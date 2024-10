Con số may mắn hôm nay 24/10/2024 - số tài lộc 12 con giáp - số cát lành ngày mới

Tham khảo con số may mắn hôm nay ngày 24/10/2024 đầy đủ các năm sinh của 12 con giáp về công việc, cuộc sống, tài lộc.

Con số may mắn hôm nay 24/10 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất? Con số may mắn hôm nay 24/10 theo năm sinh của bạn là bao nhiêu? Tử vi may mắn theo 12 con giáp ngày 24/10 là con số nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Con số may mắn hôm nay theo 12 con giáp là cách ứng dụng Cửu cung phi tinh ngày cùng ngũ hành của tuổi để lựa chọn ra con số hòa hợp nhất với từng tuổi.

1. Con số may mắn hôm nay 24/10 cho tuổi Tý

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 24/10/2024 1984 Giáp Tý Kim Nam 7 72 26 77 Nữ 8 87 87 27 1996 Bính Tý Thủy Nam 4 34 94 24 Nữ 2 62 28 82 2008 Mậu Tý Hỏa Nam 1 11 41 17 Nữ 5 23 23 27 1960 Canh Tý Thổ Nam 4 34 44 43 Nữ 2 26 28 29 1972 Nhâm Tý Mộc Nam 1 14 18 97 Nữ 5 72 23 62

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 24/10/2024 của tuổi Tý:

Tử vi tuổi Mậu Tý (Mệnh Hỏa, 17 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Ngày rất dễ có sự thuận lợi khi mưu cầu về công danh, tình cảm, tiền bạc. Có sự hội họp đông người hoặc nhận được nhiều tin tức tốt. Gia đạo có hỷ sự, có tin vui, có khách đến.

Tử vi tuổi Bính Tý (Thủy, 30 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn): Ngày có đám tiệc hoặc có cuộc hội ngộ gặp gỡ thân nhân hoặc bè bạn đã được định trước hoặc có hẹn ước. Nếu là công việc nên cẩn trọng tình thế dễ có sự đảo ngược hoặc có người muốn xen vào chuyện của mình.

Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim, 41 nam Thái Dương nữ Thổ Tú): Ngày rất dễ có sự thuận lợi khi mưu cầu về công danh, tình cảm, tiền bạc. Có sự hội họp đông người hoặc nhận được nhiều tin tức tốt. Gia đạo có hỷ sự, có tin vui, có khách đến.

Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mộc, 53 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Nếu có tài lộc thì không nên tham lam, mưu sự tiếp tục sẽ bị nghẽn lối hoặc công việc tiến hành không đúng theo dự tính, có sự dời hẹn, sai hẹn.

2. Con số may mắn hôm nay 24/10 cho tuổi Sửu

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 24/10/2024 1985 Ất Sửu Kim Nam 6 62 67 72 Nữ 9 99 93 92 1997 Đinh Sửu Thủy Nam 3 33 93 13 Nữ 3 39 13 13 2009 Kỷ Sửu Hỏa Nam 9 23 99 31 Nữ 6 76 26 26 1961 Tân Sửu Thổ Nam 3 34 31 34 Nữ 3 34 31 13 1973 Quý Sửu Mộc Nam 9 19 32 92 Nữ 6 86 76 86

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 24/10/2024 của tuổi Sửu:

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Mệnh Hỏa, 16 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Ngày có hỷ sự, chuyện vui. Gặp lại người xưa hoặc có sự di chuyển. Nhưng hãy lo cho công việc trước kẻo lỡ thời cơ hoặc chỉ khiến cho mình thêm sự ràng buộc.

Tử vi tuổi Đinh Sửu (Thủy, 30 nam La Hầu nữ Kế Đô): Ngày có sự gặp gỡ hoặc có đám tiệc. Có sự dọn dẹp, tu bổ, sửa chữa. Tài lộc tuy có nhưng hao tài về giao thiệp, mua sắm. Có tin buồn ở xa. Làm việc gì cũng không nên có tính dây dưa sẽ không tốt, không có lợi.

Tử vi tuổi Ất Sửu (Kim, 40 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Làm gì cũng nên đặt nặng về uy tín, danh dự, đề phòng có người kích bác, chơi xấu. Không nên tin vào sự tính toán của mình, và cũng không nên e ngại khi gặp trở ngại hoặc có lời thị phi.

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mộc, 52 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Có sự dọn dẹp, tu bổ, sửa chữa. Ngày có nhiều việc xảy ra phải lo âu. Tài lộc tuy có nhưng hao tài về giao thiệp, mua sắm. Sức khỏe không tốt. Có tin buồn ở xa.

3. Con số may mắn hôm nay 24/10 cho tuổi Dần

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 24/10/2024 1974 Giáp Dần Thủy Nam 8 27 72 77 Nữ 7 27 82 26 1986 Bính Dần Hỏa Nam 5 22 27 29 Nữ 1 91 73 13 1998 Mậu Dần Thổ Nam 2 28 26 82 Nữ 4 44 41 24 2010 Canh Dần Mộc Nam 8 26 28 78 Nữ 7 67 68 27 1962 Nhâm Dần Kim Nam 2 32 26 28 Nữ 4 41 14 42

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 24/10/2024 của tuổi Dần:

Tử vi tuổi Mậu Dần (Thổ, 27 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Nếu có hiện tượng tốt về tiền bạc thì cũng không nên tiến thêm sẽ gặp rủi ro, thiệt hại. Không nên bày vẽ chuyện vui chơi quá đáng, gặp điều không hay hoặc hao tốn một cách vô ích.

Tử vi tuổi Bính Dần (Hỏa, 39 nam Thuỷ Diệu nữ Mộc Đức): Ngoài chuyện về sinh nở, đình đám, tiệc tùng, dọn dẹp, sửa chữa, chỉnh trang thì không kể, mọi việc đều nên cẩn trọng khi tiến hành, dễ gặp chuyện không vừa ý hoặc mang tin buồn.

Tử vi tuổi Giáp Dần (Thủy, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Ngày có nhiều công việc hoặc có tin tức đến phải lo âu tính toán, kể cả chuyện tình cảm. Tài lộc dễ hao tán. Mọi công việc nếu đang tiến hành chờ đợi đã lâu thì nay có sự kết thúc.

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Kim, 63 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Có quý nhân hoặc có cơ hội đem đến lợi lộc cho mình, nhưng cũng không nên mừng vội vì phải có sự trả giá, có điều kiện, nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động.

4. Con số may mắn hôm nay 24/10 cho tuổi Mão

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 24/10/2024 1975 Ất Mão Thủy Nam 7 87 62 67 Nữ 8 67 82 78 1987 Đinh Mão Hỏa Nam 4 42 44 14 Nữ 2 82 23 23 1939

1999 Kỷ Mão Thổ Nam 1 11 41 41 Nữ 5 72 29 72 1951 Tân Mão Mộc Nam 4 24 43 19 Nữ 2 92 32 32 1963 Quý Mão Kim Nam 1 11 21 47 Nữ 5 26 26 72

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 24/10/2024 của tuổi Mão:

Tử vi tuổi Kỷ Mão (Thổ, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Ngày xung của bổn mạng. Làm gì cũng không nên tính kế lâu dài sẽ có những sự kiện hoặc tin tức đưa đến khiến phải bỏ dở hoặc phải tính toán lại cho phù hợp với thực tế.

Tử vi tuổi Đinh Mão (Hỏa, 38 nam Thổ Tý nữ Vân Hớn): Ngày xung của bổn mạng. Không nên dựa trên kinh nghiệm hay sự tính toán lâu năm của mình mà áp dụng sẽ không có kết quả như ý. Nếu có sự vui chơi, giao thiệp, tiệc tùng cũng nên giới hạn.

Tử vi tuổi Ất Mão (Thủy, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú): Có tin buồn ở nơi xa. Ngày có sự di chuyển vì tình cảm, giao thiệp đến người đang cần mình giúp đỡ, chia sẻ những trở ngại hoặc để góp ý kiến về vấn đề tình cảm, đối xử.

Tử vi tuổi Quý Mão (Kim, 62 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Có nhiều công việc hoặc tin tức đến, nhưng dễ gặp trở ngại, không như ý hoặc dễ bị gián đoạn do có sự hư hại về đồ đạc, máy móc. Nên giới hạn việc di chuyển kẻo lỡ tin tức, hoặc có rủi ro giữa đường.

5. Con số may mắn hôm nay 24/10 cho tuổi Thìn

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 24/10/2024 1964 Giáp Thìn Hỏa Nam 9 12 23 93 Nữ 6 78 76 76 1976 Bính Thìn Thổ Nam 6 86 72 26 Nữ 9 92 94 49 1988 Mậu Thìn Mộc Nam 3 93 39 43 Nữ 3 93 93 43 1940

2000 Canh Thìn Kim Nam 9 13 39 12 Nữ 6 66 62 67 1952 Nhâm Thìn Thủy Nam 3 31 13 39 Nữ 3 13 13 31

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 24/10/2024 của tuổi Thìn:

Tử vi tuổi Canh Thìn (Kim, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Không nên dựa trên kinh nghiệm hay sự tính toán lâu năm của mình mà áp dụng sẽ không có kết quả như ý. Nếu có sự vui chơi, giao thiệp, tiệc tùng cũng nên giới hạn.

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mộc, 37 nam La Hầu nữ Kế Đô): Mọi việc nên hoạt động bình thường. Ngay cả trong chuyện tình cảm, giao thiệp cũng phải có chuyện dè dặt. Đừng tưởng tất cả đều có ý như mình đã nghĩ. Không nên tin cẩn về lời nói, lời hứa.

Tử vi tuổi Bính Thìn (Thổ, 49 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Mọi việc không nên hấp tấp, bước vào việc là có rủi ro hoặc hư hại hoặc có người không vừa ý, có chuyện buồn. Nên có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm.

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Hỏa, 61 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Tránh mọi tranh giành có phương hại đến thanh danh, tình cảm, nhân nghĩa. Cứ để tự nhiên sẽ có người hiểu mình và có lợi. Có tin vui hoặc dự cuộc vui, đình đám, có lộc ăn, nhưng cũng không vừa ý.

6. Con số may mắn hôm nay 24/10 cho tuổi Tỵ

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 24/10/2024 1965 Ất Tỵ Hỏa Nam 8 87 28 77 Nữ 7 26 87 68 1977 Đinh Tỵ Thổ Nam 5 27 28 22 Nữ 1 17 73 18 1989 Kỷ Tỵ Mộc Nam 2 27 27 92 Nữ 4 91 42 41 1941

2001 Tân Tỵ Kim Nam 8 26 27 78 Nữ 7 72 26 77 1953 Quý Tỵ Thủy Nam 2 29 28 28 Nữ 4 91 44 42

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 24/10/2024 của tuổi Tỵ:

Tử vi tuổi Tân Tỵ (Kim, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Nên thay đổi mọi việc, hoặc đi xa, đã đến lúc cần phải có sự dứt khoát, kết thúc, hoặc mở ra một hướng đi mới cho mình dù có chút ít thiệt thòi vì hoàn cảnh hiện tại không còn thích hợp với mình nữa.

Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mộc, 36 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Ngày có nhiều việc đến rất bận rộn. Không nên có sự cầu toàn và cũng phải biết thiệt thòi đôi chút thì mới có lợi. Chuyện tình cảm không nên để mất, hãy làm theo những gì đã định ước.

Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Thổ, 48 nam Thuỷ Diệu nữ Mộc Đức): Sức khỏe không tốt. Ngày có nhiều lo âu, bận rộn, có tin buồn hoặc có người đến tâm sự và nhờ mình giúp đỡ. Có cuộc đi ngắn hoặc có cuộc gặp gỡ, hẹn hò để thông báo sự chia tay, thay đổi hoàn cảnh sống.

Tử vi tuổi Ất Tỵ (Hỏa, 60 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Ngày dễ có sự trách oán, phiền muộn, hiểu lầm, thị phi. Không nên dính líu đến chuyện của người khác gặp tai ương. Nếu có tiệc tùng, hoặc có sự gặp mặt giao thiệp cũng không có lợi gì.

7. Con số may mắn hôm nay 24/10 cho tuổi Ngọ

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 24/10/2024 1954 Giáp Ngọ Kim Nam 1 13 47 21 Nữ 5 62 32 23 1966 Bính Ngọ Thủy Nam 7 72 86 86 Nữ 8 27 26 72 1978 Mậu Ngọ Hỏa Nam 4 49 94 94 Nữ 2 62 32 29 1990 Canh Ngọ Thổ Nam 1 91 17 91 Nữ 5 92 26 92 2002 Nhâm Ngọ Mộc Nam 7 78 86 26 Nữ 8 76 72 27

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 24/10/2024 của tuổi Ngọ:

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mộc, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú): Không nên chần chừ hãy tự quyết định di chuyển, thay đổi hoặc ra đi. Nên thực hiện những gì đã có dự tính hoặc thỏa thuận, hẹn hò ở quá khứ và nên đúng hẹn.

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Thổ, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Nên tiến hành những công việc đã có dự tính hoặc các việc đã đến định kỳ, đáo hạn, hẹn trước. Không nên nghe lời bàn ra tán vào tranh cãi vô ích, hãy tự mình giải quyết, tránh chuyện thị phi.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Hỏa, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn): Ngày dễ có sự trách oán, phiền muộn, hiểu lầm, thị phi. Không nên dính líu đến chuyện của người khác gặp tai ương. Nếu không có gì quan trọng thì chỉ nên làm việc bình thường hoặc ngồi yên.

Tử vi tuổi Bính Ngọ (Thủy, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú): Việc đến thì nên tiến hành nhanh, không nên nghe ý kiến của những người khác. Sự mong cầu về tài lộc có điều thuận lợi hoặc được quà tặng, lộc ăn, gặp quý nhân.

8. Con số may mắn hôm nay 24/10 cho tuổi Mùi

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 24/10/2024 1955 Ất Mùi Kim Nam 9 31 39 93 Nữ 6 67 26 26 1967 Đinh Mùi Thủy Nam 6 87 67 72 Nữ 9 94 92 31 1979 Kỷ Mùi Hỏa Nam 3 93 31 93 Nữ 3 34 33 31 1991 Tân Mùi Thổ Nam 9 93 13 23 Nữ 6 72 87 86 2003 Quý Mùi Mộc Nam 6 62 62 86 Nữ 9 92 99 49

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 24/10 của tuổi Mùi:

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mộc, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Dù có kiếm được tài lộc cũng dễ có sự hao tốn cho công việc cũng như về tình cảm, hoặc chỉ có tin về tiền bạc và có sự khấu trừ, chia chác. Có sự sai hẹn hoặc dời hẹn.

Tử vi tuổi Tân Mùi (Thổ, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Có rắc rối nhỏ trong vấn đề di chuyển hoặc phải chờ đợi chậm chạp. Có cuộc đi ngắn hoặc di chuyển. Ngày có cuộc vui đình đám, tiệc tùng hoặc có tin vui ở xa về chuyện tình cảm.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Hỏa, 46 nam La Hầu nữ Kế Đô): Sự mong cầu về tài lộc có điều thuận lợi hoặc được quà tặng, lộc ăn, gặp quý nhân. Có tin xa, gặp lại người xưa, việc cũ. Ngày có tiệc tùng, hội họp, họp mặt, hoặc có tin tức của người thân, bè bạn.

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Thủy, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Có nhiều sự biến động thay đổi về gia đạo cho người thân hoặc bè bạn. Có tin tức về chuyện tình cảm, hôn nhân hoặc có dự tiệc, có người đến tâm sự, cần nghe ý kiến của mình.

9. Con số may mắn hôm nay 24/10/2024 cho tuổi Thân

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 24/10/2024 1956 Bính Thân Hỏa Nam 8 78 76 62 Nữ 7 72 67 77 1968 Mậu Thân Thổ Nam 5 82 28 72 Nữ 1 73 18 91 1980 Canh Thân Mộc Nam 2 23 92 32 Nữ 4 43 94 94 1992 Nhâm Thân Kim Nam 8 62 78 76 Nữ 7 62 78 67 2004 Giáp Thân Thủy Nam 5 27 28 23 Nữ 1 73 73 11

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 24/10/2024 của tuổi Thân:

Tử vi tuổi Bính Thân (Mệnh Thủy, 21 nam Thuỷ Diệu nữ Mộc Đức): Nếu không phải là chuyện quan trọng và cần thiết thì nên giới hạn, dễ có sự hao tốn. Không nên để hoàn cảnh hoặc người khác lôi cuốn mình vào chuyện.

Tử vi tuổi Nhâm Thân (Kim, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Mọi việc đến thì nên tiến hành nhanh chóng hoặc cố gắng giải quyết vì trong ngày còn có nhiều chuyện xảy ra, có khách đến, hoặc có tin khiến mình phải giao tiếp.

Tử vi tuổi Canh Thân (Mộc, 45 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Ngày của sự hẹn ước hoặc những công việc đã có dự tính trước. Nên đi xa, di chuyển, gặp người mình mong cầu dù đó là chuyện tình cảm, giải trí, vui chơi cũng vậy.

Tử vi tuổi Mậu Thân (Thổ, 57 nam Thuỷ Diệu nữ Mộc Đức): Nếu không phải là chuyện quan trọng và cần thiết thì nên giới hạn trong sự giao thiệp, dễ có sự hao tốn. Không nên để hoàn cảnh hoặc người khác lôi cuốn mình vào chuyện.

10. Con số may mắn hôm nay 24/10 cho tuổi Dậu

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 24/10/2024 1957 Đinh Dậu Sơn Hạ Hỏa Nam 7 77 82 72 Nữ 8 62 76 26 1969 Kỷ Dậu Thổ Nam 4 43 42 14 Nữ 2 92 28 28 1981 Tân Dậu Mộc Nam 1 97 97 14 Nữ 5 26 32 26 1993 Quý Dậu Kim Nam 7 62 77 72 Nữ 8 67 87 82 2005 Ất Dậu Thủy Nam 4 41 43 24 Nữ 2 72 32 23

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 24/10/2024 của tuổi Dậu:

Tử vi tuổi Ất Dậu (Thủy, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn): Không nên e ngại sự trắc trở khó khăn hoặc những sự việc đến ngoài sự tính toán của mình về công việc cũng như về con người. Hãy tiến hành và giao thiệp cho tốt sẽ có lợi về sau.

Tử vi tuổi Quý Dậu (Kim, 32 nam Thổ Tú nữ Thái Dương): Cầu về tình cảm, hôn nhân, hẹn ước thì nên tiến hành. Không nên nghe người ngoài, có nhiều sự cản trở, bị dòm ngó. Tài lộc vào ra thất thường. Có sự gặp gỡ bè bạn, người xưa.

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mộc, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Nên đi xa, di chuyển. Nếu cần giải quyết việc gì thì nên hỏi ý kiến của quý nhân. Không nên vội vả tiến hành vì chưa hẳn tin tức đó là tin tức có thực, nếu có thực cũng có sự thiếu sót.

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Thổ, 56 nam La Hầu nữ Kế Đô): Chớ nên vì lo toan mục đích chung mà có bất hòa về ý tưởng. Có tin về sức khỏe, tình cảm, nơi ăn chốn ở của thân nhân hoặc bè bạn có liên quan đến mình. Tài lộc trung bình.

11. Con số may mắn hôm nay 24/10 cho tuổi Tuất

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 24/10/2024 1946 Bính Tuất Thổ Nam 9 94 92 31 Nữ 6 87 86 87 1958 Mậu Tuất Mộc Nam 6 86 62 68 Nữ 9 91 92 92 1970 Canh Tuất Kim Nam 3 43 34 31 Nữ 3 13 43 13 1982 Nhâm Tuất Thủy Nam 9 39 12 92 Nữ 6 86 87 87 2006 Bính Tuất Thổ Nam 3 39 31 13 Nữ 3 43 43 31

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 24/10/2024 của tuổi Tuất:

Tử vi tuổi Bính Tuất (Mệnh Thổ, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô): Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Tin vui đi liền với tin buồn hoặc có nhiều chuyện, tin tức đến cần phải lo toan, tính toán. Có người đến mời hợp tác hoặc hỏi ý kiến.

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Hỏa, 31 nam Thái Bạch nữ Thái Âm): Khó có công việc gì trong ngày làm nên kết quả như ý, hoặc làm mà không được hưởng công lao hoặc phải bỏ dở nửa chừng. Chỉ thuận lợi cho các công việc vặt vãnh thường nhật.

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Thủy, 43 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Có nhiều công việc hoặc có nhiều tin tức đến cần phải giải quyết. Nên có sự sắp xếp tổ chức cho tốt. Không nên đặt nặng vào một chuyện. Dễ hao tài. Đi xa bất lợi.

Tử vi tuổi Canh Tuất (Kim, 55 nam La Hầu nữ Kế Đô): Ngày có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn, ngoài dự tính. Cho nên sự toan tính tiến hành công việc dù đó là chuyện công danh hay tình cảm đều nên cẩn trọng.

12. Con số may mắn hôm nay 24/10 cho tuổi Hợi

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 24/10/2024 1995 Ất Hợi Hỏa Nam 5 32 27 28 Nữ 1 11 47 13 1959 Kỷ Hợi Mộc Nam 5 82 29 32 Nữ 1 97 13 13 1971 Tân Hợi Kim Nam 2 72 92 62 Nữ 4 41 44 94 1983 Quý Hợi Thủy Nam 8 72 27 28 Nữ 7 82 72 72 2007 Đinh Hợi Thổ Nam 2 22 29 27 Nữ 4 14 94 44

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 24/10/2024 của tuổi Hợi:

Tử vi tuổi Kỷ Hợi (Mệnh Thổ, 18 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Công việc dù có khó khăn đến mấy cũng nên cố gắng hoàn thành. Nhưng nếu không phải là việc quan trọng và là ngày nghỉ thì nên nghỉ ngơi. Ngày có sự gặp gỡ, hội họp, tiệc tùng.

Tử vi tuổi Ất Hợi (Hỏa, 30 nam Thuỷ Diệu nữ Mộc Đức): Ngày có nhiều sự bận rộn vì có nhiều công việc và nhiều người đến. Nên tiến hành những công việc đã nằm trong dự tính. Không nên dính líu đến chuyện của người khác.

Tử vi tuổi Quý Hợi (Thủy, 42 nam Vân Hớn nữ La Hầu): Ngày có nhiều công việc đến bề bộn cần phải giải quyết, tốt cũng có, xấu cũng có. Sức khỏe không tốt. Có đông người đến hoặc nhận được nhiều tin tức.

Tử vi tuổi Tân Hợi (Kim, 54 nam Mộc Đức nữ Thuỷ Diệu): Chớ nên để vướng vào chuyện tình cảm của những người khác dễ có sự mích lòng, hiểu lầm. Có người đến phân giải hoặc đem tin buồn đến, hỏi ý kiến về chuyện đi xa, thay đổi hoàn cảnh hiện tại.