Con số may mắn hôm nay 13/9/2024 - số tài lộc 12 con giáp - số cát lành ngày mới

Tham khảo con số may mắn hôm nay 13/9/2024 đầy đủ các năm sinh của 12 con giáp về công việc, cuộc sống, tài lộc.

Con số may mắn hôm nay 13/9 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất? Con số may mắn hôm nay 13/9 theo năm sinh của bạn là bao nhiêu? Tử vi may mắn theo 12 con giáp ngày 13/9 là con số nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Con số may mắn hôm nay theo 12 con giáp là cách ứng dụng Cửu cung phi tinh ngày cùng ngũ hành của tuổi để lựa chọn ra con số hòa hợp nhất với từng tuổi.

1. Con số may mắn hôm nay 13/9 cho tuổi Tý

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 13/9/2024 1984 Giáp Tý Kim Nam 7 10 54 87 Nữ 8 33 61 70 1996 Bính Tý Thủy Nam 4 30 51 67 Nữ 2 11 57 78 1948



2008 Mậu Tý Hỏa Nam 7

1 29 65 72 Nữ 8

5 16 57 67 1960 Canh Tý Thổ Nam 4 11 38 89 Nữ 2 30 41 80 1972 Nhâm Tý Mộc Nam 1 28 57 80 Nữ 5 26 66 90

Con số may mắn

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 13/9/2024 của tuổi Tý:

Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim): Ăn nói nên có chừng mực với người quản lý, đề phòng thị phi.

Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy): Cần phải suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định gì.

Tử vi tuổi Mậu Tý (Hỏa): Tiền bạc dư dả, thoải mái chi tiêu mà không phải lo lắng.

Tử vi tuổi Canh Tý (Thổ): Chuyện tình cảm ảm đạm, không được nửa kia thấu hiểu.

Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc): Có tinh thần làm việc hết mình và phấn đấu kiên cường.

2. Con số may mắn hôm nay 13/9 cho tuổi Sửu

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 13/9/2024 1985 Ất Sửu Kim Nam 6 10 57 84 Nữ 9 18 65 71 1997 Đinh Sửu Thủy Nam 3 8 39 76 Nữ 3 21 39 84 1949



2009 Kỷ Sửu Hỏa Nam 6

9 19 39 77 Nữ 9

6 17 41 81 1961 Tân Sửu Thổ Nam 3 33 54 96 Nữ 3 1 38 75 1973 Quý Sửu Mộc Nam 9 25 42 72 Nữ 6 18 42 74

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 13/9/2024 của tuổi Sửu:

Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim): Đã cố gắng rất nhiều nhưng năng lực và thời gian có hạn.

Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy): Cố gắng giữ phong độ và phát huy ổn định để nâng cao thu nhập.

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Hỏa): Dễ dàng thực hiện các kế hoạch kiếm tiền, nâng cao thu nhập.

Tử vi tuổi Tân Sửu (Thổ): Uy tín có thể sụt giảm, cần phải vững vàng để lấy lại những gì của mình.

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc): Công sức bỏ ra đổ bể, năng lực cũng bị nghi ngờ.

3. Con số may mắn hôm nay 13/9 cho tuổi Dần

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 13/9/2024 1974 Giáp Dần Thủy Nam 8 32 35 98 Nữ 7 18 63 91 1986 Bính Dần Hỏa Nam 5 0 39 99 Nữ 1 6 44 67 1998 Mậu Dần Thổ Nam 2 14 54 88 Nữ 4 14 60 72 1950



2020 Canh Dần Mộc Nam 5

8 4 42 73 Nữ 1

7 13 54 94 1962 Nhâm Dần Kim Nam 2 18 55 98 Nữ 4 33 64 90

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 13/9/2024 của tuổi Dần:

Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy): Có quá trình làm việc chăm chỉ và đầy nỗ lực, tiền bạc dư dả.

Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa): Nên tận dụng các mối quan hệ sẵn có để làm lợi cho mình.

Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ): Nhiều chuyện không như ý xảy ra, kế hoạch đi lệch với dự tính.

Tử vi tuổi Canh Dần (Mộc): Có thể duy trì được sự tự tin và sáng suốt trong công việc.

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim): Nguồn thu nhập ổn định, nên sử dụng tiền bạc khôn ngoan.

4. Con số may mắn hôm nay 13/9 cho tuổi Mão

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 13/9/2024 1975 Ất Mão Thủy Nam 7 20 57 92 Nữ 8 23 49 68 1987 Đinh Mão Hỏa Nam 4 10 56 94 Nữ 2 0 43 98 1939



1999 Kỷ Mão Thổ Nam 7

1 30 57 96 Nữ 8

5 31 57 85 1951 Tân Mão Mộc Nam 4 31 65 88 Nữ 2 2 46 80 1963 Quý Mão Kim Nam 1 21 49 97 Nữ 5 30 50 80

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 13/9/2024 của tuổi Mão:

Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy): Công danh tài lộc vững vàng, tận hưởng thành quả.

Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa): Nhận được không ít lời khen ngợi của cấp trên.

Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ): Nên bình tĩnh, tránh hoảng loạn để giảm thiểu những tổn thất.

Tử vi tuổi Tân Mão (Mộc): Chuyện tình cảm trục trặc, nên thẳng thắn trò chuyện với nửa kia.

Tử vi tuổi Quý Mão (Kim): Nhiều việc cần phải làm, mọi việc hoàn thành chuẩn chỉnh.

5. Con số may mắn hôm nay 13/9 cho tuổi Thìn

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 13/9/2024 1964 Giáp Thìn Hỏa Nam 9 7 49 91 Nữ 6 31 59 95 1976 Bính Thìn Thổ Nam 6 16 38 95 Nữ 9 33 39 77 1988 Mậu Thìn Mộc Nam 3 6 51 85 Nữ 3 28 40 97 1940



2000 Canh Thìn Kim Nam 6

9 0 65 98 Nữ 9

6 2 65 97 1952 Nhâm Thìn Thủy Nam 3 11 60 76 Nữ 3 9 51 79

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 13/9/2024 của tuổi Thìn:

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa): Cần phải tận dụng may mắn hôm nay.

Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ): Các cặp đôi nảy sinh tranh cãi từ những chuyện nhỏ nhặt.

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc): Có điềm hao phá tiền của, cần phải quản lý tài chính chặt chẽ hơn.

Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim): Buôn bán kinh doanh khởi phát, hàng hóa đắt khách.

Tử vi tuổi Nhâm Thìn (Thủy): Đạt được bước tiến mới trong sự nghiệp của mình.

6. Con số may mắn hôm nay 13/9 cho tuổi Tỵ

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 13/9/2024 1965 Ất Tỵ Hỏa Nam 8 27 41 76 Nữ 7 26 38 84 1977 Đinh Tỵ Thổ Nam 5 30 39 79 Nữ 1 10 48 69 1989 Kỷ Tỵ Mộc Nam 2 10 35 80 Nữ 4 28 38 84 1941



2001 Tân Tỵ Kim Nam 5

8 23 60 74 Nữ 1

7 13 66 68 1953 Quý Tỵ Thủy Nam 2 20 45 93 Nữ 4 1 66 81

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 13/9/2024 của tuổi Tỵ:

Tử vi tuổi Ất Tỵ (Hỏa): Cần bình tĩnh nhìn nhận vấn đề khi có khúc mắc với nửa kia.

Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Thổ): Vận đào hoa của người độc thân sẽ tăng mạnh.

Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mộc): Người độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ người khác phái

Tử vi tuổi Tân Tỵ (Kim): Nên chú ý hơn tới cảm xúc của đối phương, đừng tự ý hành xử.

Tử vi tuổi Quý Tỵ (Thủy): Nên kiên trì và quyết tâm cao độ để sớm đạt được điều mình muốn.

7. Con số may mắn hôm nay 13/9 cho tuổi Ngọ

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 13/9/2024 1954 Giáp Ngọ Kim Nam 1 29 53 85 Nữ 5 26 54 98 1966 Bính Ngọ Thủy Nam 7 22 64 92 Nữ 8 19 65 97 1978 Mậu Ngọ Hỏa Nam 4 10 37 80 Nữ 2 19 35 94 1990 Canh Ngọ Thổ Nam 1 23 40 98 Nữ 5 2 50 68 1942



2002 Nhâm Ngọ Mộc Nam 4

7 29 56 98 Nữ 2

8 30 53 95

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 13/9/2024 của tuổi Ngọ:

Tử vi tuổi Giáp Ngọ (Kim): Có thể nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi với người khác.

Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy): Công việc đang đi vào trạng thái ổn định, kế hoạch đầy triển vọng.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa): Tâm trạng sa sút, ảnh hưởng đến mối quan hệ với nửa kia.

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ): Có đủ quyết tâm và sự tin tưởng vào chính bản thân mình.

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc): Công việc khá thuận lợi, tạo dựng uy tín với tập thể.

8. Con số may mắn hôm nay 13/9 cho tuổi Mùi

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 13/9/2024 1955 Ất Mùi Kim Nam 9 22 59 91 Nữ 6 26 59 84 1967 Đinh Mùi Thủy Nam 6 12 58 92 Nữ 9 28 53 93 1979 Kỷ Mùi Hỏa Nam 3 32 51 93 Nữ 3 14 35 82 1991 Tân Mùi Thổ Nam 9 0 48 81 Nữ 6 6 64 82 1943



2003 Quý Mùi Mộc Nam 3

6 33 52 67 Nữ 3

9 26 65 77

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 13/9 của tuổi Mùi:

Tử vi tuổi Ất Mùi (Kim): Không nên chuyện gì cũng kể lể quá chi tiết làm gì gây khó chịu.

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy): Nhiều bất đồng xảy ra, đề phòng tiểu nhân lợi dụng để gây bất lợi.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa): Đừng e ngại thất bại, phải có thất bại mới có thành công.

Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ): Bỏ ra nhiều công sức nhưng chưa thu về thành quả như ý.

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc): Dù bận rộn thế nào bạn cũng hãy dành thời gian cho người ấy.

9. Con số may mắn hôm nay 13/9/2024 cho tuổi Thân

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 13/9/2024 1956 Bính Thân Hỏa Nam 8 19 55 96 Nữ 7 5 44 96 1968 Mậu Thân Thổ Nam 5 1 48 97 Nữ 1 13 65 67 1980 Canh Thân Mộc Nam 2 25 36 85 Nữ 4 25 55 81 1992 Nhâm Thân Kim Nam 8 13 45 90 Nữ 7 4 39 87 1944



2004 Giáp Thân Thủy Nam 2

5 14 59 84 Nữ 4

1 27 38 75

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 13/9/2024 của tuổi Thân:

Tử vi tuổi Giáp Thân (Thủy): Có thể suy nghĩ về việc đầu tư dài hạn vào các dự án tiềm năng.

Tử vi tuổi Bính Thân (Hỏa): Hãy dành thêm thời gian để đầu tư cho trí tuệ của mình nữa nhé.

Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ): Nên cân nhắc khi có người nào đó muốn vay mượn tiền bạc.

Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc): Đối mặt với không ít căng thẳng, áp lực tăng mạnh.

Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim): Các nguồn thu có dấu hiệu gia tăng, đến từ công việc phụ.

10. Con số may mắn hôm nay 13/9 cho tuổi Dậu

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 13/9/2024 1957 Đinh Dậu Hỏa Nam 7 22 55 81 Nữ 8 32 35 71 1969 Kỷ Dậu Thổ Nam 4 15 64 67 Nữ 2 23 48 95 1981 Tân Dậu Mộc Nam 1 31 61 79 Nữ 5 32 47 95 1993 Quý Dậu Kim Nam 7 9 45 79 Nữ 8 18 64 88 1945



2005 Ất Dậu Thủy Nam 1

4 25 34 99 Nữ 5

2 24 47 91

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 13/9/2024 của tuổi Dậu:

Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy): Vận may không có nhiều, gặp nhiều vất vả trong việc kiếm tiền.

Tử vi tuổi Đinh Dậu (Hỏa): Tránh đưa ra những yêu cầu vô lý và không phù hợp với tình hình.

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ): Đối diện với áp lực, nên lưu ý đến mối quan hệ với cấp trên.

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc): Người làm kinh doanh, buôn bán có một ngày bận rộn đơn hàng.

Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim): Vận may tài lộc ghé thăm, cần nhạy bén nắm bắt thời cơ chính xác.

11. Con số may mắn hôm nay 13/9 cho tuổi Tuất

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 13/9/2024 1946



2006 Bính Tuất Thổ Nam 9 24 44 81 Nữ 6 17 58 93 1958 Mậu Tuất Mộc Nam 6 1 36 75 Nữ 9 11 53 92 1970 Canh Tuất Kim Nam 3 19 42 80 Nữ 3 16 39 94 1982 Nhâm Tuất Thủy Nam 9 15 66 85 Nữ 6 16 37 74 1994 Giáp Tuất Hỏa Nam 9

3 8 47 91 Nữ 6

3 16 62 96

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 13/9/2024 của tuổi Tuất:

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa): Vận trình sự nghiệp suy giảm, kế hoạch công việc trì hoãn.

Tử vi tuổi Bính Tuất (Thổ): Các cặp đôi xảy ra tranh cãi vì một vài chuyện nhỏ nhặt.

Tử vi tuổi Mậu Tuất (Mộc): Những biểu hiện xuất sắc giúp bạn thăng tiến nhanh hơn.

Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim): Cố chấp quá mức có thể gây ấn tượng xấu với cấp trên.

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy): Nên thực hiện đúng kế hoạch chi tiêu của bản thân.

12. Con số may mắn hôm nay 13/9 cho tuổi Hợi

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 13/9/2024 1995 Ất Hợi Hỏa Nam 5 22 55 86 Nữ 1 17 45 98 1959 Kỷ Hợi Mộc Nam 5 33 63 75 Nữ 1 28 57 88 1971 Tân Hợi Kim Nam 2 11 43 93 Nữ 4 28 48 85 1983 Quý Hợi Thủy Nam 8 29 44 72 Nữ 7 13 47 69 1947



2007 Đinh Hợi Thổ Nam 8

2 26 37 91 Nữ 7

4 11 49 90

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 13/9/2024 của tuổi Hợi:

Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa): Thử thách và áp lực đặt ra trong cuộc sống sẽ giúp bạn trưởng thành.

Tử vi tuổi Đinh Hợi (Thổ): Vận may trong công việc tăng nhanh, đạt kết quả đáng ngưỡng mộ.

Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mộc): Chuyện tình cảm đôi lứa có nhiều mâu thuẫn nảy sinh.

Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim): Có một ngày làm việc thoải mái, nhiều người giúp đỡ.

Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy): Đừng lúc nào cũng khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình.