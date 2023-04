Cuộc sống sau khi rời Nhà Trắng của các cựu đệ nhất tiểu thư, công tử

Barron Trump (sinh năm 2006) chuyển đến Nhà Trắng vào tháng 6/2017 sau khi kết thúc năm học ở Manhattan (thành phố New York). Barron là cậu bé đầu tiên sống trong Nhà Trắng kể từ John F. Kennedy Jr., con trai của cố Tổng thổng Mỹ John F. Kennedy. Ảnh: Twitter.

Có thể dễ nhận thấy Ivanka đang “biến mất” khỏi các sự kiện quan trọng của cha mình, chẳng hạn bài phát biểu của ông Trump tại dinh thự “dát vàng” Mar-a-Lago hôm 4/4. Một nguồn tin trước đây của Page Six cho hay cựu đệ nhất tiểu thư Nhà Trắng và chồng, Jared Kushner (42 tuổi), không còn muốn dính dáng đến những rắc rối pháp lý mới nhất từ cha. Họ đang cố gắng xây dựng lại hình ảnh, danh tiếng của mình sau 4 năm hứng chịu nhiều chỉ trích. Ảnh: Mega.

Donald Trump Jr. (sinh năm 1977) từng là Phó chủ tịch điều hành Trump Organization và có vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử tổng thống của cha mình. Năm 2022, Donald Trump Jr. cùng hai anh em ruột Ivanka và Eric Trump bị nêu tên trong vụ kiện dân sự do Tổng chưởng lý New York Letitia James đệ trình, người cáo buộc họ định giá quá cao tài sản của cựu tổng thống Mỹ lên tới hàng tỷ USD cho các ngân hàng và công ty bảo hiểm. Ảnh: AP.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.