Con số may mắn hôm nay 23/7/2024 của 12 con giáp

Con số may mắn hôm nay 23/7/2024 cho 12 con giáp là gì? Tìm hiểu cặp số may mắn của từng con giáp và con số may mắn của bạn theo năm sinh

1. Con số may mắn cho tuổi Tý 1984 (Giáp Tý, mệnh Kim) Nam: 19, 37, 73 Nữ: 16, 54, 73

1996 (Bính Tý, mệnh Thủy) Nam: 33, 50, 83 Nữ: 16, 38, 69

1948 và 2008 (Mậu Tý, mệnh Hỏa) Nam: 1, 20, 57, 71 Nữ: 5, 1, 60, 76

1960 (Canh Tý, mệnh Thổ) Nam: 16, 63, 75 Nữ: 8, 51, 93

1972 (Nhâm Tý, mệnh Mộc) Nam: 29, 38, 83 Nữ: 5, 34, 93

Tử vi tuổi Tý ngày 23/7/2024 Mậu Tý (Hỏa, 17 tuổi) : Hãy kiên nhẫn giải quyết các khó khăn vì còn nhiều việc khác cần tiến hành.

: Hãy kiên nhẫn giải quyết các khó khăn vì còn nhiều việc khác cần tiến hành. Bính Tý (Thủy, 29 tuổi) : Hãy cẩn trọng trong các công việc quan trọng, tập trung vào uy tín và danh dự.

: Hãy cẩn trọng trong các công việc quan trọng, tập trung vào uy tín và danh dự. Giáp Tý (Kim, 41 tuổi) : Có cuộc gặp gỡ hoặc tin tức về tình cảm, công danh, gia đạo.

: Có cuộc gặp gỡ hoặc tin tức về tình cảm, công danh, gia đạo. Nhâm Tý (Mộc, 53 tuổi): Đề phòng thị phi, kiện cáo và các khó khăn trong công việc. Không nên đầu tư thêm. 2. Con số may mắn cho tuổi Sửu 1985 (Ất Sửu, mệnh Kim) Nam: 26, 64, 77 Nữ: 3, 62, 79

1997 (Đinh Sửu, mệnh Thủy) Nam: 17, 56, 72 Nữ: 11, 52, 90

1949 và 2009 (Kỷ Sửu, mệnh Hỏa) Nam: 9, 26, 55, 81 Nữ: 6, 26, 65, 81

1961 (Tân Sửu, mệnh Thổ) Nam: 7, 50, 71 Nữ: 26, 48, 95

1973 (Quý Sửu, mệnh Mộc) Nam: 15, 45, 90 Nữ: 5, 43, 85

Tử vi tuổi Sửu ngày 23/7/2024 Kỷ Sửu (Hỏa, 16 tuổi) : Có sự thay đổi và tin tức về tình cảm, công danh, gia đạo. Có thể có tin vui hoặc dự tiệc.

: Có sự thay đổi và tin tức về tình cảm, công danh, gia đạo. Có thể có tin vui hoặc dự tiệc. Đinh Sửu (Thủy, 28 tuổi) : Hãy cân nhắc kỹ trước khi đầu tư, có thể mất thời gian dài để đạt kết quả tốt.

: Hãy cân nhắc kỹ trước khi đầu tư, có thể mất thời gian dài để đạt kết quả tốt. Ất Sửu (Kim, 40 tuổi) : Ngày có nhiều biến chuyển trong công danh, việc làm, tình cảm. Có tin vui hoặc người mang điều tốt lành.

: Ngày có nhiều biến chuyển trong công danh, việc làm, tình cảm. Có tin vui hoặc người mang điều tốt lành. Quý Sửu (Mộc, 52 tuổi): Hãy đắn đo trước khi tiến hành các công việc liên quan đến tiền bạc. Ngày có sự sửa chữa, trang trí đồ đạc. 3. Con số may mắn cho tuổi Dần 1974 (Giáp Dần, mệnh Thủy) Nam: 2, 61, 99 Nữ: 15, 59, 82

1986 (Bính Dần, mệnh Hỏa) Nam: 5, 34, 76 Nữ: 22, 41, 91

1998 (Mậu Dần, mệnh Thổ) Nam: 20, 48, 91 Nữ: 33, 64, 67

1950 và 2020 (Canh Dần, mệnh Mộc) Nam: 8, 6, 42, 80 Nữ: 7, 2, 37, 74

1962 (Nhâm Dần, mệnh Kim) Nam: 17, 40, 79 Nữ: 7, 41, 91

Tử vi tuổi Dần ngày 23/7/2024 Mậu Dần (Thổ, 27 tuổi) : Nhiều thay đổi trong công danh, tình cảm. Hãy tham khảo ý kiến người khác.

: Nhiều thay đổi trong công danh, tình cảm. Hãy tham khảo ý kiến người khác. Bính Dần (Hỏa, 39 tuổi) : Nên kết thúc những việc đang làm. Có thay đổi trong công việc hoặc nhận tin mới. Tài lộc vào nhanh ra nhanh nhưng không xấu.

: Nên kết thúc những việc đang làm. Có thay đổi trong công việc hoặc nhận tin mới. Tài lộc vào nhanh ra nhanh nhưng không xấu. Giáp Dần (Thủy, 51 tuổi) : Giao thiệp không như ý. Nên di chuyển để gặp người mong muốn, đừng e ngại va chạm.

: Giao thiệp không như ý. Nên di chuyển để gặp người mong muốn, đừng e ngại va chạm. Nhâm Dần (Kim, 63 tuổi): Mọi việc đều có thể xảy ra, tránh lôi cuốn vào công việc phức tạp. Ngày gặp nhiều áp lực, bận rộn, lo âu. 4. Con số may mắn cho tuổi Mão 1975 (Ất Mão, mệnh Thủy) Nam: 12, 48, 97 Nữ: 0, 53, 77

1987 (Đinh Mão, mệnh Hỏa) Nam: 18, 36, 83 Nữ: 24, 54, 99

1939 và 1999 (Kỷ Mão, mệnh Thổ) Nam: 1, 7, 45, 95 Nữ: 5, 19, 64, 76

1951 (Tân Mão, mệnh Mộc) Nam: 28, 64, 80 Nữ: 24, 35, 83

1963 (Quý Mão, mệnh Kim) Nam: 1, 46, 68 Nữ: 10, 39, 87

Tử vi tuổi Mão ngày 23/7/2024 Kỷ Mão (Thổ, 26 tuổi) : Chụp lấy cơ hội, nhưng nếu đã có lợi thì không nên tiếp tục khai triển. Nữ cần chờ đợi tin tức mới.

: Chụp lấy cơ hội, nhưng nếu đã có lợi thì không nên tiếp tục khai triển. Nữ cần chờ đợi tin tức mới. Đinh Mão (Hỏa, 38 tuổi) : Ngày thuận lợi cho gặp gỡ, hẹn hò, tiệc tùng. Có thân nhân hoặc bè bạn đến.

: Ngày thuận lợi cho gặp gỡ, hẹn hò, tiệc tùng. Có thân nhân hoặc bè bạn đến. Ất Mão (Thủy, 50 tuổi) : Mọi việc có thể tốt hoặc xấu, không nên quyết định nhanh chóng.

: Mọi việc có thể tốt hoặc xấu, không nên quyết định nhanh chóng. Quý Mão (Kim, 62 tuổi): Đón nhận sự việc như nó đến, không nên nêu ra ý tưởng mới, hành động theo lối cũ sẽ có kết quả tốt. 5. Con số may mắn cho tuổi Thìn 1964 (Giáp Thìn, mệnh Hỏa) Nam: 33, 58, 79 Nữ: 25, 59, 71

1976 (Bính Thìn, mệnh Thổ) Nam: 5, 42, 97 Nữ: 6, 51, 89

1988 (Mậu Thìn, mệnh Mộc) Nam: 13, 61, 81 Nữ: 16, 50, 88

1940 và 2000 (Canh Thìn, mệnh Kim) Nam: 9, 20, 50, 88 Nữ: 6, 5, 65, 85

1952 (Nhâm Thìn, mệnh Thủy) Nam: 21, 40, 81 Nữ: 13, 65, 94

Tử vi tuổi Thìn ngày 23/7/2024 Canh Thìn (Kim, 24 tuổi) : Có cuộc đi ngắn hoặc nhận được tin vui. Có lộc hoặc tin vui về tình cảm. Di chuyển nhiều, gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có đám tiệc. Tài lộc dễ hao nhưng có phần được ăn uống, quà tặng.

: Có cuộc đi ngắn hoặc nhận được tin vui. Có lộc hoặc tin vui về tình cảm. Di chuyển nhiều, gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có đám tiệc. Tài lộc dễ hao nhưng có phần được ăn uống, quà tặng. Mậu Thìn (Mộc, 36 tuổi) : Việc gì cũng có giới hạn, không nên cưỡng cầu. Đến lúc phải thay đổi hoặc kết thúc. Quan hệ giao thiệp nên dè dặt, không như ý mong muốn.

: Việc gì cũng có giới hạn, không nên cưỡng cầu. Đến lúc phải thay đổi hoặc kết thúc. Quan hệ giao thiệp nên dè dặt, không như ý mong muốn. Bính Thìn (Thổ, 48 tuổi) : Có lộc hoặc tin vui về tình cảm. Di chuyển nhiều, gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có đám tiệc. Đề phòng có người xen vào chuyện của mình gây lục đục, hiểu lầm.

: Có lộc hoặc tin vui về tình cảm. Di chuyển nhiều, gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có đám tiệc. Đề phòng có người xen vào chuyện của mình gây lục đục, hiểu lầm. Giáp Thìn (Hỏa, 60 tuổi): Nên chờ đợi quý nhân giúp đỡ, không nên tự mình hành động. Thích hợp với những ngành nghề liên quan đến pháp luật, y tế. Có tin tức ở xa. 6. Con số may mắn cho tuổi Tỵ 1965 (Ất Tỵ, mệnh Hỏa) Nam: 9, 47, 74 Nữ: 3, 37, 68

1977 (Đinh Tỵ, mệnh Thổ) Nam: 6, 38, 98 Nữ: 4, 62, 72

1989 (Kỷ Tỵ, mệnh Mộc) Nam: 3, 57, 83 Nữ: 21, 39, 97

1941 và 2001 (Tân Tỵ, mệnh Kim) Nam: 8, 7, 64, 67 Nữ: 7, 12, 64, 77

1953 (Quý Tỵ, mệnh Thủy) Nam: 14, 39, 88 Nữ: 17, 56, 79

Tử vi tuổi Tỵ ngày 23/7/2024 Tân Tỵ (Kim, 24 tuổi) : Ngày có thể gặp những chuyện trái ý, rủi ro, tai nạn, hoặc tin xấu. Cần cẩn trọng về sức khỏe, hạn chế mọi việc để tránh phiền lòng, thất bại.

: Ngày có thể gặp những chuyện trái ý, rủi ro, tai nạn, hoặc tin xấu. Cần cẩn trọng về sức khỏe, hạn chế mọi việc để tránh phiền lòng, thất bại. Kỷ Tỵ (Mộc, 36 tuổi) : Ngày có nhiều áp lực do người và hoàn cảnh gây nên. Sự việc xảy ra không đúng ý định, chỉ nên ngồi yên, chờ quý nhân giúp đỡ.

: Ngày có nhiều áp lực do người và hoàn cảnh gây nên. Sự việc xảy ra không đúng ý định, chỉ nên ngồi yên, chờ quý nhân giúp đỡ. Đinh Tỵ (Thổ, 48 tuổi) : Ngày bận rộn, lo âu về công việc và tình cảm. Gia đạo cần phải lo toan. Dễ có sự đảo lộn, gặp trở lực, có tin buồn. Có sự đáo hạn, hẹn ước, tiệc tùng.

: Ngày bận rộn, lo âu về công việc và tình cảm. Gia đạo cần phải lo toan. Dễ có sự đảo lộn, gặp trở lực, có tin buồn. Có sự đáo hạn, hẹn ước, tiệc tùng. Ất Tỵ (Hỏa, 60 tuổi): Có sự đáo hạn, hẹn ước, tiệc tùng. Có tin xa, khách đến. Không nên nản chí khi gặp khó khăn, cần kiên trì vượt qua trở lực. 7. Con số may mắn cho tuổi Ngọ 1954 (Giáp Ngọ, mệnh Kim) Nam: 4, 43, 96 Nữ: 11, 52, 88

1966 (Bính Ngọ, mệnh Thủy) Nam: 28, 37, 80 Nữ: 17, 44, 83

1978 (Mậu Ngọ, mệnh Hỏa) Nam: 24, 41, 93 Nữ: 31, 38, 81

1990 (Canh Ngọ, mệnh Thổ) Nam: 24, 53, 99 Nữ: 6, 61, 85

1942 và 2002 (Nhâm Ngọ, mệnh Mộc) Nam: 7, 13, 38, 87 Nữ: 8, 3, 50, 74

Tử vi tuổi Ngọ ngày 23/7/2024 Nhâm Ngọ (Mộc, 23 tuổi) : Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc nhận được tin tức tốt lành. Tuy nhiên, không nên vượt quá giới hạn, chỉ nên đón nhận những điều đơn giản để tránh mệt nhọc và phiền toái.

: Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc nhận được tin tức tốt lành. Tuy nhiên, không nên vượt quá giới hạn, chỉ nên đón nhận những điều đơn giản để tránh mệt nhọc và phiền toái. Canh Ngọ (Thổ, 35 tuổi) : Gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc nhận tin tức của họ. Có cuộc đi ngắn. Thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh. Tài lộc vào nhanh ra nhanh.

: Gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc nhận tin tức của họ. Có cuộc đi ngắn. Thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Mậu Ngọ (Hỏa, 47 tuổi) : Gia đạo hanh thông, hòa thuận. Có tin vui, tiệc tùng, đình đám, khách đến. Tuy nhiên, không nên vượt quá giới hạn, tránh mệt nhọc và phiền toái.

: Gia đạo hanh thông, hòa thuận. Có tin vui, tiệc tùng, đình đám, khách đến. Tuy nhiên, không nên vượt quá giới hạn, tránh mệt nhọc và phiền toái. Bính Ngọ (Thủy, 59 tuổi): Gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc nhận tin tức của họ. Có sự thay đổi việc làm hoặc cuộc đi ngắn. Thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, chữa bệnh. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. 8. Con số may mắn cho tuổi Mùi Năm 1955 - Tuổi Ất Mùi (Mệnh Kim): Nam: Số may mắn là 24, 52, 95.

Nữ: Số may mắn là 11, 59, 82. Năm 1967 - Tuổi Đinh Mùi (Mệnh Thủy): Nam: Số may mắn là 5, 62, 88.

Nữ: Số may mắn là 5, 43, 79. Năm 1979 - Tuổi Kỷ Mùi (Mệnh Hỏa): Nam: Số may mắn là 27, 65, 92.

Nữ: Số may mắn là 2, 45, 79. Năm 1991 - Tuổi Tân Mùi (Mệnh Thổ): Nam: Số may mắn là 31, 42, 75.

Nữ: Số may mắn là 24, 51, 77. Năm 2003 - Tuổi Quý Mùi (Mệnh Mộc): Nam: Số may mắn là 6, 18, 34, 92.

Nữ: Số may mắn là 9, 1, 59, 73. Tử vi tuổi Mùi ngày 23/7/2024 Tuổi Quý Mùi (Mệnh Mộc, 22 tuổi): Không nên e ngại về sự chậm chạp hoặc thay đổi đột ngột, cứ tiến hành sẽ có kết quả hoặc có cơ hội quý nhân giúp đỡ. Cần bỏ công sức hoặc gây áp lực mới đạt được kết quả.

Không nên e ngại về sự chậm chạp hoặc thay đổi đột ngột, cứ tiến hành sẽ có kết quả hoặc có cơ hội quý nhân giúp đỡ. Cần bỏ công sức hoặc gây áp lực mới đạt được kết quả. Tuổi Tân Mùi (Mệnh Thổ, 34 tuổi): Ngày có nhiều sự việc tốt xấu xoay chuyển liên tục, nên bình tĩnh để giải quyết. Cẩn trọng để tránh sự hư hại, trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn có kết quả. Có thể xảy ra bất đồng ý kiến với người khác.

Ngày có nhiều sự việc tốt xấu xoay chuyển liên tục, nên bình tĩnh để giải quyết. Cẩn trọng để tránh sự hư hại, trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn có kết quả. Có thể xảy ra bất đồng ý kiến với người khác. Tuổi Kỷ Mùi (Mệnh Hỏa, 46 tuổi): Không nên mưu sự hoặc tiến hành những chuyện lớn, sẽ gặp trở ngại, khó khăn, hao tốn công sức. Tài lộc có bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, nên chi dùng vào việc cần thiết.

Không nên mưu sự hoặc tiến hành những chuyện lớn, sẽ gặp trở ngại, khó khăn, hao tốn công sức. Tài lộc có bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, nên chi dùng vào việc cần thiết. Tuổi Đinh Mùi (Mệnh Thủy, 58 tuổi): Nếu có mưu sự về công việc gì thì đều phải trải qua trở ngại hoặc sự thiệt thòi, hy sinh mới có kết quả. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, có thể xảy ra bất đồng ý kiến với người khác. 9. Con số may mắn cho tuổi Tuất Năm 1946 - Tuổi Bính Tuất (Mệnh Thổ): Nam: Số may mắn là 17, 65, 93.

Nữ: Số may mắn là 5, 52, 86. Năm 1958 - Tuổi Mậu Tuất (Mệnh Mộc): Nam: Số may mắn là 33, 39, 79.

Nữ: Số may mắn là 11, 63, 71. Năm 1970 - Tuổi Canh Tuất (Mệnh Kim): Nam: Số may mắn là 32, 66, 99.

Nữ: Số may mắn là 32, 39, 95. Năm 1982 - Tuổi Nhâm Tuất (Mệnh Thủy): Nam: Số may mắn là 19, 38, 93.

Nữ: Số may mắn là 8, 54, 84. Năm 1994 - Tuổi Giáp Tuất (Mệnh Hỏa): Nam: Số may mắn là 3, 6, 47, 84.

Nữ: Số may mắn là 3, 63, 70. Tử vi tuổi Tuất ngày 23/7/2024 Tuổi Bính Tuất (Mệnh Thổ, 19 tuổi): Mọi việc không nên hấp tấp vội vàng vì dễ gặp chuyện không hay, khó khăn hoặc rủi ro, bất trắc. Hãy cẩn trọng để tránh bị chơi xấu hoặc tranh cãi.

Mọi việc không nên hấp tấp vội vàng vì dễ gặp chuyện không hay, khó khăn hoặc rủi ro, bất trắc. Hãy cẩn trọng để tránh bị chơi xấu hoặc tranh cãi. Tuổi Giáp Tuất (Mệnh Hỏa, 31 tuổi): Công việc còn nhiều khó khăn bận rộn, không nên hấp tấp. Có nhiều áp lực, hoặc tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng nếu bền chí sẽ thắng lợi.

Công việc còn nhiều khó khăn bận rộn, không nên hấp tấp. Có nhiều áp lực, hoặc tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng nếu bền chí sẽ thắng lợi. Tuổi Nhâm Tuất (Mệnh Thủy, 43 tuổi): Hãy mạnh dạn đi xa để giải quyết công việc, không nên tránh né. Mọi việc nên dùng tình cảm sẽ có sự thuận lợi. Đừng để ý đến những sự kích bác hoặc những chuyện phiền lòng.

Hãy mạnh dạn đi xa để giải quyết công việc, không nên tránh né. Mọi việc nên dùng tình cảm sẽ có sự thuận lợi. Đừng để ý đến những sự kích bác hoặc những chuyện phiền lòng. Tuổi Canh Tuất (Mệnh Kim, 55 tuổi): Ngày rất dễ thuận lợi khi mưu cầu về công danh, tình cảm, tiền bạc. Tuy nhiên, không nên tiến thêm vì dễ gặp sự đảo lộn, không nên tranh giành hay tính toán. 10. Con số may mắn cho tuổi Hợi Năm 1995 - Tuổi Ất Hợi (Mệnh Hỏa): Nam: Số may mắn là 10, 38, 95.

Nữ: Số may mắn là 13, 58, 72. Năm 1959 - Tuổi Kỷ Hợi (Mệnh Mộc): Nam: Số may mắn là 30, 58, 72.

Nữ: Số may mắn là 9, 63, 98. Năm 1971 - Tuổi Tân Hợi (Mệnh Kim): Nam: Số may mắn là 21, 44, 73.

Nữ: Số may mắn là 26, 44, 84. Năm 1983 - Tuổi Quý Hợi (Mệnh Thủy): Nam: Số may mắn là 4, 40, 95.

Nữ: Số may mắn là 28, 62, 67. Năm 2007 - Tuổi Đinh Hợi (Mệnh Thổ): Nam: Số may mắn là 2, 13, 54, 93.

Nữ: Số may mắn là 4, 13, 59, 71. Tử vi tuổi Hợi ngày 23/7/2024 Tuổi Kỷ Hợi (Mệnh Thổ, 18 tuổi): Mọi việc không nên đi quá giới hạn hoặc kéo dài để tránh gặp chuyện không hay, có tổn thất, trách oán, phạt vạ, hao tốn tài lộc. Ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, hội họp, tiệc tùng, hẹn ước và giải trí. Tuổi Ất Hợi (Mệnh Hỏa, 30 tuổi): Có sự gặp gỡ, hội họp, đám tiệc, hẹn ước, giải trí. Đông người đến hoặc nhận nhiều tin tức về công việc cũng như về tình cảm. Có cuộc đi ngắn, nhưng cần lưu ý về sức khỏe và công việc làm ăn. Tuổi Quý Hợi (Mệnh Thủy, 42 tuổi): Ngày dễ có sự thuận lợi khi mưu cầu về công danh, tình cảm và tiền bạc. Có sự hội họp đông người hoặc nhận được tin tức tốt. Tuy nhiên, không nên kéo dài các công việc và cũng không nên tranh giành, tính toán quá mức. Tuổi Tân Hợi (Mệnh Kim, 54 tuổi): Nếu đã có tính toán về sự thay đổi cho công việc cần thiết thì nên tiến hành. Có sự gặp gỡ, hội họp, đám tiệc, hẹn ước và giải trí. Có cuộc đi ngắn, nhưng cần chú ý đến tin xấu về sức khỏe và làm ăn. Tử vi tổng quát cho 12 con giáp ngày 23/7/2024 Tuổi Dần : Cẩn trọng trong các quyết định tài chính và đầu tư.

: Cẩn trọng trong các quyết định tài chính và đầu tư. Tuổi Mão : Tận dụng cơ hội mới trong công việc, đừng bỏ lỡ.

: Tận dụng cơ hội mới trong công việc, đừng bỏ lỡ. Tuổi Thìn : Gặp may mắn trong tình cảm và gia đạo.

: Gặp may mắn trong tình cảm và gia đạo. Tuổi Tỵ : Hãy kiên nhẫn và tránh các xung đột.

: Hãy kiên nhẫn và tránh các xung đột. Tuổi Ngọ : Có cơ hội tiến xa trong công việc, nắm bắt cơ hội.

: Có cơ hội tiến xa trong công việc, nắm bắt cơ hội. Tuổi Mùi : Tận dụng ngày hôm nay để củng cố các mối quan hệ.

: Tận dụng ngày hôm nay để củng cố các mối quan hệ. Tuổi Thân : Có thể gặp khó khăn nhưng kiên nhẫn sẽ giúp vượt qua.

: Có thể gặp khó khăn nhưng kiên nhẫn sẽ giúp vượt qua. Tuổi Dậu : Hãy dành thời gian cho gia đình và người thân.

: Hãy dành thời gian cho gia đình và người thân. Tuổi Tuất : Cẩn trọng trong giao tiếp và xử lý công việc.

