nhanh nhất thế giới.

Về tính an toàn của khối pin có tốc độ sạc siêu nhanh này, Zeekr cho biết ngay ở thế hệ đầu tiên, Golden Battery đã trải qua các bài kiểm tra an toàn cực độ . Trong đó bao gồm cả việc bị ném vào lửa ở nhiệt độ 1000 độ C, ngâm nước 48h hay giữ ở nhiệt độ cực lạnh (-45° C) trong 8h mà vẫn hoạt động bình thường khi được đặt trở lại xe.

Cụm pin Golden Battery có dung lượng 75kWh. Bên cạnh đó, Zeekr 007 vẫn giữ lại tùy chọn pin CATL Qilin 100 kWh, được tối ưu hóa để đáp ứng tiêu chuẩn sạc nhanh 5C.

Phạm vi di chuyển của hai phiên bản được công bố lần lượt là 688 km đến 870 km sau mỗi lần sạc. Theo nhà sản xuất, Zeekr 007 2025 có thể đi thêm khoảng 610 km chỉ sau 15 phút sạc.

Tại buổi họp báo ra mắt sản phẩm, đại diện Zeekr cho biết có 66% khách hàng đặt mua xe 007 đã chọn phiên bản được trang bị Golden Battery mới.

Bên cạnh gói pin công nghệ cao, mẫu xe 007 còn sở hữu nội thất sang trọng với ghế da Nappa tích hợp chức năng sưởi ấm, thông gió và massage cho hàng ghế trước. Tương tự là hàng ghế sau cũng được trang bị chức năng sưởi và khả năng ngả lưng điện lên đến 7 độ.

Những điểm nổi bật khác bao gồm buồng lái thông minh, hỗ trợ lái bằng cảm biến lidar và camera, trợ lý bằng giọng nói, hệ thống thông tin Giải trí với màn hình 15 inch, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái AR-HUD kích thước 35,5 inch và trần xe bọc da lộn sợi nhỏ.

Mẫu xe này sử dụng Kiến trúc điện bền vững (SEA) và có tùy chọn dẫn động cầu sau (RWD) hoặc bốn bánh (AWD). Phiên bản RWD sản sinh công suất 416 mã lực, trong khi phiên bản AWD có công suất 637 mã lực.

Xe điện Zeekr 007 2025 sẽ được mở bán tại Trung Quốc từ tuần tới với 4 biến thể: bản RWD tiêu chuẩn có giá 209.900 nhân dân tệ (khoảng 735 triệu đồng), bản RWD tầm hoạt động xa và bản AWD đều có giá 229.900 nhân dân tệ (khoảng 805 triệu đồng), cuối cùng là bản AWD Performance cao cấp nhất có giá 299.900 nhân dân tệ (khoảng 1,05 tỷ đồng).