Cụ bà 68 tuổi cắt phá gần 370 quả sầu riêng

() - Một phụ nữ 68 tuổi tại Đắk Lắk vừa bị khởi tố do có hành vi cắt phá 368 quả sầu riêng của một hộ dân do mâu thuẫn.

Trưa 22/8, một lãnh đạo Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Thâm (68 tuổi, trú xã Ea Sin, huyện Krông Búk) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Cơ quan công an đã chuyển Viện kiểm sát cùng cấp truy tố bị can để đưa ra xét xử.

Hiện trường vụ phá hoại sầu riêng do bà Thâm gây nên (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Việc tìm được thủ phạm cắt phá vườn sầu riêng rất khó nhưng các anh em trong đơn vị đã tập trung lực lượng và làm sáng tỏ được vụ việc", lãnh đạo Công an huyện Krông Búk trao đổi.

Theo thông tin ban đầu, ngày 24/5, anh Nguyễn Văn N. (trú xã Ea Sin, huyện Krông Búk) đi thăm vườn và hoảng hốt phát hiện vườn sầu riêng của gia đình bị kẻ xấu phá hoại.

Tại hiện trường, có tổng cộng 368 quả sầu riêng non bị cắt phá.

Nguyên nhân chính dẫn đến vụ phá hoại được xác định do ghen tức, mâu thuẫn khi mua bán đất (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Krông Búk đã vào cuộc, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và xác định đối tượng gây ra vụ việc là Huỳnh Thị Thâm.

Bước đầu tại cơ quan công an, bà Thâm khai do có mâu thuẫn, ghen tức trong việc mua bán đất rẫy với bố ruột của anh N. nên đã lợi dụng trời tối, có mưa lớn, vắng người qua lại, lẻn vào vườn cắt phá sầu riêng non của gia đình anh N.

Tổng thiệt hại của vụ phá hoại được xác định là 41 triệu đồng.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra nhiều vụ phá hoại cây trồng, trong đó, nạn phá hoại sầu riêng diễn ra nhiều nhất gây mất an ninh trật tự và gây thiệt hại nặng cho kinh tế của nông dân.