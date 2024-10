Công an tìm người có liên quan hoặc đã chuyển tiền vào 17 tài khoản ngân hàng sau

Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Bình Dương vừa xảy ra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng do bị can Nguyễn Nhựt Quang, sinh năm:1995; Nơi thường trú: xã Khánh An, huyện An Phú, tinh An Giang cùng đồng phạm thực hiện.

Kết quả điều tra xác đinh: Trước khi bị lực lượng Công an phát hiện, bị can Quang cùng 01 nhóm người Trung Quốc kết hợp với người Việt Nam lập văn phòng đặt tại tầng 4 tòa nhà Casino Crown, thị trấn Chrey Thum, huyện KanDan, Campuchia để thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng bằng phương thức, thủ đoạn sử dụng trang bán hàng thương mại điện tử Fado dưới đường link: http://tado/vn/deluxe/estate... để lừa những người có nhu cầu tìm việc làm thông qua việc tuyển cộng tác viên bán hàng nhận hoa hồng. Khi truy cập vào đường link trên, các đối tượng sử dụng các tài khoản mạng Xã hội Zalo, Facebook ảo và sim rác để liên lạc, nhắn tin với bị hại theo các kịch bản đã lên sẵn để tạo lòng tin. Khi bị hại đã tin tưởng, các đổi tượng bắt đầu hướng dẫn cách đăng nhập vào đường link đồng thời cung cấp tài khoản, mật khẩu đăng nhập cho bị hại để bị hại chọn mua sản phẩm, sản phẩm càng nhiều tiền thì số tiền hoa hồng nhận được càng cao. Đối với những lần mua bán đầu tiên, số tiền bị hại bỏ ra dao động từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng và sẽ nhận được lại đầy đủ tiền gốc vã lãi. Sau khi bị hại đã hoàn toàn tin tưởng, các đối tượng dẫn dụ bị hại bỏ sổ tiền lớn hơn để mua sản phẩm. Tuy nhiên lúc này các đối tượng đưa ra các kịch bản như lỗi hệ thống, nhập sai cú pháp, trễ giờ đăng nhập, thời gian kéo dài bị hủy đơn, số tiền trong tài khoản của bị hại nghi vẩn là tiền vi phạm mà có cần phải kiểm tra... Khi này, các đối tượng điều phối bị hại liên hệ các cơ quan chức năng như ngân hàng, chủ sàn thương mại điện tử để được hướng dẫn khắc phục lấy lại tiền, theo đó, bị hại phải chuyển thêm tiền đến các tài khoản mà nhóm đối tượng yêu cầu, hứa hẹn sẽ lấy lại được tiền, nếu chậm trễ sẽ mất toàn bộ số tiền gốc và lãi. Quá trình xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã xác định được 17 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng để lừa bị hại chuyển tiền. Hiện công dân có liên quan đến vụ án, hoặc là bị hại đã chuyển tiền vào các số tài khoản theo danh sách kèm theo đề nghị cung cấp thông tin, trình báo tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương (Phòng Cảnh sát hình sự), địa chỉ: 615, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trước ngày 07/12/2024 để phục vụ công tác điều tra. Mặc dù thủ đoạn lừa đảo không có gì mới, tuy nhiên người dân vẫn bị lừa bởi sự tinh vi và khả năng khai thác tâm lý của các đối tượng và sự thiếu cảnh giác, nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết về Công nghệ, muốn có thêm nguồn thu nhập với công việc nhẹ nhàng, không mất nhiều thời gian. Do đó, đề nghị người dân cần phải cẩn trọng khi tìm kiếm công việc trên không gian mạng. Hoàng Hà