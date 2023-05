Công an vào cuộc vụ người phụ nữ bầu 7 tháng bị thương tích chằng chịt

Cô gái đã bỏ chạy khỏi người chồng vì bị đánh đập nhiều lần và để lại thương tích nặng khi chị đang mang bầu 7 tháng.

Trao đổi với phóng viên sáng 16/5, lãnh đạo Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, cho biết đơn vị đang xác minh, điều tra thông tin người vợ mang bầu 7 tháng tố bị chồng bạo hành tại xã Kim Xuyên.

Sự việc được phát hiện khi người vợ bỏ trốn về quê mẹ đẻ ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Sau khi bỏ trốn, người vợ đã lên mạng xã hội kể về quá trình làm dâu tại huyện Kim Thành và bị chồng bạo hành nhiều lần, gây ra các vết thương mới, cũ chằng chịt trên mặt và toàn cơ thể.

Theo vị lãnh đạo công an huyện này, nạn nhân là chị Bùi Thị Tuyết Giao (SN 1987, nguyên quán tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, trú tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), còn người chồng tên Trần Văn L.(SN 1986, thường trú tại Kim Xuyên, Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

Chị Giao trở về nhà mẹ và đang được người thân chăm sóc.

Hiện chị Giao không có mặt tại địa phương, cơ quan công an đã làm giấy mời chị Giao về để phối hợp điều tra.

Chia sẻ trên mạng xã hội, chị Giao kể, lúc mới về nhà chồng sinh sống giữa chị và anh L. có xảy ra cãi vã, khoảng một năm trở lại đây, thì chị bị chồng đánh liên tục.

Nguyên nhân chị bị đánh là do anh L. yêu cầu phải gọi điện vay tiền người thân, bạn bè trong Kiên Giang. Nếu không vay được tiền, chị sẽ bị chồng đánh, thậm chí bị cạo đầu.

Cũng theo lời của chị Giao, người chồng dùng móc phơi quần áo sau đó bẻ thẳng và lấy bếp gas đốt lửa; dùng dây điện của nồi cơm, dây thắt lưng đánh để đánh chị.

Đến tối 10/5, hai vợ chồng chị đi máy bay từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) vào TP.HCM với mục đích vay tiền. Tuy nhiên, khi vào đến nơi, chị Giao tìm cách bỏ trốn về quê nhà ở Kiên Giang một mình, còn anh L. quay trở lại Hải Dương.

Được biết, 2 vợ chồng chị Giao đăng ký kết hôn vào tháng 4/2021.

"Đến thời điểm này, cơ quan công an chưa nhận được đơn tố cáo nào của chị Giao về sự việc. Thông tin nắm được là qua dư luận xã hội.

Cuối năm 2022, thông qua công tác nắm bắt tình hình, Công an xã Kim Xuyên từng xuống làm việc với chị Giao về thông tin chị bị đánh đập. Tuy nhiên, khi công an xuống, chị này đã từ chối hợp tác, phủ nhận việc bị đánh, thậm chí đề nghị công an không được can thiệp vào làm mất hạnh phúc gia đình chị”, lãnh đạo Công an huyện Kim Thành cung cấp thêm.