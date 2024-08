Con làm phép tính "4+4+2=10" bị chấm sai, lời giải thích sau đó của giáo viên khiến phụ huynh cả lớp bất bình, đòi kiện lên BGH

Trong suy nghĩ của nhiều người, những bài toán tiểu học thường "dễ như ăn kẹo", nhắm mắt cũng có thể giải được. Nhưng trên thực tế, có không ít bài toán tiểu học lại khiến phụ huynh "toát mồ hôi hột" vì nghĩ mãi nghĩ hoài cũng không thể tìm ra được lời giải chuẩn xác.

Mới đây, trên mạng Xã hội Trung Quốc vừa xuất hiện một bài toán tiểu học "hóc búa" như thế. Theo đó, đề bài Yêu cầu học sinh nhìn vào hình đã cho và điền phép tính thích hợp vào các ô trống. Nhiệm vụ của học sinh là điền dấu thích hợp vào 2 ô tròn và điền số thích hợp vào 4 ô vuông.

Nhìn qua, bài toán này có vẻ rất đơn giản. Theo đó trong hình là một đàn gà được chia thành 3 tốp. Tốp đầu tiên có 4 chú gà, tốp thứ hai (ở giữa) có 4 chú gà, và tốp cuối có 2 chú gà. Với những dữ liệu này, nhiều học sinh đã thực hiện phép cộng đơn giản và viết đáp án là "4 + 4 + 2 = 10".

Bất ngờ thay, bài toán tưởng dễ ợt này lại bị cô giáo chấm sai.

Nhiều phụ huynh cảm thấy "khó hiểu" trước lời phê của cô giáo. Vậy nên, ngay hôm sau, nhiều phụ huynh đã nhờ cô giáo hướng dẫn lại. Theo đó, giáo viên đưa ra đáp án chính xác là: "8 - 4 + 2 = 6".

"Nếu để ý kỹ, bài toán này liên quan đến hướng đi của đàn gà. 2 con gà phía bên phải quay mặt hướng vào trong, còn 4 con gà ở giữa quay mặt vào phía 2 con gà này, tạo thành một tốp. Còn 4 con gà phía bên trái quay lưng với số gà còn lại như đang tách đàn đi ra chỗ khác. Do đó, nhóm 8 con gà ban đầu phải trừ đi 4 con gà phía bên trái và cộng với 2 con gà đang gia nhập đàn thì mới chính xác", cô giáo nói.

Tóm lại, đáp án này phải là: "8 - 4 + 2 = 6", chứ không phải bằng "4 + 4 + 2 = 10" như cách làm ban đầu của học sinh.

Sau khi biết đáp án này, nhiều phụ huynh trong lớp vẫn chưa hài lòng, bởi họ cho rằng đây là một bài toán mẹo, hình ảnh dữ liệu bài toán cũng không rõ ràng. Do đó, đáp án mà phần lớn học sinh đưa ra là "10" cũng không hề sai. Các bậc phụ huynh cho rằng đã là bài toán mẹo thì giáo viên nên linh động các đáp án.

Nhiều người còn "dọa" sẽ kiện lên ban giám hiệu nếu như cô giáo này không đưa ra được hướng giải quyết xác đáng hơn.

Theo Đông

Link bài gốc Lấy link! https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/con-lam-phep-tinh-4-4-2-10-bi-cham-sai-loi-giai-thich-sau-o-cua-giao-vien-khien-phu-huynh-ca-lop-bat-binh-oi-kien-len-bgh-a452794.html Theo ĐSPL Copy link

#urlSourceCafebiz{ display: block!important; } .link-source-wrapper { width: auto; display: block; box-sizing: border-box; float: right; position: relative; padding-top: 15px; text-align: left; margin-bottom: 10px; } .link-source-wrapper .link-source-name { font: normal 12px/14px Arial; } .link-source-name { color: #888; box-sizing: border-box; background: #F2F2F2; border-radius: 100px; padding: 9px 11px; display: block; } .link-source-wrapper .link-source-name * { font-family: arial; font-size: 12px; line-height: normal; } .link-source-name span { color: #444; font-weight: bold; font-size: 12px; } .link-source-name span.btn-copy-link-source { margin-left: 10px; opacity: .5; } span.btn-copy-link-source { float: right; cursor: pointer; } span.btn-copy-link-source svg { position: relative; top: 1px; } .link-source-wrapper .link-source-name span.btn-copy-link-source i { color: #444; } .link-source-wrapper span.btn-copy-link-source i { font: normal 10px/11px Arial; color: #fff; } .link-source-wrapper.active .link-source-detail { display: block; } .link-source-wrapper .link-source-detail, .link-source-wrapper .link-source-detail * { font-family: arial; line-height: normal; } .link-source-detail { bottom: 50px; } .link-source-detail { display: none; background: rgba(0,0,0,0.9); border-radius: 6px; width: 300px; max-width: 300px; position: absolute; right: 0; bottom: 45px; padding: 10px 12px; z-index: 9999; } span.link-source-detail-title { color: rgba(255,255,255,0.8); font: normal 10px/11px Arial; } .btn-copy-link-source.btncopy { border: 1px solid #fff; border-radius: 4px; padding: 1px 5px; line-height: 12px; pointer-events: none; opacity: .5; margin-bottom: 5px; } .link-source-full { padding: 5px; border: 1px solid #fff; border-radius: 4px; } .link-source-full { font: normal 12px/14px Arial; color: #fff; display: block; margin-top: 5px; word-break: break-word; } .link-source-detail .arrow-down { width: 0; height: 0; border-left: 10px solid transparent; border-right: 10px solid transparent; border-top: 10px solid rgba(0,0,0,0.9); position: absolute; bottom: -10px; right: 16px; } .link-source-detail.copy .btn-copy-link-source.btncopy { pointer-events: unset; opacity: 1; } .link-source-full.active { background: #aaa; }