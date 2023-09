"Công chúa Dior" Jisoo danh xứng với thực: Nhận đãi ngộ đẳng cấp

Sự đối đãi đặc biệt của Dior dành cho Jisoo luôn khiến người hâm mộ phải thán phục.

Kể từ khi chính thức trở thành đại sứ toàn cầu của Dior, Jisoo đã nhận được vô vàn đãi ngộ "có 1 không 2" của thương hiệu xa xỉ hàng đầu nước Pháp. Đặc biệt, với chiến lược vươn ra toàn cầu, dù "ngôi nhà đại sứ" có phần chật hẹp, đông đúc hơn nhưng những đặc quyền riêng mà Dior dành cho Jisoo vẫn chưa bao giờ thay đổi. Thậm chí, thành viên BLACKPINK còn được mệnh danh là "công chúa Dior" vì liên tục được nhà mốt hết mực cưng chiều, ưu ái.

Mới đây, Jisoo tiếp tục cho thấy đãi ngộ không tầm thường của Dior sau triển lãm Lady Dior qua món quà đặc biệt từ thương hiệu.

Cụ thể, Ha Chong Hyun - nghệ sĩ Hàn Quốc dẫn đầu xu hướng nghệ thuật đơn sắc nổi tiếng thế giới với nhiều tác phẩm tầm cỡ đã gửi đến Jisoo chiếc túi được trưng bày trong triển lãm Lady Dior vừa qua. Được biết, đây là 1 trong 4 chiếc túi phiên bản giới hạn, nằm trong màn collab giữa Dior và Ha Chong Hyun.

Không những thế, Ha Chong Hyun còn đích thân gửi lời nhắn đến chị cả BLACKPINK: "Gửi tới Jisoo BLACKPINK. Hy vọng em sẽ thắp sáng ước mơ và hy vọng của giới trẻ trên toàn cầu với những bài hát và điệu nhảy tuyệt vời của mình."

Món quà độc nhất vô cùng đặc biệt mà Dior gửi tặng Jisoo

Đáng chú ý, cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi chỉ với 1 cái liếc nhìn, Jisoo đã sở hữu ngay em túi độc nhất mà biết bao người mơ ước, cho thấy những đãi ngộ ấn tượng mà chỉ riêng nàng đại sứ mới có. Thậm chí, nhiều người còn đùa vui rằng Jisoo chính là minh chứng cho câu nói :"I want it, I got it".

Một số bình luận của netizen:

- Jisoo muốn gì Dior cho cái đó, đãi ngộ quá đẳng cấp luôn!

- Đúng là công chúa chỉ cần cái liếc mắt nhìn thôi là Dior gửi cho em ngay và luôn. Dior không có nhiều ngoại lệ nhưng Jisoo chính là ngoại lệ.

- Nói đến Dior thì không ai vượt qua được đặc quyền của Jisoo đâu, ở đẳng cấp khác rồi!

- Gọi là công chúa Dior đâu có sai, đãi ngộ ở tầng khác rồi, mà trông cái túi đẹp thật!

- "Soo want it, Soo got it", đúng là đãi ngộ riêng, đẳng cấp không phải nói.

Jisoo bày tỏ sự thích thú với mẫu túi này và ngay lập tức, cô đã trở thành chủ nhân của nó

Trước đó, Dior cũng thể hiện sự ưu ái dành riêng cho Jisoo sau khi sự kiện Lady Dior kết thúc. Bên cạnh sự tiếp đón nhiệt tình, mỹ nhân đình đám cũng có một video riêng được quay tại sự kiện để đăng tải trên các nền tảng truyền thông, trong khi những đại sứ khác chỉ xuất hiện trong video chung, minh chứng cho danh hiệu "công chúa Dior".

Jisoo là đại sứ duy nhất được Dior đăng tải 2 bài đăng và 1 video cá nhân sau khi sự kiện kết thúc

PV Tổng hợp